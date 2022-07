A hét végén elkezdődik a labdarúgó NB III. 2022/2023-as küzdelemsorozata a Keleti csoportban (is). Borsod-Abaúj-Zemplén megyét ezúttal három klub képviseli majd a pontvadászatban, ugyanis a KolorCity Kazincbarcika SC bajnokként feljutott az NB II.-be, míg a Hidasnémeti VSC és a Tállya KSE csapata kiesett a megyei I. osztályba, ahonnan a Cigánd SE nem került fel, mivel elbukta az osztályozót.

Tiszaújvárosban

Az előző szezonban 5. helyen záró Termálfürdő FC Tiszaújváros keretében történt pár változás. Érkezett Tóth Csaba (kapus, visszatért Hajdúböszörményből), Tóth Borisz (középpályás, DVTK), Sebestyén Dávid (középpályás, Miskolci VSC), Páll Zsombor (csatár, III. Ker. TVE), Kundrák Adrián (védő, Puskás Akadémia U17), Kiss Bence (csatár, Tállya), Valkay Richárd (védő, Eger) és Illés Dávid (védő, az utánpótlásból). Távozott Nikola Vasilijevic (védő, Füzesgyarmat), Benke Norbert (csatár, ???), Bartusz Dániel (Haladás), Gottfried Dániel (Ausztria, 5. osztály), Herceg Péter (kapus, Németországba dolgozni, és ott alacsonyabb osztályban fog játszani), illetőleg Pap Zsolt (támadó, Karcag). Vitelki Zoltán vezetőedző a tavalyi keretből továbbra is számít Galambvári Gergő (kapus), György Kristóf (kapus, utánpótlásból), Horváth Tamás, Nagy Péter, Bocsi Patrik, Gelsi László, Lőrincz Patrik, Le­hóczki Balázs (védők), Vitelki Balázs, Tóth Simon, Molnár Máté, Gönczi Sándor, Géringer László, Bussy Dávid (középpályások), Erős Tibor és Nagy Dávid (csatárok) szolgálatára. A TFC-ben Mahalek Marcell is kerettag, azonban az előző évad utolsó előtti összecsapásán megsérült, augusztus végén megműtik, és 6-8 hónapos kihagyás vár rá.

Putnokon

A 2021/2022-es évadban 8. helyen végzett Putnok FC-nél szintén nagy volt a játékos jövés-menés. Az új labdarúgók között található Kosztyu István (kapus, Tállya KSE), Nyirati András (kapus, Rákosmente), Galacs Erik (csatár, Veszprém), Komári György (csatár, Tarpa), Csiba Zoltán (védő, Főnix Gold FC), Veress Zsombor (csatár, Sepsi OSK II.), Holló Péter (középpályás, Hidasnémeti), Vajda Cristofer (középpályás, Körösladányi MSK), Csiki Norbert Ferenc (védő, Hajdúszoboszló), Soós János Tamás (védő, III. Ker. TVE), továbbá Bodó Benedek (támadó, KBSC). Az észak-borsodiaktól öten távoztak a holtidőben: Cserepka András (kapus, Csehország, munkavállalás), Viktor Riznicsenko (csatár, Ausztria), Laczkó Krisztián (középpályás, Szekszárd), Dlehány Bence (középpályás, Felsőzsolca) és Hadházi Sándor (középpályás, Nagyecsed). Az alábbi labdarúgók tavaly­hoz hasonlóan idén is PFC-szerelést fognak húzni: Pápai Krisztián (kapus), Sághy Félix, Fülöp Krisztián, Buda Péter, Szics Olekszij, Gellén Balázs (védők), Juhos Dávid, Sramkó Ronáld, Dobrovolszki Jenő, Csutora Mihály, Petrecsko Román (középpályások), Katona Bence, Nádimov Norbert, Nagy Zsolt (csatárok). A vezetőedzői posztot a 2022/2023-as bajnokságban is Szala Ákos tölti be.

Diósgyőrben

A harmadik megyei NB III.-as résztvevő a Diósgyőri VTK tartalék gárdája lesz, amely a 2021/2022-es szezonban a 12. pozíciót csípte el. A diósgyőriek a saját utánpótlásukból erősítettek, 11 labdarúgóval: Sándor Kristóf (kapus), Dankó Nándor (védő), Vincze Dániel (védő), Peisser Soma (védő), Szloboda Ádám (védő), Kundrák Gábor (védő), Regdánszki Máté (védő), Bencsík Dávid (középpályás), Fülöp Levente (középpályás), Hetyei Szilveszter (támadó), Fercsák Róbert (támadó).

Távozott az Andrássy útról Domonkos Dávid (kapus, Hajdúszoboszló), Tóth Borisz (középpályás, Termálfürdő FC Tiszaújváros), Jónyer Kristóf (középpályás, Eger SE), Orosz Donát (védő, Eger SE), Kispál Tamás (középpályás, Eger SE), Csatári Gergő (középpályás, KolorCity Kazincbarcika SC), Nagy Ákos (védő, KolorCity Kazincbarcika SC), valamint Karika Balázs (középpályás, Hajdúszoboszló). Maradtak a „tarcsinál”: Bánhegyi Bogdán (kapus), Mrva Patrik (védő), Ivánka Patrik (védő), Oláh Balázs (védő), Korbély Kristóf (támadó) és egyelőre Juhász Ádám (védő), de az ő sorsa még változhat. Vajda Botondot (középpályás), Illés Bálintot (középpályás), Balázsi Leventét (középpályás) és Benkő Pétert (védő) az NB II.-es keretnél számításba veszik, ám amennyiben ott nem lesznek kerettagok, akkor szintén az NB III.-ban fognak lehetőséget kapni. Természetesen Zsivoczky Gyula edző olyan labdarúgókkal is számolhat, akik valamilyen oknál fogva a „második vonalas” csapatból kimaradnak.