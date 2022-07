A tavaszi idény után most is összeszedtük azokat a szokottnál is éleslátóbb, súlyosabb, vagy egyszerűen csak sokkal humorosabb lefújás utáni értékeléseket, melyeket tényleg jó visszaolvasni mondjuk egy focimentes nyári napon, mert egyből visszahozzák a „mennyei megyei” hangulatát.

Következzenek a futballedzők értékelései a Közép csoport megyei II. szezonjából:

Hideg László (Hernádnémeti SE): – Rémálomszerűen kezdtük meg a félidőt, meglepett minket ellenfelünk lelkes játéka, mi pedig sajnos, elkezdtünk kapkodva játszani. Cseréinkkel sikerült felpörgetni a játékunkat, és ezzel megnyerni ezt a nehéz mérkőzést. További sok sikert ellenfelünknek, és volt játékosainknak.

Répási Ferenc (Mályi): – A múlt héten angyalok voltunk, most meg az ördögök, remélem, nem visz el az ördög bennünket.

Kurucz Gábor (Sajószöged): – Nagyon gyenge játék, esélyünk sem volt a győzelemre. A játék minden elemében felülmúlt az ellenfelünk, ami a legszomorúbb, hogy az akaratban is. Feleslegesen beszél az ember, ha az ellenkezőjét csináljuk. Nagyon szégyellem magam.

Fónagy László (Tiszalúc NKSE): – Két ellentétes félidő volt, amelynek során sikerült a listavezető bajszát megráncigálni.

Tóth Rajmund (Nyékládházi DE:): – Jó iramú mérkőzésen megérdemelten nyertünk. A két kapufánk mellett még legalább négyszer álltunk ziccerben, a kapussal szemben. Tanulság a jövőre nézve, hogy a saját dogunkat nehezítjük meg, ha ezeket nem értékesítjük. Sajtósnak a 93. percben szerzett ollózásos gólját az Eurosporton hetekig fogják mutogatni, ha meglesz nekik a felvétel.

Répási Ferenc (Mályi FC): – A győzelmet nem kell megmagyarázni.

Fónagy László (Tiszalúc): – Gratulálok a Mályinak. Ez a pálya labdarúgásra nem volt alkalmas. A három szabolcsi játékvezető sem fogott ki jó napot, hárman egy felet értek.

Gável András (Harsány): – Az első félidő rendben volt. A második félidőben nem fociztunk, csak erőlködtünk.

Tóth Rajmund (Nyékládháza): – A pályánál csak a helyzetkihasználásunk volt rosszabb.

Hideg László (Hernádnémeti): – Álomszerű kezdés, aztán volt egy kis megtorpanásunk, de úgy gondolom, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Jóner Gábor (Vatta): – Álmos enervált első félidő után a sírból hoztuk vissza a mérkőzést.

Kovács József (Bükkzsérc): – Jó mérkőzést játszottunk egy jól edzett, helyenként keményen játszó csapat ellen. Győzelmünket minden játékosunk akarta. A rutinos csapatkapitányunk megmutatta, hogyan kell küzdeni, ahogy becsúszott ezen a talajon. Ha gombfociznánk, akkor ez nem fordulhatott volna elő.

Répási Ferenc (Mályi:): – Jó játékvezetés mellett a nyuszi hetet tojt.

Kurucz Gábor (Sajószöged): – Aki sokgólos mérkőzést akar nézni, annak javaslom a szögedi meccseket.

Kovács József (Bükkzsérc): – Nem voltunk sokan, de legalább elegen.