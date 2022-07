Haraszin Linda egyéniben ezüst-, csapatban pedig aranyérmet szerzett a lengyelországi Krakkóban zajló U17-es és U19-es öttusa-Európa-bajnokságon, a fiatalabb korosztály leányversenyében. A miskolci Swimming PC sportolója a magyar csapat másik tagja, Mészáros Emma mögött végzett a 2. helyen az egyéni versenyben, harmadik csapattársuk, Zemán Zóra pedig a 13. helyen zárt, és ennek a triónak az összesített eredménye alapján végzett Magyarország a csapatverseny első helyén. Érdekesség, hogy a 36 fős döntőben négy magyar szerepelt, Kiss Csenge a 20. helyen ért célba.

A verseny a múlt héten pénteken az elődöntőkkel kezdődött, Zemán Zóra az A csoportból a 2., Kiss Csenge pedig a 13. legjobb eredménnyel jutott be a fináléba a 22 fős mezőnyből. A B jelű, 23 sportolót számláló elődöntőből Mészáros Emma a 3., Haraszin Linda pedig a 6. legtöbb pontot szerezve lett a finalista. A döntőre vasárnap került sor Krakkóban háromtusában, ugyanis az U17-es korosztály számára vívást és lovaglást nem rendeznek. A versenyzők úszással kezdték a napot, a 200 méteres távot 2:27,31 perc alatt teljesítette a miskolci versenyző, és ezzel a 25. helyről kezdhette meg a kombinált számot, a lövészet-futást. Ebben viszont remekelt a Swimming PC sportolója, egymás után előzte ki az előtte haladókat, jó lövészetének és remek vágtájának köszönhetően, a leggyorsabban teljesítve a laser-runt, a 2. helyen ért célba.

– A pénteki elődöntőben nem futottam ki magam, igyekeztem tartalékolni vasárnapra – nyilatkozta Haraszin Linda. – A döntőben, úszásban nagyjából azt hoztam, amire képes vagyok, egy picivel lehetett volna ez jobb is, de tisztában voltam vele, hogy nekem a kombinált számban kell a lehető legjobbat mennem. Előzetesen abban reménykedtem, hogy az első hatban tudok végezni, ez összejött, és az érem is, ami egy bónusz. Világversenyen, háromtusában az első érem, amit egyéniben szereztem, remélem, ez egy olyan mérföldkő, ami után lesz még több is. Az egyéni ezüstérem mellett a csapataranynak is nagyon örülök, nagyon jó érzés volt a dobogó csúcsán állni többedmagammal.

Ezüstöt nyert

Érdekesség, hogy Haraszin Linda egy éve, 14 éves korában Eb 4. helyet szerzett a portugáliai kontinensbajnokságon, ahol csapatban szintén aranyérmes volt, Zemán Zórával és az azóta a korosztályból már kiöregedett Bauer Blankával.

– Ebben az ezüstéremben a sok edzésen túl az is benne van, hogy ezúttal tulajdonképpen minden összejött a versenyen – mondta Haraszin Linda. – A lövészetben kevés volt a hiba, nem hagytam benne sok másodpercet. Volt, aki már megkérdezte, hogy nem sajnálom-e, hogy csak 6 másodperc hiányzott az aranyhoz, de azt gondolom, hogy én most egy ezüstérmet nyertem, hiszen a mezőny végéről jöttem fel a második helyre.

Mivel a miskolci sportoló 2007-es születésű, így jövőre is 17 év alatti lesz, ami azt jelenti, hogy 2023-ban is ebben a mezőnyben indulhat, és gyűjthet érmet, érmeket.

– Remélem, így lesz, de addig azért még van feladat, verseny – jelentette ki a Swimming PC sportolója. – Most lesz egy-két nap pihenő, de július második felében és augusztusban folytatódik a felkészülés, amelynek során a szeptember elején Olaszországban sorra kerülő U17-es világbajnokság lesz a fókuszban. Az biztos, hogy ez a mezőny jóval erősebb lesz, mint, amilyen a mostani Eb-n volt, de szeretnék ott is jól szerepelni.

Eredmények

Az U17-es leány öttusa-Európa-bajnokság végeredménye

Egyéni

1. Mészáros Emma (Magyarország) 851 pont

2. Haraszin Linda (Magyarország) 845 pont

3. Eda Ozrodop (Törökország) 842 pont

...13. Zemán Zóra (Magyarország) 803 pont

…20. Kiss Csenge (Magyarország) 786 pont

Csapat

1. Magyarország (Mészáros Emma, Haraszin Linda, Zemán Zóra) 2499 pont

2. Lengyelország 2440 pont

3. Nagy-Britannia 2440 pont

(A borítóképen: A dobogó első fokán a magyar csapat, balra Haraszin Linda | Fotó: Olvasónktól)