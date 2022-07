A női röplabda NB II.-ben, a Keleti csoportban, a 2021/2022-es évadban az 5. helyen zárt a Miskolci VSC együttese. A zöld-fehérek nagyjából teljesítették az előzetesen elvárt célt.

– Egy picivel talán zárhattunk volna előrébb is, lehetett volna jobb a helyezésünk, azonban sajnos egy-két mérkőzésen, amelyen előzetesen úgy éreztük, hogy győzelmi esélyeink vannak, nem úgy alakult a játék, a teljesítményünk – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Kerekes Attila, az MVSC szakosztályvezetője. – A feljutás elérésére nem volt reális esélyünk, nem is beszéltünk erről, amikor elkezdtük a bajnokságot. A szezonban csak a saját felnőtteinkre és saját utánpótlásunkra támaszkodtunk, máshonnan senki sem igazolt hozzánk, igaz, ez nem is volt a tervek között tavaly ilyenkor. Tizennégy fős kerettel dolgozott együtt a vezetőedzőnk, Surányi István, közülük heten az U19-es gárdából játszottak fel az NB II.-be. Úgy érzem, ami erősségünk volt, az az összetartás, a mérkőzéseket sosem egy-egy játékos nyerte meg, mert mindenki igyekezett azért, hogy a legjobbját hozza ki a pályán. Éppen ezért külön nem szeretnék senkit sem kiemelni. A magasság volt a gyenge pontunk, az ellenfelek között voltak olyan lányok, akik felettünk dolgoztak. De ilyen állományunk volt, így kellett megoldanunk a védekezést, és ezt a hátrányunkat sokszor sikerült ellensúlyozni.

Máshová és Diósgyőrbe

A bajnokság mellett nagy sikerként könyvelték el a Vasútnál, hogy a Magyar Kupában a TFSE-vel szemben sikeresen vették a selejtezőt, és az 1. fordulóban, a nyolcaddöntőben, 2021 novemberében az élvonalbeli DVTK-val csaphattak össze hazai környezetben (a továbbjutásról egy meccs döntött).

– Nem készültünk külön erre a találkozóra, már csak azért sem, mert a Diósgyőr más szintet képviselt – mondta Kerekes Attila. – Örültünk annak, hogy a fővárosiakat elbúcsúztattuk, és szerettünk volna egy jó meccset vívni a DVTK-val. A lányok remekül küzdöttek, olyannyira, hogy szettet is nyertek, a harmadikat.

A jövő terveiről, arról is érdeklődtünk, hogy leadták-e a nevezésüket az NB II. következő évadára.

– Nem neveztünk, nem fogunk felnőttcsapatot indítani az NB II.-ben, ez a döntés az MVSC vezetésével közösen született meg – árulta el Kerekes Attila. – Ennek elsődleges oka, hogy nagyon kevés játékosunk van, maradt. Többen az érettségit követően más városba távoztak, míg nyolc röplabdázó – akiknek a zöme U19-es korosztályú – átigazolt a Diósgyőrhöz. Ez utóbbival nincs semmi gond, az a legfontosabb, hogy Miskolcon maradnak a gyerekek, ez a két klub közös filozófiája, hiszen egy jó ideje együtt gondolkodunk a sportágról. Már elég régóta dolgozom, és dolgoztam a múltban az MVSC-nek, az MVSC-nél, s nem ugrik be, hogy mikor nem volt utoljára felnőtt női csapatunk NB-s osztályban, de igazából az „élet” döntött helyettünk, nekünk csak ki kellett mondanunk azt a bizonyos mondatot. Sajnáljuk, és reméljük, hogy ez csupán egy átmeneti kényszerszünet lesz. Mindennek a folyománya, hogy Surányi István edző nem marad nálunk, a DVTK-nál folytatja pályafutását, az MVSC három utánpótlás-együttessel lesz jelen a palettán: kettő U17-es, valamint egy U15-ös csapattal. Előbbieknél Leidgeb László, Leidgeb Noémi fog tevékenykedni, illetve jómagam, utóbbinál pedig Jakó Imre.

Női NB II., Kelet csoport, felsőház

1. BVSC-Zugló 10 9 – – – – 1 27:3 29

2. Vidux-Szegedi RSE 10 8 1 – – – 1 27:4 27

3. Debreceni EAC 10 4 1 1 – 1 3 19:15 19

4. Szolnoki SPC 10 3 – – 1 1 5 12:21 12

5. Miskolci VSC 10 1 1 – 1 1 6 9:25 7

6. TFSE 10 – – 1 – – 9 3:29 2