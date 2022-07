A Mezőkövesd Zsóry FC NB I.-es labdarúgócsapat ezen a héten a nyolcadik élvonalbeli évadját kezdi. A 2022/23-as idény rajtján, az NB I. 1. fordulója keretében szombaton 20.00-tól az Újpest FC vendégei lesznek a sárga-kékek.

Távozók

A dél-borsodi csapatnál a mostani átigazolási időszakban is sok változás történt. Eddig 12 labdarúgó távozott a klubtól: két kölcsönjátékos visszatért a csapatához, a cseh Granecny és az ukrán Churko, hét labdarúgónak, Farkas D.-nek, Antal B.-nek, Váginak, Nagy D.-nek, Bősznek, Ikenne-Kingnek és az albán Bilalinak lejárt a szerződése (közülük háromról lehet tudni, hogy hol folytatja, mindhárman az NB II.-ben: Farkas D. a Diósgyőri VTK, Antal B. a Tiszakécskei LC, Vági pedig a Soroksár SC labdarúgója lett), míg a román Andreias Calcan és Kocsis G. szerződésbontással vált meg a kövesdiektől (előbbi az RC Arges játékosa lett, utóbbinak még nincs csapata), Babati pedig kölcsönbe került az NB II.-es ETO FC Győr együtteséhez.

A távozók sora azonban nem végleges, hiszen az előző évad keretének tagjai közül a kövesdiek nem számolnak a bolgár Vutovval, aki jelen állás szerint hamarosan elköszön, és a Lokomotiv Szófia játékosa lesz, a horvát Katanec pedig jelenleg a kövesdiek megye I.-es tartalékcsapatával készül, és itt várja sorsa jobbra fordulását.

Ez összesen 14 labdarúgó, nem számolva ide az előző évadban kölcsönben szerepelt kövesdieket, Alexander Torvundot és Derekas Zoltánt, akik visszatérésük után nem maradtak Kövesden, előbbi az NB II.-es FC Csákvár, utóbbi a szintén másod­osztályú Szombathelyi Haladás gárdájában szerepel a most kezdődő szezonban.

Érkezők

A 14 távozó, illetve kereten túli labdarúgó pótlására eddig 9+1+2 főt szerződtetett a kövesdi klub. Az északmacedón Remzifaik Selmani (Renova), Nagy Gergő (Budapest Honvéd), Molnár Gábor (Diósgyőri VTK), Bobál Dávid (Zalaegerszegi TE FC), Kállai Kevin (Szombathelyi Haladás), Kállai Zalán (Szombathelyi Haladás), Rabatin Richárd (III. Kerületi TVE) és Rédling Kevin (Vasas FC utánpótlás) után, az ausztriai edzőtábor előtt a kerethez csatlakozott, a Budapest Honvédtól kölcsönbe érkezett – az előző évadban az NB II.-es BFC Siófokban szerepelt – Horváth Milán volt az eddigi utolsó érkező. Az ugyanis már korábban eldőlt, hogy a Budafoki MTE-nél kölcsönben szerepelt Kotula Máté is tagja lesz a kövesdiek 2022/23-as keretének, ahogy az utánpótlásból felkerült két fiatal, Sipos József és Bodnár Attila szintén.

A Mezőkövesd Zsóry FC utolsó felkészülési mérkőzésén, a cseh FK Mladá Boleslav elleni, 3–2-re megnyert, múlt pénteki, ausztriai meccsén egy „próbajátékos” is pályára lépett a dél-borsodiaknál, a 25 éves Philipp Schmiedl személyében. Az osztrák belső védő a norvég SönderjyskE ­csapatának játékosa volt, de tavaly szeptembertől az osztrák Admira Wacker együttesében futballozott, kölcsönben.

– Schmiedl jó benyomást tett ránk, és közel vagyunk ahhoz, hogy bejelenthessük, hogy nálunk folytatja a pályafutását – válaszolta megkeresésünkre Tóth László, a Mezőkövesd Zsóry FC szakmai igazgatója, aki arra a kérdésre, hogy várható-e még új érkező, így folytatta: – Az átigazolási időszak végéig még bármi történhet, de van esély rá, hogy a bajnoki rajtig az utolsó üres hely is elkel a keretünkben, ugyanis egy román labdarúgóval ­előrehaladott tárgyalásban állunk.

Várakozás

Arra a kérdésünkre, hogy meglátása szerint erősödött-e a csapatuk kerete, illetve hogy milyen céllal vágnak neki a bajnokságnak, a kövesdiek szakmai igazgatója ezt felelte:

– A keretünk erősödött, de az elmúlt években mindegyik csapatnál ugyanez érzékelhető. A mi erősítésünk ténye akkor realizálódik, amikor ez pontokban és győzelmekben is megjelenik. Az biztos, hogy játékoskeretünk valamennyi sorában, pozíciójában minőségi változás történt, de ahogy mondtam, a többi NB I.-es klub is jelentős erőket, anyagiakat mozgósított annak érdekében, hogy a 2022/23-as évadban jól szerepeljen. A mi célunk elsősorban az, hogy az élvonalbeli tagságunkat meghosszabbítsuk, hogy minél jobb eredményt érjünk el, és hogy a lehető legkevesebbet kelljen idegeskednünk. Szeretnénk sok magyar, fiatal játékosnak lehetőséget adni és a bajnokság rajtján nem beragadni. Az első négy meccsünkből hármat idegenben játszunk, ennek ellenére 6 pont összegyűjtése nem tűnik lehetetlennek. Szerintem a nyitófordulóban, az Újpest FC ellen is van győzelmi esélyünk. Persze nem az első négy meccsen dőlnek el a nagy dolgok, a 12 csapatos, 33 fordulós bajnokságnak általában a hajrájáig kell erre várni, de mint minden csapat, így mi is örülnénk egy jó rajtnak.