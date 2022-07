A több mint ötórás körverseny teljes mértékben kiszolgálta a kilátogató közönséget, akik a Rally3-as és a Rally2-es mezőny mellett több egykori kiválósággal is találkoztak. A lista élére kívánkozik az írek legendás ralisa, Frank Kelly, aki a szervezők meghívására először érkezett hazánkba. Hosszú évek után ifj. Béres József is csatasorba állt a miskolci salakon, míg Csík Zoltán egy Subaru Impreza WRC-t mutatott meg a közönségnek. Az All Star kategóriában Karsai Zsolt, Hodula Mihály, Vizelli Károly, Balogh „Csigoly” Balázs és harminc év szünet után Pacher Péter volán mögé ült, Porkoláb Gergő pedig egy bivaly­erős BMW-vel szórakoztatta a nagyérdeműt. A prológ végeredménye ugyan nem számított bele a futam értékelésébe, de a North Racing különdíjáért mindkét bajnoki osztályban csatáztak a párosok. Ezt a serleget a Rally2-es mezőnyben Bencs Zoltán és Bencs Gábor, a Rally3-asok között pedig Békési Richárd és navigátora, Tóth Gergely érdemelte ki.

A pályákon

A futam érdemi része azonban csak vasárnap kezdődött. Három helyszínen a Rally2-re kilenc, a Rally3-ra pedig hat gyorsasági szakasz várt. A pályák sokakat megtréfáltak, hiszen több szerencsés kimenetelű, személyi sérüléssel nem járó versenybaleset történt a nap folyamán. Leggyorsabban a tavalyi versenyen győztes és a Rally2-es bajnoki címet birtokló ifj. Fogarasi Attila, Toloczkó Péter kettős kezdett, akik az első kör után szűk húsz másodperccel vezették az abszolút értékelést. A futam középső szakaszában aztán Üveges Sándor, Krehlik Nándor és Janovich Roland is felzárkózott, így az utolsó három gyorsasági komoly izgalmakat tartogatott. Még akkor is, ha az élmezőnyben voltak olyanok, akik lassító érintés miatt 10 másodperces időbüntetést kaptak.

A hajrá egyértelműen Krehlik Nándoré volt, aki ledolgozta a szűk nyolc másodperces hátrányát, és a végén a maga javára fordította a viadalt. A második helyen a Lada VFTS-sel Üveges Sándor, a dobogó harmadik fokán pedig Ladával Janovich Roland végzett.

Egyre jobb formában

– A nap első részében gyengének éreztük a teljesítményünket, mert nagyon csúszott a gumink – vonta meg a verseny mérlegét a Rally2-es győztes, Krehlik Nándor. – Lassító érintés miatt még egy 10 másodperces büntetéssel is megnehezítettük a dolgunkat, de a második körtől megérkeztünk a küzdelembe. Egyre stabilabb teljesítményt nyújtottunk, az utolsó két ­gyorsaságin pedig igyekeztünk úgy lejönni, hogy megmaradjon az előnyünk. Nagyon boldogok vagyunk, mert úgy gondoltuk, hogy nem lesz meg, annyira szoros volt.

Ismét Zákányi

A V-Team Consulting Ral­ly3-as bajnokságban ezúttal is Zákányi János és Vidécz Zsolt volt a leggyorsabb. A páros az idei négy versenyhétvégéből hármat megnyert, ezúttal bő tíz másodperces előnnyel zárt az élen.

– A nap folyamán rengeteget csúszkáltunk, de nagyon élveztünk – fogalmazott a kazincbarcikai célban Zákányi János. – Voltak olyan részek, ahol éreztük, hogy gyorsabbak vagyunk, de ezúttal sem volt hibamentes a hat szakaszunk, sajnálom, hogy egyszer túlcsúsztunk. Összességében azonban nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült az élen végeznünk. Az elején rendkívül görcsösen akartuk a győzelmet, aztán átkapcsoltam a gondolkodásomat, ez kellett ahhoz, hogy valamelyest felszabadultan versenyezzünk a nap további részében.

A Greenplan Kazincbarcika Rally végeredménye Rally2: 1. Krehlik Nándor, Kálna Tamás (Lada VFTS) 45:13,8, 2. Üveges Sándor, Szegedi Krisztián (Lada VFTS) +1,3, 3. Janovich Roland, Csáthy Miklós (Lada 21011) +11,8, 4. Fekete Gyula, Oláh Róbert (Citroen C2R2 Max) +14,0, 5. Kocsis Imre, Henszelmann Zsolt (Citroen C2R2 Max), 6. Hinger Dávid, Gyabronka Miklós (Lada 2107) +42,2. Rally3: 1. Zákányi János, Vidécz Zsolt (Lada 2105) 30:43,1, 2. Békési Richárd, Tóth Gergely (BMW 320) +10,2, 3. Bíró Gergő, Bíró Balázs (Opel Astra GSi) +38,8.

A borítóképen: Krehlik Nándor és Kálna Tamás nyerte a futamot. Fotó: Marosréti Ervin