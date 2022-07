Herczig Norbertnek a tervek szerint újra Ferencz Ramón diktálta volna az itinert a Rali Európa-bajnokság hatodik versenyén, a Rally di Roma Capitale-n. A kettős tavalyi legnagyobb sikerük helyszínén tervezték a közös folytatást, ott ahol egy évvel ezelőtt hatalmas csatában szerezték meg a dobogó harmadik fokát. Az élet azonban közbeszólt, így Rómában Czakó Janek ül majd a Škoda Fabia Rally2 evo navigátori székében.

Közös teszt

Herczig Norbert rövidebb szünet után folytatja az ERC idei szezonját, a navigátor Ferencz Ramón viszont nyolc hónapos kihagyás után ült vissza a Škoda Fabia Rally2 evo-ba. A páros egy hazai teszttel készült a hétvégi aszfaltos versenyre.

- Az eredeti tervek alapján Ramónnal folytatjuk a szezont, és a Feked környéki tesztet is azért iktattuk a programba, hogy visszakerüljünk abba a ritmusba, amit tavaly remekül elkaptunk Olaszországban. Picit meg is lepődtem azon, hogy milyen hamar megvolt az összhang, gyakorlatilag csak pár kilométer kellett ehhez – mondta a teszt után Herczig Norbert.

Ferencz Ramón is elégedett volt a teszten történtekkel, és optimistán tekintett a soron következő feladat elé.

- Nagyon jó volt újra versenyautóba ülni – tette hozzá Ferencz Ramón. - A tavalyi utolsó versenyt követően meg kellett várnom, hogy felépüljek a sérülésből. Először nem is hiányzott a versenyzés, de aztán egyre erősebb lett a hiányérzet. Amikor Norbi megkeresett, örömmel mondtam igent a folytatásra, annak pedig külön örültem, hogy egy olyan versenyen történhet mindez, ahol tavaly a legjobb eredményünket értük el.

Egyéb elfoglaltság

A teszt utáni napon azonban kiderült, hogy Ferencz Ramónnak az olasz futam hetében olyan üzleti elfoglaltságai vannak, amelyeket nem sikerült elhalasztani, ezért egy ERC rutinnal rendelkező navigátor, Czakó Janek diktálja majd Norbinak az itinert ezen a hétvégén.

- Janeket régóta ismerem, remek navigátor, biztos vagyok benne, hogy jól tudunk majd együttműködni. Nagyon örültem neki, és ezúton is köszönöm, hogy az utolsó utáni pillanatban vállalta a versenyzést, remélem, hogy egy jó eredmény után szép emlék lesz neki is ez az ERC futam – fogalmazott Herczig Norbert. - A beugrás egy versenyre szól, a Barum Rallyn már Ferencz Ramón ül az autóban.

Új abroncsok

Azt már az ERC élmezőnye is jól tudja, hogy Herczig Norbert kiemelkedően gyors az aszfaltos pályákon, ám ebben az évben már az MRF abroncsain kell az élmezőnyben autóznia a párosnak. A feladatot nehezíti, hogy a versenyre ismét új fejlesztésű gumikkal érkezik a gyártó, amit csak a futam előtti teszten ismerhetnek meg a versenyzők.

- Érdekes, hogy nem csak az olasz pályákra, hanem a hétvégén várható időjárásra is fejlesztik ezeket az abroncsokat – fogalmazott a korábbi négyszeres magyar bajnok ralis. - A munka nagy része így a verseny előtti tesztre marad, akkor kell megtalálnunk a legjobb beállításokat az új gumikhoz. A magyarországi teszten a korábbi MRF abroncsokkal mentünk a tavalyi beállításokkal, és ezzel a kombinációval elégedettek voltunk, így bízunk benne, hogy az új gumikkal még gyorsabbak leszünk.

A jubileumi, tizedik versenyre a szervezők is alaposan felkészültek. A viadal Rómában kezdődik, ahol nem csak a rajtceremónia, hanem egy gyorsasági szakasz is vár a mezőnyre, méghozzá ikonikus helyszínen a Colosseum lábainál. A rövid, de látványos gyorsasági után szombaton és vasárnap 12 szakaszon 186 kilométert kell teljesíteniük a csaptoknak, de ezek nem a megszokott elosztásban követik majd egymást.

- Nagyon rövid és nagyon hosszú gyorsaságik váltják majd egymást, ezért okosan kell versenyezni, mert be kell osztani az abroncsokat – osztotta meg az érzéseit Herczig Norbert. - Ráadásul vigyázni is kell rájuk, hiszen egy defekt vagy sérülés a hosszú gyorsaságik elején a teljes versenyhétvégét tönkre tehetik. A gyorsaság mellett a pontosság is kulcsfontosságú lesz. Magabiztosak vagyunk, kellő önbizalommal érkezünk a helyszínre. Ha a gyári gumimérnökökkel közösen sikerül munkára bírnunk az új abroncsokat, akkor ismét bízhatunk egy nagyon jó eredményben.

Negyedszer Rómában

A Róma Rallyn negyedik alkalommal versenyez Herczig Norbert, de hiába ismétlődik több gyorsasági szakasz is, a munka mennyisége nem változik, csak a súlypontok helyeződnek át.

- Az én munkám része az is, hogy a meglévő korábbi itinereket az új abroncsokhoz illesszük – fogalmazott a pilóta. - Persze közben az autó is változik, a Škoda folyamatosan fejleszt, de ez is a rally egyik varázsa, hogy nincs két ugyanolyan verseny, még akkor sem, ha esetleg ismétlődnek is az egyes szakaszok. Nagyon várjuk már ezt a hétvégét, szeretünk Olaszországban versenyezni, és ide sok magyar szurkoló is elkísér minket, ami mondanom sem kell, hogy mekkora plusz motivációt jelent.