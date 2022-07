A tavaszi idény után most is összeszedtük azokat a szokottnál is éleslátóbb, súlyosabb, vagy egyszerűen csak sokkal humorosabb lefújás utáni értékeléseket, melyeket tényleg jó visszaolvasni mondjuk egy focimentes nyári napon, mert egyből visszahozzák a „mennyei megyei” hangulatát.

Következzenek a futballedzők értékelései a Közép csoport megyei II. szezonjából:

Kurucz Gábor (Sajószöged): – „Megint sok helyzetet hagytunk ki, és hátul sajnos gólerősek voltunk.”

Tóth Tibor (Köröm): – „1–0 után hibát hibára halmoztunk, megérdemeltük a vereséget.”

Fónagy László (Tiszalúc): – „A lelkes hazai csapat elvert minket, mint tavaszi eső a határt.”

Kovács József (Bükkzsérc): – „Nem voltunk sokan, de legalább elegen.”

Szilasi Dezső (Megyaszó): – „Ennyi helyzettel nemcsak a mai, hanem a jövő heti mérkőzést is meg lehetett volna nyerni.”

Borza Csaba (Tiszakeszi): – „Nem nyilatkozom.”

Jóner Gábor (Vatta): – „Az elmúlt hetek rémálmai után a mai napon eredményesen játszottunk. Igazi vízilabda-eredmény született, és végre mi tudtunk örülni.”

Gável András (Harsány): – „Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, az első félidőben gólokkal kellett volna vezetni, 2–1 után túlságosan megnyugodott a csapat, de így is sikerült a végén behúzni a mérkőzést. Sok sikert a kisgyőri „barátainknak”.”

Borza Csaba (Tiszakeszi): – „Adtunk egy félidő előnyt az ellenfél csapatának. Fegyelmezettségből ismét elégtelenre vizsgáztunk.”

Hideg László (Hernádnémeti): – „Sokadik olyan mérkőzésünk, amit saját magunknak teszünk nehézzé.”

Szilasi Dezső (Megyaszó): – „Nagyon éreztük, hogy vendégségben vagyunk.”

Tóth Tibor (Köröm): – „Két ajándék góllal megpecsételődött a sorsunk.”

Fónyad László (Tiszalúc): – „Két kiállítás és egy sérülés meg egy túl okos játékvezető, köszönjük, és jobbulást sérült játékosunknak.”

Krajnyák Attila (Ónod): – „Nagyon gyenge játék, csak a három pontnak tudunk örülni.”

Jóner Gábor (Vatta): – „Tudtuk, hogy sérült kapussal kiállni öngyilkosság, az osztály egyik legjobb csapata ellen. Mindamellett az utóbbi hetek súlyos vereségei, rámutatnak gyengeségeinkre.”

Czeglédi Márk (Bogács): – „Huszonöt perc után azt hittük, hogy eldőlt a mérkőzés, a lelkesen és helyenként durván játszó hazaiak azonban visszajöttek a meccsbe, így izgulnunk kellett a végén. Be kell rúgunk a helyzeteket!”

Répási Ferenc (Mályi): – „Férfias küzdelem, elemeiben fordulatos mérkőzésen nyertünk.”

Szilasi Dezső (Megyaszó): – „Tízig számoltam a ziccereinket, amelyekből nem sikerült gólt szereznünk. Helyette kaptunk három bődületes potyagólt.”

Fónagy László (Tiszalúc): – „Két csapatból alig tudunk tizenegy hadra fogható játékost még lepkehálóval is összefogni.”

Tóth Rajmund (Nyékládháza): – „Az első félidőben nagyon gyengén játszottunk, megérdemelten vezetett az Ónod. A második játékrészben sorra dolgoztuk ki a lehetőségeket, de sajnos, csak két gólt sikerült szereznünk. A szövetségnek üzenem, hogy nem azért készülünk hétről hétre, hogy egy 20 éves játékvezető tönkre tegye a munkánkat. Engem kiállíthat azért, amit mondtam, de volt fantom kiállítás, és érthetetlen ítéletek sora, illetve azt sem értem, hogy minek vannak az asszisztensei, ha nekik sem hisz.”

Tóth Péter (Bükkábrány): – „A 80. percig 2-0-ra vezettünk, érthetetlen, ami utána történt.”

Czeglédi Márk (Bogács): – „Az első félidőben a passzok nem találtak saját játékost, így nem csoda, hogy kétgólos hátránnyal fordultunk. A második játékrészre feljavultunk, erős, lüktető játék alakult ki. Sajnos, csak a 80. percben hittük el, hogy gólt tudunk szerezni, bravúrosra sikerült a fordítás.”

Hutter Máté (Kisgyőr): – „Saját magunknak köszönhetjük a vereséget, gratulálok a lelkes vendégeknek.”

Fónagy László (Tiszalúc): – „Rajtunk már csak a piócás ember segíthet.”

Szilasi Dezső (Megyaszó): – „Ilyen enerváltan, rossz felfogásban még nem játszottunk, minden védőnk gólképes volt, kár, hogy kettő rossz kapuba lőtte.”

Tóth Tibor (Köröm): – „Először is: gratulálok a vendégcsapatnak. A futballmérkőzésekre készülni kell és nem kikészülni.”