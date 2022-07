Az egyaránt 1-es rajtszámot viselő Bragmayer Zsanett és Lehmann Csongor is megnyerte elődöntőjét szombaton Tiszaújvárosban, a triatlon Prémium Európa-kupán. Kiss Gergely is behúzta futamát, míg Kovács Zsófia harmadikként kvalifikált a döntőbe. Rajtuk kívül még nyolc magyar versenyzőért szurkolhatunk a július 17-i, vasárnapi fináléban.

A nyílt triatlon Prémium Európa-kupa 30 nemzet – közte Ausztrália, Amerikai Egyesült Államok, Chile, Dél-Afrika, Ecuador, Marokkó, Mexikó, Uruguay – sportolóit felvonultató sprint távú elődöntőit szombaton rendezték meg Tiszaújvárosban. Az eseményeket megtisztelte jelenlétével dr. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke, aki hivatalos minőségében is járt már a tiszaújvárosi nemzetközi triatlon versenyeken, ezúttal azonban a sportág nagy kedvelőjeként, barátjaként látogatott el a Tisza-partjára.

Bragmayer ellenállhatatlan volt

A két futamot alkotó, 47 fős női versenyben 16 magyar sportoló – Bragmayer Zsanett, Kovács Zsófia, Peszleg Dominika, Sarcia Borbála, Molnár Sára, Breitner Hanna, Józsa Bernadett, Putnóczki Dorka, Horváth Karolina Helga, Soós Fanni, Bukovszki Tünde, Kovács Fruzsina Dóra, Holánszky Laura, Bóna Kinga, Medvegy Nóra – kapott bizonyítási lehetőséget.

Az első elődöntőben Bragmayer Zsanett, a világranglista 24. a helyezettje nagy riválisával, az ausztrál Emma Jeffcoat-tal, a tokiói olimpia 26. helyezettjével, 9:26 perces idővel, vezető pozícióban fejezte be a három körös, összesen 750 méteres úszást. Ugyanitt háromszoros olimpikonunk, Kovács Zsófia kellemes meglepetésre hatodikként futott fel a depóba vezető útra. A 20 kilométeres kerékpározás első körében egy hét tagú élcsoport alakult ki, melyben az említettek mellett még egy-egy cseh, holland francia és szlovák triatlonos tekert. Ez a hetes Bragmayer vezetésével érkezett meg a második váltáshoz, méghozzá megnyugtatónak tűnő, 1:33 perces előnnyel az őket követőkkel szemben. Az 5 kilométeres futás első körének végén Zsanett és Zsófia 11 másodpercre ellépett a többiektől. Újabb egy kör elteltével tovább nőtt a mieink előnye, Jeffcoat 15 mp-re követte őket. Az 1-es rajtszámot viselő Bragmayer Zsanett a harmadik, utolsó körben is ellenállhatatlan volt és megnyerte az elődöntőjét. Jeffcoat lett a második, míg a nagy kedvvel versenyző Kovács Zsófia a harmadik. Az első 14 helyezett bejutott a vasárnapi, 30 főt számláló döntőbe.

A női második elődöntőben Holánszky Laura 9:08 perccel nyerte az úszás, de Putnóczki Dorka harmadik pozíciója is bizakodásra adott okot. A két magyar lányhoz egy-egy német, portugál és svájci hölgy csatlakozott a kerékpáros depót elhagyva, míg az üldözők hátránya 20 másodperc volt ekkor. A kerékpározás végére 17 triatlonos együtt váltott a futásra. A táv egyharmadánál az ausztrál Matilda Offord és a német Selina Klamt „akciózott”, de Bukovszki Tünde, több társával együtt csak 6 másodpercre engedte el őket. Túl a 3 kilométeren a német Tanja Neubert jelentkezett be az élen haladó kettőshöz. A célba érkezés sorrendje Offord, Neubert és Klamt volt. Bukovszki Tünde megőrizte 6. helyét. A továbbjutást jelentő első 14 közé Horváth Karolina Helga nyolcadikként, míg Bóna Kinga tizennegyedikként csatlakozott. A 15. helyezett Holánszky Laura a versenybíróság döntését követően lehet ott a döntőben.

