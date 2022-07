A DVTK NB II-es labdarúgócsapatának játékosaként folytatja pályafutását Bokros Szilárd. A 22 éves labdarúgó az elmúlt évadot is a piros-fehéreknél töltötte, kölcsönjátékosként a Puskás AFC gárdájától. A bal oldali középpályásként és bal oldali védőként szerepeltetett futballista a 2021/22-es évad végén visszatért a felcsúti klubhoz, vagyis a felkészülést nem a DVTK-val kezdte, de mivel most a játékjogát végleg megszerezte a Diósgyőr, így a bajnoki rajt előtt szűk négy héttel, ismét a piros-fehérek labdarúgója lett. Szerződtetésének bejelentésével 16 olyan játékosa van a keretnek, akik az előző évadban is itt szerepeltek, és a távozók létszáma 12 főre módosult. Az új játékosoké változatlanul 12 fő, beleértve az utánpótlásból felkerült 5 fiatalt is.