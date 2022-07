– Kétszer tíz perces mérkőzéseket vívtak a nevezők – mondta Barnóczki László, a rendező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kézilabda Szövetség versenybizottságának elnöke, majd így folytatta: – Az utánpótlás-korosztályokat céloztuk meg, és örömünkre szolgált, hogy sok klub nevezett. Ahhoz is gratulálunk, hogy az „agytrösztök” jobbnál jobb fantázianeveket adtak alakulataiknak, gondolok például az Alapvonalra, az Atomcsibékre, a Kutacsokra, a Labdababákra, a Ricsajokra, a Sivatagi Sáskákra. A torna elérte célját, hiszen a játékosok körében népszerűsítettük a műfajt, amely már a fél világot meghódította, továbbá a több száz fürdőzőnek szórakozási lehetőséget adtunk, ezzel pedig barátokat szereztünk a kézilabda számára. Nem kétséges: jövőre folytatjuk, és meggondoljuk azt is, hogy az eseményt a felnőttek számára is kiterjesztjük.

(A borítóképen: A kétnapos torna szereplői)