A diósgyőriek a második helyen zárták az NB I.-es csapatbajnokság Keleti csoportját, a piros-fehérek tizenhárom győzelmük mellett kétszer döntetlenül mérkőztek és háromszor veszítettek. A gárdának tagja volt Krebs Levente, akit Szombathelyen értünk el.

Csak az esti órákban

– Most éppen a vasi megyeszékhelyen táborozom, társaimmal egyetemben a korosztályos válogatott tagjaként az ifjúsági és serdülő-Európa-bajnokságra készülök – mondta a vonal végén, s elárulta, hogy mobiltelefonjaikat rendre csak az esti órákra kapják vissza, így annak érdekében, hogy kizárólag a felkészülésükre össz­pontosítsanak, napközben elérhetetlenek. – Korábban tréningeztünk Budapesten és Pozsonyban is.

Arra a kérdésünkre, hogy mit vár önmagától Belgrádban, és mivel engedi útjára a szakvezetés, így felelt:

– Az ifjúsági fiúkategória csapatversenyében az A divízióban maradás kiharcolása a célunk, egyesben pedig nem támasztanak nagy elvárásokat velem szemben. Ennek az a magyarázata, hogy csak ritkán indultam nemzetközi viadalokon, ráadásul a mezőnyt sem nagyon ismerem. Abban az esetben, ha sikerül egy-két kört mennem a főtáblán, már elégedett leszek.

Korosztályos bajnok

Kis túlzással élve reggeltől estig ütögetni – különösen most – aligha lehet könnyű elfoglaltság, bár a csarnokokat manapság elfogadható hőfokra hűtik.

– Minden világverseny előtt azokat az elemeket sulykoljuk, amik mennek, és természetesen a gyengéinkre is ráfekszünk – folytatta Krebs Levente. – A szerváimat, az ezekből való indulásomat és a pörgetéseimet jónak tartják, a rövid játékom azonban még nem nevezhető jelesnek. Magától értetődően azon vagyok, hogy fejlődjek, minél labdabiztosabbá váljak. Tizennyolc esztendősen nyilván nem vagyok úgymond kész pingpongos, bár diadalokkal is büszkélkedhetek. A korosztályos országos bajnokságon párosban az első helyig jutottam, és egy szlovák nemzetközi versenyen csapatban és párosban is felléphettem a dobogó második fokára.

Igyekezni fog

A budapesti sportoló az elmúlt idényben kölcsönben szerepelt a diósgyőrieknél, és a 2022/23-as szezont is a miskolciaknál tölti majd.

– Szakosztályunk vezetőitől és a klubedzőimtől azt az információt kaptam, hogy – terveink szerint – augusztusban körmérkőzéses formában megküzdünk a két kiadó extraligás hely valamelyikéért, ha így lesz, akkor jó teljesítményemmel szeretnék hozzájárulni együttesünk előrelépéséhez, de idézem a mondást: fellépéseinkig még sok víz lefolyik a Dunán. Már csak azért is, mert a „nyakamon” van Belgrád. Július 5-én, kedden reggel kelünk útra, a kontinensbajnokság pedig másnap kezdődik, és július 16-án ér véget. Edzőim valamennyi számban elindítanak, és ha megvalósítjuk vágyainkat, azaz várakozáson felül haladunk előre, akkor rengeteg összecsapás vár rám. Egy biztos: déli szomszédainknál nagyon igyekezni fogok, öregbíteni akarom a magyar asztalitenisz jó hírét.

Jövőre

Krebs Levente a fővárosi Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium tanulója. Jövőre érett­ségizik.

(A borítóképen: Krebs Levente kedden indul a szerb fővárosba | Fotó: DVTK)