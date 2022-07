A labdarúgó NB II 2022/23-as idényének 1. fordulójában, vasárnap este a BFC Siófok vendége volt a Diósgyőri VTK csapata.

A másodosztályúságban, diósgyőriként, szurkolói szempontból nem sok, 3-4 kiemelt idegenbeli meccs van egy évadban. Ezek a Nyíregyháza SFC elleni, a megyei riválissal, a KC Kazincbarcikai SC-vel szembeni, az esetéleges feljutásról döntő vendégség, és nem utolsósorban, a nyitóforduló találkozója, utóbbi azzal együtt pedig különösen, hogy ha a Balaton partján, a nyári főszezonban rendezik a meccset. A piros-fehér drukkerek meg is mutatták magukat a siófoki nyaralóknak, dolgozóknak, az itt lakóknak, ugyanis a város szívéből, a víztoronytól vonultak több százan a stadionig, és hangolódtak a meccsre. Amikor a találkozó elkezdődött, 5-600 DVTK szimpatizáns várta a helyszínen, hogy mire lesz képes a csapatuk.

Öten

Az az együttes, amelynek 14 új játékosa közül öten kerültek a kezdőbe, Holdampf, Bényei, Lukács D., Farkas D. és Csirmaz. Utóbbi meglepetésre bal oldali védőként kapott szerepet, és annak ellenére, hogy jobb lábas, ki tudta szorítani a kezdőből a balos Bokrost és Bárdost, ami mutatja, hogy a bal bekk az idén is lyukas poszt a DVTK-nál. Az újak közül Viczián, Koman, Szőke és Papp a kispadon kaptak helyet, a további öt új fiú, a saját nevelésűek pedig nem voltak keretben. Ahogy Szűcs K. és Könyves sem. Előbbiről már pénteken is tudni lehetett, hogy nem bevethető, utóbbi meglepetésre maradt ki, a hírek szerint sérülés miatt.

Érdekesség, hogy a DVTK-nak a legutóbbi, május 22-én lejátszott bajnokijából négyen ,,maradtak bent” a kezdőcsapatban, Danilovic, Bertus, Oláh Bálint és Eppel. Ugyanez a szám a BFC Siófoknál öt fő volt, Polényi, Varga B., Szakály A., Varjas Z. és Balogh B. jelentette a folytonosságot, míg három új játékos kapott bizalmat a balatoniaknál, Debreceni, Girsik és Nyári.

Hazai gól

A DVTK 4-2-3-1-es felállásban kezdte a meccset, amelynek az volt az érdekessége, hogy a Könyves helyett csapatba került Oláh Bálint eleinte a középpálya jobb oldalán játszott, majd beljebb lépett, Bertussal cserélve. Összesen hét védekező játékos jutott szóhoz a vendégeknél az első félidőben, támadóként Bertus és Lukács D. volt fent – ők ketten menet közben helyet is cseréltek a széleken –, valamint csúcs ékként, Eppel. De nem nagyon volt olyan, aki meg tudta volna őket játszani, ki tudta volna őket szolgálni labdával. A Diósgyőrnek az első félidőben egy halvány, kaput eltaláló lövése volt, Lukács D. révén. Ezzel szemben a BFC Siófok a félidő közepén előbb gólt szerzett, majd néhány másodperccel később megduplázhatta volna előnyét. A 21. percben Krausz előre íveléséért Elek B. és Hegedűs J. küzdött, és úgy tűnt, a DVTK csapatkapitánya lesz a győztes, ám a hazai támadó nem hagyta ezt, elpöckölte a labdát, majd megindult balról befelé, és 16 méterről, középről, a bal alsó sarokba bombázott (1-0). A 23. minutában Holdampf labda eladása után vezethetett gyors ellenakciót a Siófok, amelynek végén Elek B. tette jobbra ki a labdát Balogh B.-nek, ő azonban tiszta helyzetben elhibázta a ziccert.

Mezőnyfölény

A DVTK harmatos első félidejét látva a szünetben kettő cserélt Dragan Vukmir, a vendégek szakvezetője, a két kilógót, Csirmazt és Oláh Bálintot hagyta az öltözőben, előbbi helyére Bárdost küldte be, utóbbiéra a fiatal Jureket. Ennek ellenére az 50. percben a sárga mezesek szerezhettek volna újabb gólt, ám Hegedűs J.-nek a saját 16-osán belül elpasszolt labdáját Nyári a kapu fölé küldte. Ezt követően jelentős mezőnyfölényt alakított ki a piros mezes csapat, az első igazán komoly helyzetet azonban csak a félidő közepén dolgozták ki. A 67. percben Bertus remek indításával Jurek lépett ki a jobb oldalon, becsapta a védőjét, majd 15 méterről a jobb felső sarkot célozta meg, de Hutvágner kapus bravúrral, góltól mentve meg csapatét, szögletre tenyerelte a labdát. Azt ezt követő ivószünetben újabb két friss játékost küldött pályára Vukmir edző, két támadó játékost, Komant és Szőkét, a két védekező középpályás helyett, így ezzel hatra nőtt az előre játékban aktív futballisták száma a DVTK-nál. Ment az egyenlítésért a piros-fehér gárda a 85. percben Eppel fejelt a bal kapufa mellé, aztán Hegedűs J. ugyan megzörgette a hálót, de a játékvezetői team szerint lesről talált a kapuba, így maradt az 1-0.

Lehet, hogy a DVTK-ban lett volna még erő, és van fejlődés fizikális téren, abban azonban az előző szezonhoz képest nem mutatkozott sok előre lépés, hogy egy defenzív foci játszó csapattal szemben milyen játék lenne célra vezető. Az is baj, hogy az első félidőben hét védekező játékossal is gólt kaptak a piros-fehérek, és az is, hogy a második játékrész második felében hat támadóval sem voltak képesek gólt szerzeni. Az ezen a meccsen látottak alapján a DVTK nem fog könnyedén az NB I-be masírozni.