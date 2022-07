A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei II. osztályú küzdelemsorozat Közép csoportjában csak az utolsó, vagyis a 30. fordulóban dőlt el az aranyérem sorsa. A nyékládháziak otthon biztosan verték Vatta csapatát, az élen álló Bükk­zsérc azonban ikszelt Kesznyétenben, így a két alakulat helyet cserélt, és végül a nyéki játékosok nyakába akasztották a legfényesebb érmet.

Sokat dolgoztak

– Jó akadályversenynek is nevezhetem a 2021/22-es idényt – kezdte Tóth Rajmund, az NYDE edzője, aki a soron következő szezonban is irányítja majd a város felnőtt futballcsapatát. – Megemeltük a kalapunkat a kesznyéteniek előtt, ugyanis tisztességes hozzáállásuk is kellett ahhoz, hogy végül mi ünnepelhessünk, de azt erős túlzásnak tartom, hogy szerencsével lettünk aranyosak. Nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a záróra után magunkat lássuk a mezőny élén. Hetente háromszor edzettünk, ilyet ritkán mutatnak fel a sportág honi hátországában. Amikor télen visszajöttem Nyékládházára, hangsúlyoztam, hogy valamennyiünknek csak egy célja lehet: éspedig az, hogy megnyerjük a bajnokságot. Munkahelyi elfoglaltság miatt három játékost elveszítettünk, egy fiúnk megsérült, ennek ellenére álmainkat valóra váltottuk, itteni sporttörténelmet írtunk, erős mezőnyben diadalmaskodtunk. Természetesen vállaljuk a megyei I. osztályt, azzal a tudattal kezdjük jövő heti alapozásunkat, hogy már az erőgyűjtés idején is mindent meg kell tennünk a majdani bennmaradásunk érdekében.

Keretük most alakul

Tóth Rajmund ezután arról beszélt, hogy klubvezetésük gőzerővel dolgozik keretük megerősítésén, de csak addig nyújtózkodnak, ameddig a takarójuk ér.

– Az egyesületek közötti anyagi különbséget a pályán nyújtott lelkesedésünkkel próbáljuk majd eltüntetni – folytatta a tréner. – Zömében fiatalokkal „operálunk” majd a gyepen, most az egyeztetéseknél tartunk, tárgyalunk az érkezőkkel, sőt a távozási szándékukat velünk közlőkkel is. Neveket azért nem mondok, mert éppen most alakulunk, alakulgatunk. Földrajzi közelségünkben szinte valamennyi településen foglalkoznak a labdarúgással, ez megkönnyíti, ugyanakkor meg is nehezíti a helyzetünket. Ügyes focistáink szem előtt vannak, könnyen elviszik őket, de mi is nyitott szemmel ügyködünk, és megpróbáljuk magunkhoz „édesgetni” azokat, akikről úgy gondoljuk, hogy beleillenek az elképzeléseinkbe. Alapozásunk öthetes lesz, egy héttel kevesebb az optimálistól, viszont foglalkozásainkat rendre azért tartjuk majd az esti órákban, hogy ezek a gyakorlások mindenki számára elérhetőek legyenek.

Nagy harc lesz

A nyékládháziaknak az a legnagyobb gondjuk, hogy csak egy füves pályával rendelkeznek, sporttelepüket házak, utcák és a vasútvonal határolja, ezért a környékből nem tudnak még egyre területet kihasítani. A várost irányító önkormányzat előbb vagy utóbb bizonyára napirendjére tűzi a sportág helyi gondját, a komplexum elköltöztetését vagy egy másik pálya építését. A focisták ugyan edzésekre bármikor használhatják az általános iskola műfüvét, de télen és nyáron nem járhatnak mindig Ongára vagy máshová. Saját, kiválónak nevezett utánpótlás-nevelésük is hamarosan kikényszeríti a második gyepszőnyeg megvalósítását, és reményeik szerint néhány éven belül orvosolják égető gondjukat.

– Úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedek „legőrültebb” megyei elit bajnoksága vár ránk – tekintett a 2022/23-as idény rajtjára Tóth Rajmund. – A bajnoki címért olyan csapatok indulnak majd csatába, mint a felülről visszajött Hidasnémeti és Tállya, az itt maradt Cigánd, továbbá az Ózd, a Gesztely, a Mezőkövesd, a Felsőzsolca, az Encs és a Sajóbábony, nekünk pedig ebben a harcban kell majd megkapaszkodnunk.

(A borítóképen: Izgalmas bajnokság végén jutottak fel a nyékiek (szürkében) | Fotó: ÉM)