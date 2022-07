Közeleg az év kiemelt kajak-kenu eseménye, augusztus 3. és 7. között Halifaxben rendezik meg az idei felnőtt-világbajnokságot.

Három számban

Az eseményen ott lesz a Tiszaújvárosi KKSE versenyzője, Bragato Giada is, aki három számban ül majd hajóba Kanadában: C-2 200 méteren és C-2 500 méteren Nagy Bianka (Szeged) lesz a társa, míg C-4 500 méteren kettejükön kívül még Balla Virág és Takács Kincső (Győr) fog ülni a hajóban. A Tisza-parti klub sportolója annak köszönhetően vívta ki a válogatott-tagságot, hogy előbb négy számban is diadalmaskodni tudott a szegedi válogatón, aztán pedig a második, szolnoki válogatón három alkalommal lett első.

– Örülök, hogy ilyen jól jöttek ki a dolgok, de azt hozzá kell tenni, hogy az első válogató előtt kisebb betegséggel küszködtem, egy hétig különböző gyógyszereket szedtem – kezdte nyilatkozatát Bragato Giada. – A párosunk összeállt Biankával, ezt már többször bizonyítottuk, ez élvez elsőbbséget, de azt is szerettük volna látni, megmutatni, hogy egyesben is képesek vagyunk jó teljesítményre. Sikerült is nyernem Szegeden 1000 és 500 méteren is. Szolnokon ismét hoztuk a párosokat, valamint én az ezer egyest. Az ötszáz egyesnél vihar miatt lehűlt a levegő, az eső is esett, nagy meccset vívtunk Balla Virággal, egy húzással neki jött ki jobban a vége, nagyjából fél másodperccel győzött. A sikeresség alapja, hogy Biankával nagyon jó a közös munka, és négyen – az ő edzőjével, Kása Péterrel, illetve az én edzőmmel, Krucsai Józseffel – egy egészen kiváló kis csapatot alkotunk. Olyan útra léptünk együtt, amely előrevisz bennünket, remélhetőleg még jobbak és jobbak leszünk, egy olyan úton vagyunk, aminek a vége az olimpiai részvétel lehet.

Ötórás eltolódás

Az 1999-es születésű újvárosi versenyző már két alkalommal szerepelt felnőtt-világbajnokságon: 2019-ben Szegeden C-1 500 méteren az 5. helyen zárt, míg tavaly Koppenhágában bronzérmet szerzett C-2 200 méteren, Nagy Biankával.

– Azért számít, hogy harmadszor veszek részt vébén – tette hozzá Bragato Giada. – Az indulás pontos időpontja egyelőre nincs meg, de biztos, hogy egy-másfél héttel hamarabb ki fogunk utazni Kanadába. Ugyanis Magyarországhoz képest öt óra az időeltolódás, vagyis kell pár nap az ottani körülményekhez való alkalmazkodásra. Ugyanígy volt 2019-ben is, amikor a kínai maraton-világbajnokságon indultam.

Sok mindentől függ

Természetesen felvetettük a TKKSE élsportolójának, hogy mire számít Halifaxben, mire lehet képes, lehetnek képesek a három számban.

– Szerintem mindegyikben éremeséllyel indulunk – mondta Bragato Giada. – Egy szereplés sok mindentől függ, de bízunk abban, hogy minden rendben lesz.

Több nemzet egysége is az élmezőnybe tartozik, természetesen igyekszünk majd a maximumot nyújtani, aztán majd kiderül, hogy ez mire lesz elég.

Az újvárosi kenus vasárnapig itthon tartózkodik, aztán hétfőn kezdődik a világbajnoki felkészülés. Szegeden és Szolnokon 3-4 napos edzőtábor keretein belül, ahol mind a párost, mind a négyest igyekeznek úgy „összetenni”, hogy azok a lehető legtökéletesebben működjenek Halifaxben.

Az ORV-re

Bragato Giada trénere, Krucsai József nem utazik a halifaxi világbajnokságra, az egységet, a hölgyek munkáját a tengerentúlon Kása Péter fogja irányítani. A Tisza-parti szakember itthon dolgozik a klub utánpótlás versenyzőivel, már csak azért is, mert a TKKSE-től többen (például Czakó Bálint és Szegi Zsombor) esélyesek arra, hogy részt vegyenek a szeptemberi Olimpiai Reménységek Versenyén, amire a „belépő” a korosztályos ob-n való jó szereplés.

(A borítóképen: Bragato Giada dobogós helyezésekkel térne haza a vébéről | Fotó: MW)