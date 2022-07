Új lebonyolítási rendszer szerint nemrégiben rendezték meg Szarajevóban a kerekesszékes kosárlabda-Európa-bajnokságot. A magyar csapat egy amolyan összevont B és C divíziós kontinensviadalon képviselte a honi színeket, az együttesben a diósgyőri klub három kosarasa is helyet kapott. A boszniai Eb-n négy – két hármas és két négyes – csoportban összesen 14 válogatott szerepelt, egy-egy csoporton belül voltak korábban a B és C divízióban szereplő válogatottak egyaránt, míg a magyarok mint C divíziósok indultak.

Magyar András szövetségi kapitány legénységének a tisztes helytállás volt a reális célja, valamint a tanulás, szakmai kapcsolatok kialakítása, hiszen a kerekesszékes válogatott ilyen erősségű, tudású, kaliberű ellenfelekkel még nem találkozott. Vagyis a szakvezetők és a játékosok láthatták, hogy hová is lehet eljutni a szakágban. A mezőny a csoportmérkőzések után alsó- és felsőházra osztódott, a csoportok első két helyezettjei folytathatták a felső, a többi hat csapat pedig az alsó ágon. A magyar gárda nagy különbséggel elveszítve meccseit a sereghajtó pozícióban zárt.

Tisztán látszó különbség

Az Észak-Magyarország az együttes egyik diósgyőri tagját, Gergely Istvánt kereste meg.

– Ez volt a harmadik Európa-bajnokság, amelyen részt vettem – vágott bele. – Viszont egyben a legkülönlegesebb is, hiszen a Covid–19 miatt a B és a C divízió összevontan lett megtartva. Hatalmas élmény volt B divíziós csapatok ellen játszani. Különösen nagy élményt adott egy olyan nemzetet is élőben látni a pályán, amely úgymond a kakukktojás volt ezen az Eb-n. Amely nem más, mint a török válogatott, ők a kerekesszékes kosárlabdában a világ elitjéhez tartoznak. Törökországban többszintű ligák vannak, és összesen 64 csapat kerekes­székes kosárlabdázik, míg Magyarországon most van kialakulóban az ötödik csapat. A törökök a Covid–19 úgymond áldozatai lettek, mert nem tudtak részt venni az A divíziós Eb-n, így kiestek a B-be. Tisztán látszott a divíziók közötti különbség, teljesen egyértelmű volt, hogy mely országokban űzik profin vagy félprofin ezt a sportágat, és mely országok pedig amatőr szinten. A 14 ország közül Magyarország mellett még Csehországban és Írországban van amatőr szinten ez a sportág. Tíz napot töltöttünk a bosnyák fővárosban, az első két nap az úgynevezett klasszifikációs edzésekkel telt. Ezeket minden egyes világversenyen meg kell tartani. Ahol ­klasszifikátorok – egészségügyi végzettségű szakemberek – figyelik a csapatokat, hogy a játékosok a megfelelő sérültségi kategóriába vannak-e besorolva. Ezt követően 7 napon keresztül hét mérkőzést játszottunk le, ami a mi csapatunknál hatványozottabban megerőltető volt, hiszen csak 8 játékos volt bevethető az egész Eb-n. Véleményem szerint ennek volt a következménye az is, hogy a velünk azonos szinten lévő cseh és ír csapat is megvert bennünket, hiszen negyedenként ­„sorokat” tudtak cserélni. Kapcsolatépítés és tapasztalatszerzés tekintetében mindenképpen hasznosnak bizonyult ez az Eb is számomra.

A játékról, tényekről is megkérdeztük a diósgyőri klub sportolóját.

– Az egész Eb alatt mind a 7 mérkőzésen úgy éreztem, hogy jól ment a játék – fogalmazott Gergely István. – Ugyebár én az 1 pontos sérültségi kategóriába tartozom – az a legsérültebb –, így nekem a legfőbb feladatom, hogy blokkokkal, zárásokkal segítsem a kevésbé sérült játékosokat. Viszont így is sikerült az Eb-n 27 pontot dobnom, és három mérkőzésen én voltam a legeredményesebb játékos a magyar csapatban.

Az eseményen részt vett játékosok: Antal József (DVTK), Gergely István (DVTK), Tóth Zoltán (DVTK), Brán Balázs (Törekvés SE), Oszolik Péter (Törekvés SE), Tóth Cirill (Törekvés SE), Benedek Márkó (PTE PEAC), Klaics Gábor (PTE PEAC), Vojtek Aurél (PTE PEAC), Sedric Roussel Watchou (Soproni Tigrisek), Nyúl Szabolcs (Soproni Tigrisek). Szövetségi kapitány: Magyar András. Másodedző: Magyar Attila. Csapatmenedzser: Czupi Márton. Segédedző: Máthé Csaba.

Magyar eredmények

Június 15., szerda

Horvátország – Magyarország 94–24

Június 16., csütörtök

Magyarország – Bosznia-Hercegovina 26–106

Június 17., péntek

Magyarország – Bulgária 16–68

Június 18., szombat

Csehország – Magyarország 69–32

Június 19., vasárnap

Magyarország – Írország 24–60

Június 20., hétfő

Szerbia – Magyarország 83–24

Június 21., kedd

Magyarország – Portugália 24–87

(A borítóképen: A magyar válogatott | Fotó: MKOSZ)