A tavaszi szezont követően már hetekkel ezelőtt legördült a függöny: az ÓAM-Ózdi KC férfi kézilabdagárdája bennmaradt az NB I/B-ben, a szomszédvár Mezőkövesdi KC (nem is olyan régen még élvonalbeli alakulata) elvérzett, és kiesett az NB II.-be. A történtek ismertek: a kétcsoportos második vonalat a Magyar Kézilabda Szövetség „kivégezte”, a Keleti és a Nyugati csoportot összevonta, így a 2022/23-as idényben csak tizenhat együttes szerepel majd a sportág második vonalában.

Hatszázas út

Azt bárki mondhatja, hogy a matyóvárosiak azért ítélték károsnak az átszervezést, mert búcsúra kényszerültek. Az ózdiakra viszont még rossz­indulattal sem lehet rásütni azt, hogy számukra is savanyú a szőlő, mert nekik sikerült meghosszabbítaniuk NB I/B-s tagságukat, ennek ellenére tisztségviselőjük ugyanazt fújja, mint amit a szomszédvárban megfogalmaztak.

– Nem örülünk az átszervezésnek – szögezte le Szabó Gergely, az ÓAM-Ózdi KC alelnöke, majd így folytatta: – Az ismeretlent senki nem szereti, mi sem. Ami ránk vár, azt nevezhetjük nagy lyuknak vagy mély víznek, egyre megy. Az eddigitől lényegesen több terhet raknak a hátunkra, és akárhogyan számolok, a kiadási oldalon, némi túlzással, máris nézhetjük magunkat. Lesz két rövid utunk Egerbe és Salgótarjánba, ha pedig a többire gondolok, kiráz a hideg. Csak néhány kirándulást említek, a teljesség igénye nélkül: Ajka, Balatonfüred, Békés, Győr, Orosháza, Szeged, Veszprém. Rendszeresek lesznek a négy- és a hat-, de akár a hétszáz kilométert elérő útjaink, így nem tehetünk mást, mint azt, hogy leülünk a gazdasági vezetőnkkel, és számolásba kezdünk. Most a sportszakma ütközik a pénztárcával: az egyszerűség kedvéért nézzük Győrt, ahol ugye helyt kellene állnunk, de ha nem megyünk el a meccsre az előző napon, csak a mérkőzés napján a buszból a kezdés előtt esünk be a pályára, aligha lehetnek vérmes reményeink. Amennyiben pedig a kétnapos kirándulást választjuk, akkor ott hagyjuk a „gatyánkat”.

A pénz az úr

Az alelnök érthetően aggódik, és annak érdekében, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, megérdeklődtük, hogy felülről mennyi pénzhez jutnak, mire ezt a választ kaptuk:

– A Magyar Kézilabda Szövetségtől, műhelytámogatás címén, az előző két idényben is öt és fél millió forintot kaptunk. Most, tudomásom szerint, ezt az összeget megemelik, arról viszont még nem határoztak, hogy mennyivel, vagyis a bevételi rovatba egyelőre nem írhatunk egyetlen számot sem. Ózd városa is mellettünk áll, az önkormányzat kilencmillió forinttal segít minket. Ezt a két tételt összeadva – konkrét számok említése nélkül – azt kell mondanom, hogy költségvetésünk tíz-húsz százaléka esik az „ölünkbe”. Szólnom kell névadó főszponzorunkról, az Ózdi Acélművek Kft.-ről és még néhány, névtelen támogatónkról, továbbá arról, hogy jelenleg is több céggel tárgyalunk, aztán majd kiderül, mire jutunk.

Ismeretlen terepen

Az ózdiak július 25-én kezdik a felkészülést a 2022/23-as idényre. Az már eldőlt, hogy Kocsis Csaba marad a csapat vezetőedzője, a személyi állománnyal kapcsolatos leltározásra viszont – Szabó Gergely kérésére – az erőgyűjtéskor térünk vissza, ugyanis keretük jelenleg forrásban van.

Az alelnökből igyekeztünk azt is megtudni, hogy milyen céllal vágnak majd a soron következő pontvadászatnak, erre több mint óvatos feleletet adott:

– Az általam felsoroltak miatt az NB I/B-ben való megkapaszkodást tűzzük ki, és ha kellően eligazodunk az ismeretlen terepen, akkor a mostanit követő szezon előtt lehetünk bátrabbak. Jelenleg viszont némi matekozással azt kell látnunk, hogy mennyi is az annyi...

A férfi NB I/B Felsőház végeredménye

1. Budai Farkasok-Rév Group 18 12 3 3 521-470 27

2. HÉP-Cegléd 18 11 2 5 504-412 24

3. PLER-Budapest 18 12 0 6 526-488 24

4. Tatai AC 18 9 2 7 508-497 20

5. Orosházi FKSE-Tokai 18 9 2 7 523-535 20

6. BFKA-Veszprém 18 9 1 8 526-506 19

7. Optimum Solar-Békési FKC 18 7 2 9 507-511 16

8. Csépe Salgótarjáni SKC 18 7 0 11 490-534 14

9. Szigetszentmiklósi KSK 18 5 0 13 520-579 10

10. ÓAM-Ózdi KC 18 2 2 14 432-525 6

(A borítóképen: Így örültek az ózdi játékosok, amikor kiderült, hogy az NB I/B Felsőházában fejezhetik be a bajnokságot | Fotó: ME)