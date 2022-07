Az idei öttusa világbajnokság a múlt vasárnap kezdődött az egyiptomi Alexandriában, ahol szerdán a női egyéni selejtezőket rendezték meg, a miskolci Swimming PC sportolójának, Guzi Blankának a részvételével.

A vasárnapi nyitónapon a férfiak váltóversenyében a Gyurka Márk Manó, Regős Gergely alkotta magyar páros a 10. helyen végzett a 13 csapatos mezőnyben, míg egy nappal később, a női váltóversenyben, az Alekszejev Tamara, Erdős Rita duó, az utolsó, vagyis a 10. helyen zárt. Kedden a férfi egyéni selejtezőből, a 69 fős mezőnyből mind a négy magyar induló, Szép Balázs, Bőhm Csaba, Bereczki Richárd és Demeter Bence is továbbjutott a legjobb 36 közé, az elődöntőbe. Számukra szerdán már a rangsoroló vívást is megrendezték, amelynek az eredményeit a sportolók magukkal viszik az elődöntőbe, illetve az innen továbbjutó 18 legjobb öttusázó a döntőbe is. A rangsoroló vívás a magyar férfiak közül Bőhmnek sikerült a legjobban, 21 győzelemmel. Demeter 20, Szép 18, Bereczki 15 asszót nyert a páston.

A szerdai női egyéni selejtezőre 72 sportoló nevezett, akiket két csoportba soroltak, az A és a B jelűbe is két-két magyar jutott. Az A-sok programja ért véget hamarabb, itt Simon Sarolta vívásban 23 győzelmet aratott, ami az 5-6. helyet jelentette számára, majd úszásban, 2:24.34 perccel a 32. helyen zárt, így az utolsó, a kombinált számot – lovaglást nem rendeztek a selejtezőben – a 11. helyről kezdhette. Réti Kamilla pedig a 22.-ről, miután a vívásban elért 21 sikere a 10-11. pozíciót, a 2:29.93-as úszása pedig az utolsó előtti helyet eredményezte. A futás-lövészetben Simon a 12. (12:21.90 perc), Réti a 6. (12:07.60) legjobb időt produkálta, és ezzel előbbi a 3. helyen ért célba, utóbbi pedig a 15.-en, de mindkét pozíció továbbjutást ért.

A B-csoportosok úszással kezdtek, a két magyar közül Gulyás Michelle ideje 2:10.49 perc lett, amivel 4. volt, a miskolci Swimming PC sportolója, Guzi Blanka pedig 2:16.08-at ment, ami a 12. helyet eredményezte. Vívásban előbbi 19 győzelmet és ezzel a 10-12. helyet, utóbbi 16 sikerrel a 20-25. pozíciót könyvelhette el. Ez azt jelentette, hogy a kombinált számot Gulyás a 6., Guzi a 19. helyről kezdte. A miskolci klub sportolója 12:01.90 perccel az 5. leggyorsabb volt ebben a számban, és ezzel a 6. helyre futott fel, míg a másik magyar 12:29.20-szal a 19. idővel teljesítette a futás-lövészetet, és 11. helyezettként jutott a pénteki elődöntőbe.