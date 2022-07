Köztük lesz két miskolci: Gercsák Szabina a DVTK és Czerlau Jennifer, az MVSC kiválósága, akik egyaránt a 70 kilósok között mérettetik meg magukat. A mieink közül egyébként Tóth Krisztián a csúcstartó: már háromszor nyert Grand Prix-t Budapesten.

A verseny

A Grand Slam a sportág legrangosabb sorozatának, a World Judo Tournak egyik kiemelt eseménye. Az idei, második budapesti Grand Slam már olimpiai kvalifikációs verseny lesz, aki érmet szerez a magyar fővárosban, az nagy lépést tesz a 2024-es párizsi olimpia felé. A magyar fővárosban az IJF World Judo Tour keretében eddig két világbajnokságot, öt Grand Prix- és egy Grand Slam-viadalt rendeztek. Az első Grand Prix-nek 2014-ben adott otthont a Papp László Budapest Sportaréna, korábban az ötven kiírást megért Hungária-kupa volt a legrangosabb magyarországi felnőtt viadal. A 2014-es, a 2015-ös és a 2016-os GP-t követően 2017-ben a budapesti világbajnokság miatt nem rendeztünk Grand Prix-t, 2018-ban és 2019-ben azonban ismét sor került rá. Az első Grand Slamet a koronavírus-járvány első esztendejében, 2020-ban rendezhettük meg, azzal a versennyel indult újra a nemzetközi sportélet. Tavaly – néhány héttel a tokiói olimpia előtt – másodszor is világbajnokságnak adhatott otthont Magyarország, így az idei lesz a második Judo Grand Slam Hungary.

A résztvevők

A világ legjobb judósai lépnek tatamira, az egyéni küzdelmekben minden ország nemzeti szövetsége súlycsoportonként két-két, vagyis összesen legfeljebb huszonnyolc főt indíthat. Magyarország a rendező jogán súlycsoportonként négy judóst állíthat tatamira, egyes súlycsoportokban élni is fogunk ezzel a lehetőséggel.

A nevezések számán látszik, hogy a járvány ellenére valamelyest már visszazökkent a sportág a régi kerékvágásba, hatvanhárom ország 434 judósa került fel a sorsolási táblára. A magyarországi Grand Prix-rekord – egyben az IJF World Judo Tour történetének akkori GP-rekordja – nyolcvanhat ország 573 indulója volt a boldog „békeidőkben”, 2018-ben, a 2020-as első Grand Slamen hatvanegy ország 409 judósa lépett tatamira.

A magyar GP- és GS-létszámok

2014, GP: 53 ország/405 induló

2015, GP: 55/254

2016, GP: 67/411

2018, GP: 86/573

2019, GP: 82/543

2020, GS: 61/409

2022, GS: 63/434

A sorsolásra csütörtökön 14:00 órakor kerül sor.

A lebonyolítás

Három nap alatt három tatamin hét férfi és hét női súlycsoport versenyeire kerül sor, a nevezett sportolókat a július 7-én következő sorsoláson osztják be 64-es vagy 32-es táblákba. A legjobb nyolcig egyenes kieséses a verseny, vagyis aki vereséget szenved, az kiesik, nem mérkőzhet tovább. A legjobb nyolc között a negyeddöntők vesztesei az úgynevezett vigaszágra kerülnek. Az elődöntők győztesei vívják a finálét, az elődöntők vesztesei és a vigaszág mérkőzések győztesei pedig a bronzéremért csapnak össze.

A díjazás

Ebben a sportágban versenyszámonként négy érmet osztanak: egy aranyat, egy ezüstöt és két bronzot. A Grand Slam-viadalon sok világranglistapontot lehet szerezni: a győztes 1000 ponttal gazdagodik, ebben a sportágban ez többet ér, mint amennyi az Európa-bajnoki aranyéremért (700) jár. Az érem és a pontok mellett persze mást is kapnak a legjobbak: a magyar fővárosban 154 ezer dollár talál majd gazdára, az egyéni aranyéremért a győztes és edzője ötezer dollárt, vagyis csaknem kétmillió forintnyi összeget kap.

