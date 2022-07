Az eseményen végül hatvanegy ország négyszázhat judósa – köztük huszonnyolc magyar – került fel a tabellákra.

Sokkoló hírrel kezdődött a nap, a magyar válogatott elveszítette vezetőjét, a japán Murakami Kijosit és legerősebb versenyzőjét, az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztiánt, mindkettejük koronavírus-tesztje pozitív eredményt hozott. Szerencsére az ellenőrző PCR-teszt már egyetlen válogatottunkat sem találta fertőzöttnek, így a mieink létszáma nem változott a sorsolásra.

Más csapatok is veszítettek el versenyzőket, így végül hatvanegy ország négyszázhat sportolója került fel a sorsolási tabellákra. A Nemzetközi Judo Szövetség (IJF) a járványhelyzet miatt 2020-ban vezette be, hogy online-formában tartja a sorsolást, azon csak néhány illetékes sportvezető vesz részt – így volt ez Budapesten is, az asztalnál ott ült Marius Vizer, az IJF elnöke, dr. Tóth László, az Európai Judo Szövetség és a Magyar Judo Szövetség elnöke, illetve két szövetségi kapitányunk, Ungvári Miklós és Braun Ákos is. A legnépesebb súlycsoport a férfi 73 kilogrammos lesz, amelyben negyvenegyen indulnak harcba az érmekért, a legkevesebben – tizenhárman – pedig a női 78 kilósoknál indulnak.

Szombaton szerepel a diósgyőri lány

Ami a mieinket illeti: legnagyobb reménységeink közül a nyolcadik kiemelt, háromszoros Eb-bronzérmes Ungvári Attila (81 kg, Győri AC) szerb vagy kínai judóssal küzd majd a legjobb tizenhat közé jutásért, Vég Zsombor (100 kg, Ceglédi VSE) az idei párizsi Grand Slam-győztes belga Nikiforovval néz farkasszemet, Sipőcz Richárd (+100 kg, Széchenyi Egyetem SE) első ellenfele az Egyesült Arab Emirátusokból vagy Bulgáriából érkező judós lesz, de már a legjobb nyolc közé jutásért (a sportág nagy sztárja, a háromszoros olimpiai bajnok francia Teddy Riner a másik ágra került).

A hölgyeknél az olimpiai ötödik helyezett Pupp Rékának (52 kg, Atomerőmű SE) az olasz Pierucci vagy a kanadai Deguchi lehet az első ellenfele a legjobb nyolc közé jutásért, a japán származású Deguchi neve ne tévesszen meg senkit, az 57 kilósoknál szereplő korábbi világbajnok húgáról van szó.

Az Európa-bajnok Karakas Hedvig (63 kg, BHSE) a német Winziggel kezd, de ha sikerrel veszi ezt az akadályt, a nyolc közé jutásért számára is egy nagyágyú érkezik, a holland Vermeer vagy a japán Horikava személyében. Az ulánbátori Grand Slamen bronzérmes Varga Brigitta (63 kg, MTK Budapest) első ellenfele a dominikai Sanchez lesz, a legjobb tizenhat közé jutásért. Friss kontinensbajnok ellenfelet hozott a sors az Eb-bronzérmes Gercsák Szabinának (70 kg, DVTK), a venezuelai Rodriguez lesz majd a kihívója.

Szokták mondani, hogy a sorsolás sosem lehet jó, abból kell kihozni a legtöbbet, amit kaptunk, de a listát tekintve elmondhatjuk, ezúttal lehetett volna (sokkal) kegyesebb is hozzánk.

A Judo Grand Slam Hungary küzdelmei ma rajtolnak a Papp László Sportarénában, a nézők számára ingyenes a belépés, de előzetes regisztrációhoz kötött.