Hat magyar férfi

A 85 fős, három futamba sorolt férfi mezőnyben tíz magyarért – Lehmann Csongor, Dévay Zsombor, Lehmann Bence, Hornyák Döme, Sinkó-Uribe Ábel, Benedek Péter, Soós Gergő, Tóth Tamás, Kiss Gergely, Dobi Gergő – izgulhattunk. Nekik „mindössze” az volt a feladatuk, hogy az 1-9. hely valamelyikét megszerezzék, hiszen az, illetve a három további legjobb idő ért döntőbejutást.

A regnáló U23-as világbajnok, jelesül a tavalyi tiszaújvárosi verseny férfi győztese, Lehmann Csongor kapta az 1-es rajtszámot, melyre azzal szolgált rá, hogy az olimpiai kvalifikációs listán a 19., a világranglistán a 30., míg a világbajnoki széria versenysorozatban a 27. pozíciót foglalja el. Az első futamba sorolt versenyző nem igazán akarta a véletlenre bízni a dolgot, nemes egyszerűséggel megnyerte az úszást, testvére Lehmann Bence előtt, majd egy tízfős csoporttal biztonságit hajtott a kerékpáron. Miután Bence vezetésével letették a bringát a depóban, úgy rohant ki onnan, hogy a többiek bizonyára nem értették ennek az okát. Az első 1700 méter után már 10 másodperccel vezetett, míg bátyja a 4., Dévay Zsombor az 5. helyen haladt. Újabb egy kör elteltével tovább nőtt a címvédő előnye, aki a célba is elsőnek érkezett meg. Lehmann Csongor után a második hely a sprint távú montreáli világbajnoki széria versenyen döntős ausztrál Callum Mcculsky-nak jutott. Dévay Zsombor 5. helye biztos finálét jelentett. A 10. Lehmann Bence 52:33 perces idejével szintén finalista lett.

A második elődöntőben a francia Nathan Lessmann vezette ki a sort a Dísztó vizéből, a legjobb magyar, a negyedikként rangsorolt Hornyák Döme volt ekkor. A kerékpározás során kettészakadt a mezőny, az élen tizenhatan tekertek együtt, de előnyük csak 10 mp volt. Hornyák mellett a Sinkó-Uribe testvérek, Aurél és Ábel is. Az újabb váltásnál „előkerült” a kiváló futó, egyéb iránt ifjúsági olimpiai bajnok brit Ben Dijkstra, aki a legjobbak között depózott és az első kör végére már az élről figyelhette a többieket. A következő mérőpontnál a brit Hamish Reilly állt az élen, de nyolcan szorosan a nyomában haladtak. Reilly a befutónál is megőrizte elsőségét, míg Dijkstra harmadik lett. A magyarok közül innen sajnos senkinek sem sikerült elérnie, hogy vasárnap is rajthoz állhasson.

A harmadik elődöntőben ismét magyar részsikernek örülhetett a lelkes közönség, mely Kiss Gergely nevéhez fűződik. Dobi Gergő 4., kétszeres olimpikonunk, Tóth Tamás a 6. helyet foglalta el. Mindhárman jegyet váltottak a 12 tagú kerékpáros „vonatra”, mely együtt gurult be a depóba, több, mint 40 mp előnnyel az üldözőkhöz képest. Kiss Gergely a futáson is próbálta diktálni a tempót, mely három körön át olyannyira sikerült neki, hogy ő haladt át elsőként a célkapu alatt. Tóth Tamás, World Triatlon sportolói bizottságának elnöke, a sportág világszövetségének elnökségi tagja negyedikként kvalifikált a döntőbe, melynek versenybírósági döntés értelmében a 10. helyen zárt Dobi Gergő is a tagja lesz.

A junioroknál

A magyarok közül kilenc női és kilenc férfi szerzett jogot a Tiszaújvárosban megrendezett triatlon junior Európa-kupa szombati elődöntőiben arra, hogy ott legyen a vasárnapi fináléban. A verseny nyílt jellegéből adódóan a 25 országból verbuválódott 160 fős mezőnyben Ausztrália, Chile, Kanada, Kolumbia és Új-Zéland sportolói is ott voltak. A Dísztóban kijelölt pályán 500 méter volt az úszás távja, majd következett a 12 km-es kerékpározás és a 3,2 km-es futás. A magyar „kontingenst” 31 fiú és 25 leány alkotta.