Az egyéni érmesek díjazása

Aranyérem (7 férfi, 7 női) – versenyző: 4000, edző: 1000 dollár

Ezüstérem (7 férfi, 7 női) – versenyző: 2400, edző: 600 dollár

Bronzérem (14 férfi, 14 női) – versenyző: 1200, edző: 300 dollár

A támogatók

A Magyar Kormány kiemelt támogatása nélkül nem jöhetett volna létre Budapesten ez a rangos esemény. A Grand Slam megrendezéséhez több tucat támogató, szponzor és együttműködő partner nyújt segítséget a Nemzetközi Judo Szövetségnek és a Magyar Judo Szövetségnek.

A helyszín

A Papp László Budapest Sportaréna, amely a sportág számos nagy nemzetközi versenyének adott otthont. Sportágunkban itt rendezték 2004-ben a junior-világbajnokságot, 2009-ben az ifjúsági vb-t, 2013-ban a felnőtt Európa-bajnokságot, itt rendeztek 2014 és 2019 között öt Budapest Grand Prix-viadalt, 2020-ban Grand Slamet, 2017-ben és 2021-ben pedig a nagy sikerű világbajnokságnak volt helyszíne.

Program

Július 8., péntek

Férfi 60 és 66 kg, női 48, 52 és 57 kg

10:00: selejtezők, 17:00: bronzmérkőzések, döntők

Július 9., szombat

Férfi 73 és 81 kg, női 63 és 70 kg

10:00: selejtezők, 16:00: megnyitó ünnepség, 17:00: bronzmérkőzések, döntők

Július 10., vasárnap

Férfi 90, 100 és +100 kg, női 78 és +78 kg

10:00: selejtezők, 17:00: bronzmérkőzések, döntők

(A délelőtti programok kezdése a létszámtól függően mindhárom napon módosulhat)

Kinek szurkolhatunk?

A magyar válogatott vezérkara, Murakami Kijosi technikai igazgató, Ungvári Miklós férfi és Braun Ákos női szövetségi kapitány kijelölte a Grand Slam-tornán résztvevő magyar válogatottat. Sok fiatal kap lehetőséget a rangos tornán, a rendező jogán ugyanis Magyarország minden súlycsoportban négy-négy főt indíthat.

A torna mindhárom napján éremesélyes magyar judósoknak szurkolhatunk majd, július nyolcadikán pénteken a kétszeres Grand Slam-győztes, olimpiai ötödik helyezett Pupp Réka, szombaton a háromszoros Eb-bronzérmes Grand Slam-győztes Ungvári Attila, az Európa-bajnok Karakas Hedvig és a legutóbbi, ulánbátori GS-tornán bronzérmes Varga Brigitta, vasárnap pedig az olimpiai bronzérmes, ugyancsak Grand Slam-győztes Tóth Krisztián, valamint a hatszoros korosztályos Európa-bajnok Sipőcz Richárd lesz a „húzónév” a mieink közül.

A magyar csapat

Férfiak

60 kg: Feczkó Csanád (Rákosvidéke Hajtós DSE), Naji Dávid (Kaposvári JK), Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC), Farkas Bence (Rákosvidéke Hajtós DSE)

66 kg: Gombás Bálint (Óbudai JC), Máthé Bence (BHSE), Vida András (Győri AC)

73 kg: Boros Bence (Kaposvári JK), Szegedi Dániel (Budaörsi SC), Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya), Tóth Botond (MTK Budapest)

81 kg: Ungvári Attila (Győri AC), Tóth Benedek (MTK Budapest), Miklósvölgyi Dániel (Ippon Judo Tatabánya), Demeter Bendegúz (MTK Budapest)

