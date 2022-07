Ezen a hétvégén megkezdődik Debrecenben az U17-es leány kosárlabda-világbajnokság. A július 9–17-e között sorra kerülő eseményen, a 16 csapatos mezőnyben Magyarország válogatottja is képviselteti magát. Nemzeti együttesünknek több diósgyőri érdekeltje, érintettje van, ugyanis két DVTK-s fiatal is tagja a keretnek, Albert Szidónia és Papp Lilla, míg a szakvezetői feladatokat Völgyi Péter, a diósgyőriek NB I.-es felnőttgárdájának vezetőedzője látja el, akit klubedző kollégája, Ábrahám Márta az U17-es vb-n is segít.

A magyar válogatott a négy csoportban zajló tulajdonképpeni előselejtezőben az A jelű kvartettbe került, amelynek során Belgium, Japán és Mexikó lesz az ellenfele. A piros-fehér-zöld színek képviselőinek a csoportkörben valószínűleg az első meccse lesz a legnehezebb, annak ellenére, hogy a belga válogatott amolyan potyautasként jutott ki a vb-re, azzal összefüggésben, hogy az orosz válogatott a kizárása miatt nem vehet részt a világversenyen. A folytatásban az Ázsia-bajnokság ezüstérmese, Japán következik a mieink számára, majd az amerikai kontinensen bronzérmet szerzett Mexikó lesz az ellenfél. A csoportkörnek igazán nagy jelentősége nincs, ugyanis a mezőny minden tagja bejut az egyenes kieséses szakaszba, vagyis a nyolcaddöntőbe, de persze nem mindegy, hogy milyen eredménysorral, mert a kvartettek legjobbjai négyes csoportokban a leggyengébben teljesített válogatottak közül kapnak ellenfelet.

A magyar együttes nem titkoltan a csoport első két helyének egyikén szeretne végezni, hogy a nyolcaddöntőt egy kevésbé „izmos” csapat ellen játszhassa.

Helyi erő

Az U17-es leány kosárlabda-válogatott tegnapi utolsó keretszűkítése során mindkét diósgyőri kosaras megőrizte a helyét, így Albert Szidónia és Papp Lilla is részese lesz a világbajnokságnak. Utóbbi játékos számára a helyszín tulajdonképpen hazai pálya lesz, hiszen Papp Lilla Debrecenben kezdett el kosárlabdázni, onnan igazolt át a DVTK-hoz.

– Már nagyon várjuk a bemutatkozást, szeretnénk a lehető legjobban szerepelni a világbajnokságon – mondta Papp Lilla. – Nem akarok elkiabálni semmit, de úgy vélem, hogy erős csapatunk van, és nem vagyunk esélytelenek arra, hogy az egyenes kieséses szakasz elején akár két meccset is nyerjünk, és ezzel bejussunk az éremjátékba. Csodálatos dolog lenne, ha ez sikerülne, ha éremért játszhatnánk. Ami engem illet: örülök, hogy tagja lehetek a válogatott keretnek, ez az első alkalom, hogy világversenyen Magyarországot képviselhetem, és szeretném a lehető legtöbbet hozzátenni a csapat teljesítményéhez. Az, hogy Debrecenben rendezik meg a vb-t, számomra egy plusz, hiszen itt nőttem fel, és tulajdonképpen hazai környezetben játszhatok. Tudom, hogy sokan fognak kijönni a meccsekre a barátaim, családtagjaim közül, hogy szorítsanak értem, hogy segítsék a csapatot. Bízom benne, hogy sok boldog pillanatot tudunk majd szerezni azoknak, akik a lelátóról támogatnak bennünket.

Kosárlabda: leány U17-es vb

A csoportok beosztása

A csoport: Belgium, Japán, Magyarország, Mexikó.

B csoport: Argentína, Ausztrália, Franciaország, Szlovénia.

C csoport: Dél-Korea, Egyiptom, Kanada, Spanyolország.

D csoport: Amerikai Egyesült Államok, Mali, Németország, Új-Zéland.

A magyar válogatott csoportmérkőzései

Július 9. (szombat), 17.30: Magyarország – Belgium

Július 10. (vasárnap), 17.30: Japán – Magyarország

Július 12. (kedd), 17.30: Mexikó – Magyarország

(A borítóképen: Papp Lilla | Fotó: MW)