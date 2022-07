A Magyar Labdarúgó-szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága által szervezett megyei labdarúgó-bajnokságok közül az I. osztály mezőnye már teljes. A megyei elit a 2022/23-as évadban is 16 csapatos lesz, az erre az osztályra indulási joggal rendelkező csapatok közül 15 sportszervezet adott le nevezést, a megyei II. osztály Keleti csoportjának bajnoka, az Erdőhorváti SC ezt nem tette meg. Az NB III.-ból kiesett két gárda, a Hidasnémeti VSC és a Tállya KSE, a megye II. osztály bajnokai közül az Észak csoport győztese, az Ózd-SVF SE, a Közép csoport elsője, a Nyékládházi DE mellett az előző évadban is a megyei I. osztályban szerepelt 1–11. helyezett csapatok neveztek, a Cigánd SE, a Gesztelyi FC, a BTE Felsőzsolca, a Sajóbábonyi VSE, a Mezőkövesd Zsóry FC tartalék, az Encs VSC, az MVSC-Miskolc, a Bánhorváti, a Bőcs KSC, a BSK Alsózsolca és a Mezőkeresztes VSE (a mögöttük végzett további öt gárda kiesett a megye II.-be – alapból csak három együttes búcsúzott volna, de mivel az NB III.-ból két megyei gárda is lefelé váltott osztályt, és a megyei I. bajnoka nem jutott fel az NB III.-as osztályozón, emiatt csak 11 tavalyi megye I.-es adhatott le nevezést a megyei elit jövő hónapban kezdődő küzdelmeire).

A hiányzó csapatot a feltöltési szabály alapján kérték fel az indulásra, elsőként a feljutástól lemaradt legeredményesebb sportszervezetet szólította meg a szövetség, és ez a megyei II. osztály Kelet csoportjában a 2. helyen végzett Tokaji FC volt, amely igent mondott, nevezett a megye I.-re, így vele lett teljes a 16 csapatos mezőny.

A megye II.-ről

A megye II. osztályra indulási joggal rendelkező csapatok száma 48 volt. Ugyanis a megyei I.-ből 5 csapat búcsúzott, az előző évi megye II. 48-as mezőnyéből a három csoport bajnoka jutott volna fel, míg a megye I.-ből érkező plusz két kieső gárda (alapesetben csak hárman estek volna ki, ha nincs az NB III.-ból kieső 2 megyei csapat) miatt nem 4, hanem 6 együttes esett ki. Vagyis a tavalyi megye II.-esek közül 39 csapatnak volt indulási joga, amelyekhez pluszban, alulról 4 gárda érkezhetett volna. Az előző évi versenykiíráskor ugyanis még négycsoportos megye III.-mal számoltak, és így jött volna ki a 48 csapat. Csakhogy a 2021/22-es évadban kétcsoportos volt a megye III., így innen a két bajnok szerzett jogot indulásra. Azaz összesen 46 gárdával számolhattak volna a bajnokság szervezői, emiatt további két indulót is fel kellett volna kérni, ebből azonban több lett.

Ugyanis – ahogy azt fent írtuk: az Erdőhorváti SE maradt a megye II.-ben, helyette a Tokaj FC ment fel a megye I.-be – míg a legutóbbi bajnokságban az Észak csoportban a 11. helyen végzett Hidvégardó KSK és a megye III. osztály Észak-Nyugat csoportjában az 1. helyen zárt Trizs SE sem élt a megye II.-es indulás lehetőségével.

Emiatt a Magyar Labdarúgó-szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának négy csapattal kell feltöltenie a mezőnyt. A felkérési szabály alapján előbb a megyei III.-ban a feljutásról lemaradt legeredményesebb csapatot, az Észak-Nyugaton szerepelt 2. helyezett Boldva SE-t kérték fel, a következő megszólított – a feltöltési szabály alapján – a kiesők közül a legjobban szerepelt gárda, a Közép csoportban a 15. helyen végzett Tiszalúc NKSE volt, a következő felkért ismét egy megye III.-as 2. helyezett gárda, a Dél-Kelet csoportban szerepelt Hejőpapi SE volt, majd egy újabb megye II.-es kieső, a Kelet csoportban a 15. helyen zárt Taktaharkány SE következett. A szövetséghez érkezett jelzések alapján utóbbi négy gárda vállalja a megye II.-es indulást, és velük lesz teljes a 48 csapatos mezőny.

A megye I. és a megye II. mezőnye

Megyei I.-es indulók

NB III.-ból kiesők (2 csapat): Hidasnémeti VSC, Tállya KSE.

Megyei I.-es 1–11. helyezettek (11 csapat): Cigánd SE, Gesztelyi FC, BTE Felsőzsolca, Sajóbábonyi VSE, Mezőkövesd Zsóry FC tartalék, Encs VSC, MVSC-Miskolc, Bánhorváti, Bőcs KSC, BSK Alsózsolca, Mezőkeresztes VSE.

Megye II.-es bajnokok (2 csapat): Ózd-SVF SE (Észak csoport), Nyékládházi DE (Közép csoport).

Felkért (1 csapat): Tokaj FC (megye II., Kelet csoport, 2. helyezett).

Megye II.-es indulók

Megye I.-re nem nevezett bajnok (1 csapat): Erdőhorváti SC (Kelet csoport).

Megye I.-ből kiesők (5 csapat): Edelény-Borsodszer, Aszaló SE, Emődi ÁIDSE, Borsodnádasdi LASE, KKFC Mezőcsát.

Megye II.-es 2–14. helyezettek (37 csapat): Szirmabesenyői SK, Szendrő VSZSKE, Parasznya SE, Izsófalva SE, Mályinkai SE, Sajószentpéter SZSE, Sajóvámos SKE, Sajósenye SE, Szikszó FC, Varbói BSE, Rudabányai BLC, Onga SE, Szerencs VSE, Abaújszántó Korláti Vikingek, Gönc VSE, Tiszaladány KTPSIE, Pácin SE, Sárospataki TC, Karcsai LSE, Sátoraljaújhelyi TKSE, Pálháza FC, Garadna-TSC, Mezőzombor FC, Mád FC, Bükkzsérci KSK, Bogács Gyógyfürdő SE, Bükkábrányi SC, Hernádnémeti SE, Sajószöged KTK, Mályi FC, Harsány SE, Kisgyőr KSE, Vatta FC, Ónod SE, Kesznyéten SE, Megyaszó KSE, Tiszakeszi KÜSE.

Megye III.-as bajnok (1 csapat): Cserépfalu SC (Dél-Kelet csoport).

Felkért (4 csapat): Boldva SE (megye III., Észak-Nyugat csoport, 2. helyezett), Tiszalúc NKSE (megye II., Közép csoport, 15. helyezett), Hejőpapi SE (megye III., Dél-Kelet csoport, 2. helyezett), Taktaharkány SE (megye II. osztály, Kelet csoport, 15. helyezett).

(A borítóképen: A Taktaharkány (zöld felsőben) megye II.-es maradhat | Fotó: ÉM-archívum)