A női első elődöntőben a dán Kajsa Sophie Gronberg Christensen 6:34 perc alatt teljesítette a két körös úszást, a magyarok közül, 15 mp hátránnyal Nádas Romina indult elsőként a depóba. A 12 km-es kerékpározásra ők ketten, valamint Papp Laura Inez és a szlovén Sara Navodnik szökevénycsoportot alkottak, együtt érkeztek meg a depóba és váltottak a futásra. A 3,2 km-es táv felénél Nádas Romina 9 mp előnnyel haladt az élen Papp Laura Inez előtt, akit az ukrán Yeva Soroka követett. Ez a sorrend a célba érkezésig sem változott meg. A biztos döntőt érő első kilenc közé a mieink közül még a 4. Szobácsi Laurának és a 9. Szabó Viktóriának sikerült bekerülnie.

A női második elődöntőben a brit Bethany Cook úszott a legfürgébben, de 4 másodpercre ott volt a nyomában Lehmann Sára is, aki elvesztette a kontaktot a kerékpáros vonattal, így 1 perc hátránnyal mehetett ki futni. Bethany Cook végül „behúzta” a futamgyőzelmet. A magyarok közül Baier Zsófia a 4. hellyel kvalifikált a vasárnapi fináléra.

A női harmadik elődöntő Tabea Huys révén osztrák részsikerrel indult, Dobi Lili 11 másodperc hátrányban volt a futam ezen szakaszában. A középső versenyszámban az osztrák lány fél percre növelte előnyét a két magyarral őt üldöző csoporttal szemben. Tabea Huys végül rajt-cél győzelmet aratott, Dobi Lili a 3., Pusztai Dóra a 4., Bende Gyöngyvér az 5., Vas Eszter a 8. helyen delegálta magát a döntőbe.

A férfi első elődöntőben Kovács Gyula úszta a legjobb időt, míg a harmadik helyen Györgyfi Szabolcs jött ki a vízből. A hat tagú első kerékpáros bolyban Kovács mellett Trungel-Nagy Kolos követelt helyet magának. A futás felénél még Kovács vezetett, de a célba már az ausztrál Toby Powers érkezett elsőként, megelőzve Kovácsot, a végül 4. Trungel-Nagyot. Baier Kristóf a 6. helyen lett finalista.

A férfi második elődöntőben Hóbor Zalánnak köszönhetően ismét magyar nyerte az úszást, aki így tagja lehetett a 7 tagú elmenésnek, melyben ott volt még a mieink közül Fehér Tibor is. A befejező számot Hóbor bírta a legjobban, Fehér Tibor hetedikként, Kárpáti Ákos kilencedikként lett döntős. Heiszmann Benedek ugyan 11. lett ebben a futamban, de idő alapján ő is ott lehet a vasárnapi rajtnál.

A férfi harmadik elődöntő úszása során Soós Gergő mindössze 2 másodpercet kapott a az első helyen a kerékpárjáért induló osztrák Pillertől, akinek honfitársa, Thomas Windischbauer csatlakozott hozzájuk. Ennek a hármasnak közel fél percre sikerült meglógnia a többiektől. A döntés ezúttal is a futásra maradt, melynek során a villámlábúak közül néhányan elléptek. Soós az 5., míg Trungel-Nagy Zalán a 8. helyen váltott jegyet a döntőre.

A futamok első 9. helyezettjén kívül a három további legjobb idő birtokosa kapott szereplési jogot a vasárnapi fináléra.

A mai program 9.00: Utánpótlás Gála – gyermek fiú rajt 9.01: Utánpótlás Gála – gyermek leány rajt 9.45: Utánpótlás Gála – serdülő fiú rajt 9.46: Utánpótlás Gála – serdülő leány rajt 11.45: Triatlon Junior Európa Kupa – női rajt 12.45: Triatlon Junior Európa Kupa – férfi rajt 14.45: Triatlon Prémium Európa Kupa döntő – női rajt 16.15: Triatlon Prémium Európa Kupa döntő – férfi rajt

(A borítóképen: Lehmann Csongor)