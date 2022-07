2011, vagyis 11 év után ismét rendeznek majd Diósgyőr – Kazincbarcika megyei rangadót a honi labdarúgás második vonalában, köszönhetően annak, hogy egyrészt a piros-fehérek az előző NB II.-es bajnokságban nem tudták kivívni az NB I.-be való visszakerülést, illetőleg hogy a sárga-kékek megnyerték az NB III. Keleti csoportjának küzdelmeit, így egy osztályt feljebb léphettek. Hogy pontosan mikor lesznek az egymás elleni összecsapások a 2022/2023-as évadban, az a szövetségben esedékes heti sorsoláson fog majd eldőlni. Mindenesetre a két klub a nyári felkészülés során az első felkészülési meccsét éppen egymás ellen vívta szombaton délelőtt a KolorCity Arénában, ahol a zárt kapu miatt nem lehettek jelen nézők.

A házigazdánál Heil családi okok miatt hiányzott, Ádám F. beteg volt, míg a házi gólkirály, Laczkó hónapokkal ezelőtti sérülése miatt még rehabilitációját végzi. A hétvégi meccs jegyzőkönyvében szerepelt és pályára is lépett még Zsigrai Bálint (Bánhorváti/KBSC), Sztankó Dávid (Nyíregyháza Spartacus), Rédling Kevin (Mezőkövesd Zsóry FC), Nagy Ákos (DVTK), Filkóházi Dávid (Ferencváros tartalék) és Kurdics Levente (Szolnoki MÁV FC). A Diósgyőrben – a klub tájékoztatása szerint – Hegedűs J. és Viczián több edzést kihagyott sérülés miatt, így aztán még nem voltak játékra készek, míg Könyves a biztonság kedvéért (kicsit túlterhelték a heti munka során, fáradt volt, és nem akart kockáztatni a stáb) nem lépett pályára. Bánhegyi B. és Orosz M. pedig pihenőt kapott. A találkozó változatos volt, az első játékrészben inkább a KBSC focizott fölényben, és a Csákvárról érkezett – de Barcikán és korábban az Andrássy úton is megfordult – Takács T. révén egy fejessel a vezetést is megszerezték. A DVTK a második félidőben jobb teljesítményt nyújtott, és a Kecskemétről igazolt Lukács D. egyenlített is.

Végre egy csatár

– Sok-sok fizikai munka mellett, nagyon kevés taktikai gyakorlással, egy új játékrendszertől és egy vadonatúj csapattól többet kaptam vissza, mint amennyit nem – kezdte értékelését Varga Attila, a KBSC trénere. – Az első félidőben nagyon jól védekeztünk, és a kombinatív játékkal is elégedett voltam. A második félidőben kijött, hogy a Diósgyőr második sora erősebb, ekkor nem mi voltunk a domináns csapat. Voltak egyéni hibák, ha ezeket kijavítjuk, elkerülhető lesz az olyan gól, mint amit a DVTK szerzett. Jó ellenféllel játszottunk, elsőre jó teljesítményt nyújtottunk, elégedett vagyok mindenkivel. A keret véglegesnek tekinthető, a fiatalszabály miatt egy-két fiatal még érkezhet, de jelenleg a ma pályára lépő játékosok a keret tagjai.

A barcikai szakvezetőt megkérdeztük a gólt szerző Takácsról és a még nem játszó támadóról, a házi gólkirály Laczkóról.

– Azért igazoltuk Takácsot, mert remek NB I.-es, NB II.-es múltja van. Nagy szükségünk volt egy olyan góllövőre, akiről elmondhatjuk, hogy a csapatban végre van egy csatár. Merthogy egy éve kinevezett csatárokkal játszottunk. Az ő szerepe sok szempontból rendkívül fontos, a tavalyi évhez képest fizikálisan és magasságban erősödtünk, ennek volt köszönhető a gólunk is. Laczkó prevenciós jelleggel beszáll az edzésekbe, de vele szemben türelmesnek kell lennünk. Dolgozik keményen, különmunkát is végez, együttműködik az orvosi stábbal, terveink szerint három hét múlva látható lesz edzőmérkőzésen – zárta gondolatait Varga Attila. Kollégáját, Dragan Vukmirt is megkértük arra, hogy értékelje a történteket.

– Nagyon nehéz hét van a játékosok mögött, hiszen egy nap, a szerda kivételével napi két edzést tartottunk – nyilatkozta a szakmai munka irányítója. – Hiába délelőtt játszottunk, nagy volt a meleg, de mindenki megkapta a lehetőséget arra, hogy pályára lépjen, 40-45 perc erejéig. A srácok nagyon jól dolgoztak egész héten, most is a mérkőzésen, ami nagyjából rendben volt, de lehetett látni a fáradtságot. Természetesen van hová fejlődni, van mit javítani, de ez a meccs első mérkőzésnek megfelelt. Sok új emberünk van, összekevertük a csapatokat, majd fokozatosan fogunk lépni előre összjátékban.

Rákérdeztünk arra is a vezetőedzőnél, hogy a következő héten várható-e még új labdarúgó. Dragan Vukmir azt válaszolta, hogy igen, már akár hétfőn is lehet frissen igazolt futballista a diósgyőri öltözőben.