Az előző szezonban nem volt kérdés, hogy melyik csapat nyeri meg a megyei II. osztály Északi csoportjának küzdelemsorozatát. Az Ózd-Sajóvölgye Focisuli SE gárdája meggyőző 2021/2022-es évadot produkált, 26 összecsapást megnyert, egy-egy alkalommal végzett döntetlenre, illetve kapott ki, de beszédes a 176-11-es gólarány is.

– Mindenekelőtt szeretném megköszönni a játékosoknak és a klubnál dolgozó valamennyi munkatársamnak a tavalyi bajnokságot – kezdte Bene Attila, az Ózd-SVF SE játékos-edzője, aki ezután így folytatta: – A szezon indulása előtt megfogalmazott cél volt az első hely és ezzel együtt a feljutás elérése. Ennek megfelelően próbáltuk kialakítani a játékoskeretet, a szakmai munkát, valamint a hátteret is. Ahogyan azt a statisztika mutatja, a rangadókon is jól szerepeltünk, három komoly riválisunk volt, Szirmabesenyő, Szendrő és Parasznya csapata, a tavaszi körben egyiküktől sem kaptunk gólt.

Hogy hasznára legyen

A csoport gólkirályát természetesen a bajnokcsapat adta, Pataki Roland személyében, aki 50 alkalommal talált be a riválisok kapujába, viszont a harmadik pozíciót a gólvágók versenyében maga a játékos-edző szerezte meg, 32 találattal.

– Próbáltam magam olyan fizikai állapotban tartani, olyan állapotban lenni, hogy játékosként is a csapat hasznára legyek. Ezenkívül az is feladatom volt, hogy a pályán átadjam a fiataloknak azt a tapasztalatot, melyet a múltban, pályafutásom korábbi szakaszában összegyűjtöttem – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Bene Attila.

Az immár megyei I.-es Ózd-SVF SE-nél marad a bevált szakmai felállás, tehát Bene Attila a honi negyedik vonalban is játékos-edzői szerepet fog betölteni, ám szakmai tanácsokkal Koleszár György és Kádár Zsolt is el fogja látni, miként eddig is. Ugyanakkor segíti majd a munkáját az Egerből érkezett Zimányi Ádám, akit még szintén fognak a gyepen látni a nézők. A keretbe új érkező Magyar Máté, aki legutóbb az NB III.-as (ám onnan kieső) Hidasnémeti VSC-ben futballozott.

– Egy éve arra – mondhatom így – álltunk össze, hogy megnyerjük az aranyérmet – folytatta Bene Attila. – Nagyon jó volt a kohézió, fiatal volt a csapat, a néhány idősebb labdarúgó pedig nagyon jó példát mutatott. Az edzésekre jó hangulatban érkeztek a játékosok, ezt a miliőt szeretnénk az új évadban is megőrizni. Persze tudjuk, hogy a megyei I. osztályban komolyabb ellenfeleink lesznek, ahol a célunk az lesz, hogy legyünk egy stabil csapat. A másik fontos feladat, hogy a Sajóvölgye utánpótlásából fokozatosan jöjjenek fel a tehetségek a nagycsapatba, akiknek aztán akár az NB III.-ba, Putnokra és a legjobbaknak onnan Kazincbarcikára biztosított a felfelé áramlás.

Két éve indultak

Az ózdi futball (Ózdi Hétvölgy Focisuli) és a Sajóvölgye Focisuli kooperációja két éve, 2020 nyarán kezdődött, azok után, hogy a felnőttcsapat Ózdon ellehetetlenült, kizárta az MLSZ az NB III.-ból.

– Az ottani edzőkollégák vették át az ózdi utánpótlást, aztán pedig elkezdődött egy együtt gondolkodás arról, hogy miként tudjuk előremozdítani a város labdarúgását, hogy az az őt megillető polcra kerüljön – mindezt már Kádár Zsolt, a Sajóvölgye Focisuli operatív igazgatója mondta az Északnak. – Az egyeztetések sikeresek voltak, elkezdődött egy szakmai együttműködés, aminek a lényege egyrészt a segítségnyújtás volt, s a mai napig ebben vállalunk szerepet. De nemcsak mi vagyunk ebben benne, hanem a helyi önkormányzat, illetve felkarolta a kezdeményezést Riz Gábor országgyűlési képviselő is. Két éve közösen elindultunk a megyei II. osztályban, és a 2020/2021-es évadban a harmadik helyen végeztünk Sándor Zoltán vezetésével. Már akkor is Ózdon játszottuk a hazai találkozóinkat, miképpen a legutóbbi pontvadászatban.

Nemrégiben Ózdon létesítményfejlesztés kezdődött, amiről Kádár Zsolt az alábbiakat osztotta meg az Észak-Magyarországgal.

– A Sajóvölgye Focisuli – amely a megyében az egyik tehetségközpont – még a 2019-es taopályázatában nyert el egy bizonyos összeget pályaépítésre, és mi úgy döntöttünk, hogy helyszínt módosítunk, és ezt Ózdon valósítjuk meg mint legideálisabb helyszínen – árulta el a sportszakember. – Kettő, villanyvilágítással ellátott kézilabda-méretű pálya épül meg az ózdi stadionban, viszont egymás mellett, egybeépítve, így a játéktér palánktól palánkig 44x42 méter lesz. Mindez így több lehetőséget és nagyobb szakmai variációkat kínál az utánpótlásedzőknek. A beruházás összköltsége mintegy 68 millió forint, örülünk annak, hogy ebben szintén partnerre leltünk Janiczak Dávid polgármesterben, valamint Riz Gáborban.

Stadion, forrás

Ha már Ózd: a jeles múlt miatt cél lehet, hogy akár még magasabb osztályban játsszon a (közös) csapat, bár az egykor szebb napokat megélt stadion eléggé „viharvert”.

– Sokan emlékeznek a városban arra, amikor 8-10 ezren jártak meccsekre. Vélhetően azok az idők nem térnek vissza, de a városban nagyon sokan szeretik a futballt, és a minőségi labdarúgásra vevők lennének. A létesítmény állapota ismert, és jelen körülmények között NB III.-as találkozókat sem lehetne benne rendezni. A közös feladatunk tehát az is, hogy a közeljövőben megoldást, és ami a fontos, forrást találjunk arra, hogy ez a stadion – ami egy csodálatos környezetben van – megújulhasson – zárta mindezzel Kádár Zsolt.

