Janis Voris rendszeresen tagja volt a lett utánpótlás-válogatottaknak, fiatal kora ellenére már rendelkezik rutinnal a dán, lett és ukrán élvonalból, a Bajnokok Ligájából, és 18 KHL-mérkőzésen is védett. Janis Voris szülővárosában, Rigában kezdett jégkorongozni, és kifejezetten tehetséges kapusnak tartották számon, hiszen rendszeresen szerepelt a lett utánpótlás-válogatottakban. Első világbajnoksága rögtön egy U18-as elit vb volt, ahol három meccsen szerepelt. A következő évi U18-as Divízió 1/A-s világbajnoksága is kifejezetten jól sikerült, a torna legjobb kapusaként aranyérmet ünnepelhetett. Ebben a szezonban Eurázsia egyik fő junior-jégkorongligájában, az MHL-ben védett 58 mérkőzést, majd a következő idényt már Észak-Amerikában kezdte. Amerika egyik legrangosabb jégkorongligájából ismét Rigába vezetett az útja, ahol karrierjének egy fontos időszakához ért, hiszen 7 mérkőzést is védhetett a Dinamo Riga KHL-es csapatában, valamint az U20-as Divízió 1/A világbajnokságon ismét a torna legjobb kapusa lett. A 2020/2021-es idényben 11 mérkőzést játszott a dán élvonalban, valamint szintén 11 mérkőzést a legerősebb európai ligában, a KHL-ben. A legutóbbi évadot a Donbass Donetsk csapatánál kezdte, amellyel 2 Bajnokok Ligája mérkőzésen is szerepelt, de az ukrán–orosz háború által leginkább sújtott területről távozni kényszerült, és az évadot a lett HK Mogo együttesénél fejezte be.

A DVTK Jegesmedvék szerződéssel rendelkező játékosai a 2022/2023-as szezonra

Kapusok: Janis Voris, Kiss Bence.

Hátvédek: Kevin Wehrs, Vojtkó Mátyás, Szirányi Bence, Kiss Roland, Jesper-Juhani Ilvessuo.

Csatárok: Miskolczi Márk, Ritó László, Páterka Bence, Jack Walker, Vladislav Kuleshov, Ján Blasko.

(A borítóképen: Janis Voris | Fotó: dvtk)