A Krakkóban zajló U17-es és U19-es öttusa Európa-bajnokságon szerdán a lányok U19-es döntőjét rendezték meg. A hétfői selejtezőből, mind a négy magyar induló a fináléba jutott, köztük a Swimming PC sportolója, Tóth Dorka is. A miskolci klub versenyzője a hét első napján a B-csoport 22 fős mezőnyében a 9. helyen zárt, az itt indult másik magyar Dobronyi Dorina a 7. lett, míg az A-csoport 21 indulója közül Gyugyi Lilla a 3., Gyarmati Lili pedig a 11. helyen jutott tovább. A mai 36 fős fináléban is négy számban mérték össze tudásukat a versenyzők. Tóth Dorka vívása ezúttal jobb volt, mint a hétfői, a 9 győzelem/12 vereség mérlegét követően 16 sikert és 19 vesztett tust könyvelhetett el, ráadásul a bónusz vívásban is begyűjtött még két győzelmet, és ezzel a 20. helyről várhatta a folytatást. Az úszása viszont a hétfőinél (2:21,50 perc) közel egy másodperccel gyengébbre sikerült szerdán (2:22,42 perc), ami a 17. legjobb volt, és ezeknek köszönhetően a zárást, a kombinált számot a 21. helyről kezdhette. A futás-lövészetben ezúttal is jól szerepelt, a 6. leggyorsabb volt, és ennek köszönhetően 11 versenyzőt megelőzve a 10. helyen ért célba. Ezzel maga mögé utasította Gyarmati Lilit, aki a 14. helyen zárt, és így a miskolci sportoló tagja lett a csapatban – a győztes Lengyelország mögött – Eb-ezüstrémet szerzett magyar együttesnek, az egyéniben a 4. helyen zárt Gugyi Laura, és a 6. Dobronyi Dorina társaságában.