90 kg: Tóth Krisztián (MTK Budapest), Nerpel Gergely (TFSE)

100 kg: Vég Zsombor (Ceglédi VSE)

+100 kg: Sipőcz Richárd (Széchenyi Egyetem SE)

Nők

48 kg: Beringer Fatime (MTK Budapest)

52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE), Gyertyás Róza (Koroncó-Tutti), Keller Rebeka (Ippon Judo Tatabánya)

57 kg: Kovács Kitti (BHSE)

63 kg: Karakas Hedvig (BHSE), Varga Brigitta (MTK Budapest)

70 kg: Gercsák Szabina (DVTK), Czerlau Jennifer (Miskolci VSC), Kovács Viktória (UTE)

78 kg: –

+78 kg: –

Nyertek már magyarok?

A magyar Grand Slam-történelem első érmese Ungvári Miklós volt a 2009-es párizsi tornán, az első aranyra pedig csak 2010-ig kellett várni, akkor Mészáros Anett állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A legtöbb érmet, tizenegyet Tóth Krisztián jegyzi. A férfiak közül elsőként Tóth Krisztián nyakába akasztottak Grand Slam-aranyat, 2014-ben, Abu-Dzabiban. Magyarország eddig összesen hetvenöt érmet jegyez a GS-tornákon, az eddigi egyetlen budapesti Grand Slamen, 2020-ban a mieink közül Karakas Hedvig és Özbas Szofi állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

Aranyérmes (9)

Mészáros Anett (2010, Moszkva, 70 kg)

Joó Abigél (2013, Baku, 78)

Joó Abigél (2013, Moszkva, 78)

Tóth Krisztián (2014, Abu-Dzabi, 90)

Bor Barna (2015, Baku, +100)

Cirjenics Miklós (2017, Jekatyerinburg, 100)

Ungvári Attila (2021, Kazany, 81)

Pupp Réka (2021, Baku, 52)

Pupp Réka (2022, Antalya, 52)

Ezüstérmes (23)

Mészáros Anett (2009, Tokió, 70)

Karakas Hedvig (2009, Moszkva, 57)

Mészáros Anett (2010, Párizs, 70)

Bor Barna (2010, Moszkva, +100)

Ungvári Attila (2010, Rio de Janeiro, 73)

Csernoviczki Éva (2011, Párizs, 48)

Ungvári Attila (2011, Párizs, 73)

Joó Abigél (2011, Moszkva, 78)

Csernoviczki Éva (2014, Abu-Dzabi, 48)

Csernoviczki Éva (2015, Baku, 48)

Cirjenics Miklós (2016, Baku, 100)

Csernoviczki Éva (2016, Baku, 48)

Bor Barna (2017, Baku, +100)

Pupp Réka (2017, Baku, 52)

Ungvári Attila (2017, Jekatyerinburg, 81)

Tóth Krisztián (2017, Jekatyerinburg, 90)

Csernoviczki Éva (2018, Düsseldorf, 48)

Karakas Hedvig (2018, Düsseldorf, 57)

Tóth Krisztián (2018, Abu-Dzabi, 90)

Tóth Krisztián (2021, Antalya, 90)

Özbas Szofi (2022, Antalya, 63)

Pupp Réka (2022, Tbiliszi, 52)

Tóth Krisztián (2022, Tbiliszi, 90)

Bronzérmes (43)

Ungvári Miklós (2009, Párizs, 66)

Ungvári Miklós (2009, Moszkva, 66)

Ungvári Attila (2009, Moszkva, 73)

Csernoviczki Éva (2009, Moszkva, 48)

Bor Barna (2009, Moszkva, +100)

Karakas Hedvig (2010, Párizs, 57)

Ungvári Miklós (2010, Moszkva, 66)

Joó Abigél (2010, Moszkva, 78)

Csoknyai László (2011, Párizs, 81)

Joó Abigél (2011, Párizs, 78)

