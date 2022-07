A világbajnoki szériaverseny-sorozat (WTCS) idei 4. állomását július 9-én, szombaton, Hamburgban rendezték meg. A világbajnokok egész sorát és olimpiai érmest is felvonultató mezőnyre 750 m úszás, hat körből álló, összesen 21 km kerékpározás és kétkörös, 5 km futás várt a májusban kezdődött, két évig tartó olimpiai kvalifikációs sorozat részét is képező erőpróbán.

Az első rajtoló női mezőny egyetlen magyarja, Bragmayer Zsanett a 11. helyen 38 másodperccel maradt el a Tokióban olimpiai bajnok, háromszoros vb-aranyérmes győztestől, a bermudai Flora Duffytól.

A férfiaknál az 1-es rajtszámot a francia Léo Bergere viselte, aki minden idei versenyen dobogós volt, nyerni azonban még nem tudott, ám így is jó eséllyel pályázik a novemberi Abu-Dzabiban megrendezendő nagy döntő után kihirdetésre kerülő világbajnoki címre. Az 57 induló között négy magyar triatlonos kapott bizonyítási lehetőséget. Az első számban a kétszeres világbajnok francia Vincent Luis volt a leggyorsabb, Dévay Márk a 3. helyen ért partot, de nem sokkal maradt el tőle Bicsák Bence, Lehmann Csongor és Faldum Gábor sem. A bringázás második körére összeállt 35 tagú csoportban mind a négy magyar ott tekert. A rendkívül technikás, sok kanyarral és visszafordítóval nehezített pályán az 50 mp. hátrányban haladó üldözőbolyban szorgoskodott a nagy visszatérő, a háromszoros világbajnok, háromszoros hamburgi győztes spanyol Mario Mola is, akinek ezúttal nem hagytak sok esélyt társai. A második váltásnál Dévay és Faldum remek pozícióban, az első öt között kezdte meg a futást, de Lehmann lemaradása is csak 5 mp. volt ekkor. A táv második felében látszott, hogy az első hely sorsa az új-zélandi Wilde és az ausztrál Hauser között dőlhet el. Így is lett, nyert az olimpiai bronzérmes Hayden Wilde. A rendkívül sűrű befutás során Lehmann Csongor harcolta ki a legjobb pozíciót a magyarok közül, egyet javítva a leeds-i WTSC-helyezésén a 14.-ként érkezett célba. Újabb top 15-ös eredményével további nagyon értékes olimpiai kvalifikációs, világbajnoki és világranglistapontokat gyűjtött be, csakúgy, mint a többi magyar versenyző.

Hamarosan jöhet

– A 31-es rajtszámot viselő Csongornak az úszás során kicsit körbe kellett úszni a kedvezőbb rajtpozícióban kezdő vetélytársait, akik ráadásul a híd alatti szakaszon „felrakták” a falra – tudtuk meg a helyszínről Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. – Igazából ez nem befolyásolta a továbbiakat, de majd, ha 15 körüli lesz a rajtszáma, kedvezőbb pozíciót választhat a rajthoz. A kerékpározás közben óriási „veretés” volt, nagyobb, mint amire számítottunk, és persze a 22 darab visszafordítóból adódó 22 megindulás, a helyezkedés sem tett jót senkinek. A durva bringa után Csonginak nehezebben álltak fel a lábai, de ezt követően végig gyorsulót futott, és ismét a top 15-ben zárt. Mindössze 10 másodpercre volt a legjobb tíztől. Jó érzés, hogy nem hullámzik a teljesítménye, stabil a formája. Mindketten elégedettek vagyunk a hamburgi szerepléssel, pont annyira, hogy tovább erősödjön a motiváció a következő lépcsőfok, a top 10 eléréséhez, melyre szerintem már nem kell sokat várnunk!

Az eredmények

Nők (56 induló): 1. Flora Duffy (bermudai) 58:37 perc, 2. Beth Potter (brit) 58:43, 3. Lisa Tertsch (német) 58:53... 11. Bragmayer Zsanett (Team Újbuda SE) 59:15.

Férfiak (57 induló): 1. Hayden Wilde (új-zélandi) 53:10 perc, 2. Matthew Hauser (ausztrál) 53:13, 3. Dzsavad Abdelmula (marokkói) 53:26... 14. Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) 53:54... 16. Faldum Gábor (Mogyi SE) 53:57... 22. Bicsák Bence (Pécsi Sport Nonprofit Zrt.) 54:11... 29. Dévay Márk (Trion SC) 54:24.

(A borítóképen: Lehmann Csongor lett a legjobb magyar | Fotó: TTK)