A labdarúgó NB II 2021/22-es tavaszi rajtja előtt írtunk arról, hogy a másodosztályban szerepelt csapatok szervezett szurkolói csoportjai nyílt levélben fordultak a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökéhez, Csányi Sándorhoz, és többek között a másodosztályú tavaszi bajnokik kezdési időpontjaival kapcsolatban vetettek fel kérdéseket. A diósgyőri szimpatizánsok mellett a másodikvonalbeli klubok közül a békéscsabai, a szombathelyi, a III. kerületi, a dorogi, a pécsi, a nyíregyházi és a szegedi drukkerek is közzétették saját felületeiken ezt a tartalmat. Ebben azt kifogásolták, arra szerettek volna választ kapni, hogy az NB I-es fordulók szombati játéknapjának széthúzása után, az élő televíziós közvetítések jellemzően háromnaposra történt nyújtásával, miért nem lehet a korábban vasárnapra beállított NB II-es mérkőzéseket akár szombaton is megrendezni.

Az idén februárban ezt a választ kaptuk a Magyar Labdarúgó-szövetségtől:

,,A 2020/21-es bajnoki évtől kezdődően az MLSZ a tévével közösen jelentős változásokat vezetett be a mérkőzésnapok kijelölése tekintetében. Először az NB I-ben történtek jelentős változások a pénteki és vasárnapi mérkőzések rendszeressé válásával, majd az NB II-ben is, kísérleti jelleggel, pénteken, szombaton és hétfőn is tartottak már mérkőzéseket. Ez utóbbiak kapcsán az MLSZ összegyűjti a csapatok, a szurkolók, a sajtó véleményét és tapasztalatait, és az alapján dönt majd, hogy a 2022/23-as bajnokságban a hétvégi fordulókban mely napokon legyenek a mérkőzések.”

Nem fért át

A Magyar Labdarúgó-szövetség az NB II létszámcsökkentéséről is döntött az év elején, a 2023/24-es évadtól 18 csapat, egy évvel később pedig már csak 16 szerepel majd a második vonalban, és szövetség közlése szerint, remélhetőleg ekkora már jobb lesz a helyzet:

,,Összefoglalva, a feltett kérdések nyitott kapura találnak, az NB I-ben kiteljesedtek a változások, és az NB II-ben is elindult a folyamat, amely egyre több mérkőzés vasárnaptól eltérő napon történő rendezését teszi lehetővé már idén tavasszal, és remélhetőleg a 16 csapatos NB II-ben már csak a szurkolóknak is ideális időpontokban lesznek majd a mérkőzések.”

Az idén tavasszal megrendezett 180 NB II-es bajnokinak csupán a 10 százalékát rendezték a nem hivatalos játéknapon. Ezek közül 1 halasztott mérkőzés volt, 14 alkalommal a hétfő esti tévés közvetítés miatt lehetett eltérni a betonba öntött napoktól, és mindössze 1 pénteki és 2 szombati bajnoki megrendezését engedélyezte a versenybizottság.

És ebben az új szezon előtt sem lesz áttörés, a nyitott kapukon nagyon kicsi a rés, olyan szűk, hogy nem fér át rajta a szombati játéknap lehetősége, ugyanis a hévégi fordulók meccseit csak vasárnap rendezhetik az NB II-es csapatok a 2022/23-as évad őszi idényében. Hogy miért, hogy milyen vélemények miatt nem történhet ebben változás, azzal kapcsolatban megkerestük az MLSZ-t, ahol későbbre ígértek választ.