Csernoviczki Éva (2011, Rio de Janeiro, 48)

Bor Barna (2011, Rio de Janeiro, +100)

Joó Abigél (2014, Abu-Dzabi, 78)

Ungvári Miklós (2014, Tokió, 73)

Ungvári Miklós (2015, Baku, 73)

Csoknyai László (2015, Abu-Dzabi, 81)

Tóth Krisztián (2015, Abu-Dzabi, 90)

Joó Abigél (2015, Abu-Dzabi, 78)

Karakas Hedvig (2015, Tokió, 57)

Csernoviczki Éva (2016, Párizs, 48)

Bor Barna (2016, Baku, +100)

Ungvári Miklós (2017, Baku, 73)

Cirjenics Miklós (2017, Baku, 100)

Erdélyi-Joó Abigél (2017, Baku, 78)

Erdélyi-Joó Abigél (2017, Jekatyerinburg, 78)

Cirjenics Miklós (2017, Tokió, 100)

Tóth Krisztián (2019, Párizs, 90)

Karakas Hedvig (2019, Baku, 57)

Tóth Krisztián (2019, Baku, 90)

Cirjenics Miklós (2019, Brazíliaváros, 100)

Cirjenics Miklós (2020, Düsseldorf, 100)

Karakas Hedvig (2020, Budapest, 57)

Özbas Szofi (2020, Budapest, 63)

Pupp Réka (2021, Tel-Aviv, 52)

Karakas Hedvig (2021, Tel-Aviv, 57)

Tóth Krisztián (2021, Tel-Aviv, 90)

Tóth Krisztián (2021, Taskent, 90)

Pupp Réka (2021, Tbiliszi, 52)

Ungvári Attila (2021, Antalya, 81)

Pupp Réka (2022, Tel-Aviv, 52)

Özbas Szofi (2022, Tel-Aviv, 63)

Tóth Krisztián (2022, Antalya, 90)

Varga Brigitta (2022, Ulánbátor, 63)

Kik a legnagyobb sztárok?

Óriási respektje volt a sportágban a holland Anton Geesinknek, aki a tokiói publikum szeme láttára hódította el az 1964-es olimpia aranyérmét a japánok elől. Hatalmas tisztelet övezte a nyolc esztendőn át verhetetlen, olimpiai bajnok, négyszeres világbajnok japán Jamasita Jaszuhirót. Egy egész világ ünnepelte a sorozatban öt olimpián dobogós női vb-rekordert, a japán Tani (Tamura) Riókót. Mégis, alighanem a sportág valaha volt legismertebb és legnépszerűbb alakja Teddy Riner lett. A francia Tokióban a csapatversenyben a harmadik olimpiai aranyérmét szerezte meg (két bronzérmével együtt már öt medálnál tart), emellett tízszeres világbajnok, kétség kívül ő a legnagyobb név a nevezési listán.

Rajta kívül az olimpiai bajnokok közül a brazil Rafaela Silva, a kubai Idalys Ortiz, a grúz Lasa Savdatuasvili, az olasz Fabio Basile és a japán Abe Hifumi is indul, vagyis hat olimpiai bajnokot láthatunk.

Világbajnokokban sem lesz hiány, a már említett Teddy Riner, Rafaela Silva, Idalys Ortiz, Lasa Savdatuasvili és Abe Hifumi (ők a vb-ken is álltak a dobogó legmagasabb fokán) mellett immár azeri színekben indul Saeid Mollaei, ott lesz a budapesti tatamin a belga Matthias Casse, a kétszeres világelső brazil Mayra Aguiar, a kanadai Christa Deguchi és Jessica Klimkait, a francia Loic Pietri, a grúz Lukumi Cskvimiani, az izraeli Sagi Muki, a szerb Nemanja Majdov és a spanyol Nikoloz Sherazadishvili is eljön hozzánk – összesen tizenöt világbajnok!