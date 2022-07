A jövőről A Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK férfi kosárlabdacsapata csak elvileg lett kieső, szinte biztos, hogy nem vált osztályt lefelé. – A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége határozatot hozott arról, hogy megadja a lehetőséget számunkra az NB I/B-s indulásra – mondta Ducsai Zoltán, a klub elnöke. – Visszalépések miatt van üresedés a Zöld csoportban, így lehetőséget kaptunk arra, hogy változatlanul itt szerepeljünk. Nem kérdés, hogy élni akarunk, fogunk ezzel. Megvannak a szakmai tervek is a folytatásra, az, hogy kinek az irányításával kezdi meg majd a felkészülést a csapat, illetve arra is, hogy kik alkothatják majd a játékoskeretet. A hátteret is igyekszünk megerősíteni, két korábbi játékosunk, Brunyánszky István és Magyar László is segít a csapat­építésben. A cél az, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, mint az idén.