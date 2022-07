Labdarúgás. Három héttel a bajnoki rajtok előtt, szombaton délelőtt felkészülési meccsen fogadta a Mezőkövesd Zsóry FC NB I.-es gárdája a Diósgyőri VTK NB II.-es együttesét Mezőkövesden, a Zsóry-edzőcentrumban. A találkozót a vendégek nyerték, a Kövesden nevelkedett Csirmaz gólja döntötte el a meccset.

Mivel a kövesdi stadion gyepszőnyegét felújítják, így ezt a meccset is a Zsóry fürdő melletti edzőcentrumban, a középső pályán rendezték meg, zárt kapuk mögött. Utóbbi nem volt egyenlő azzal, hogy a szurkolók közül senki nem láthatta a meccset, ugyanis a pálya melletti kerítés külső oldaláról, a telekhatárról, az egyik kapu mögül követni lehetett az eseményeket, illetve a kerítés gyenge pontjait kihasználva ez utóbbitól is jobb pozíciót lehetett szerezni a meccs nézéséhez. A két-három tucat érdeklődőnek volt kit keresnie a pályán, a kövesdieknek, a diósgyőri szimpatizánsoknak egyaránt, ugyanis mindkét oldalon akadtak hiányzók, szép számmal. A dél-borsodiaknál a meccs előtt 1-2 nappal még az is felvetődött, hogy lemondják a találkozót a sok maródi miatt, elsősorban azért, mert hátul, belül elfogytak. Ugyanis Piscitelli kapus mellett a védők közül nem volt bevethető az egy héttel korábban kulcscsonttörést szenvedett Vadnai, a korábbi sérülésekből visszatérőben lévő Lukic és Lakvekheliani, a beteg Bobál D., valamint a combsérülést szenvedett Pillár. Szintén a maródiak listáját gyarapította a középpályások közül az Achilles-gondokkal küszködő Qaka és a beteg Nagy G., de a támadó Selmani sem volt bevethető állapotban, kisebb sérülése miatt. A vészes védőhiány miatt Karnitski játszott középső védőt, és ezzel összefüggésben a kövesdiek a hátsó alakzatukba még igazolni szeretnének egy játékost. Lapunk értesülései szerint a sárga-kékek a Mol Fehérvár FC játékosát, Michael Lüftnert szívesen látták volna, de a cseh védőnek egy másik ország csapatától is van ajánlata, és azt preferálja. Emiatt a Mezőkövesd Zsóry FC – információink szerint – még nem tett le arról, hogy megszerezze a DVTK-tól Hegedűs J.-t, aki a szombati meccsen ellenfélként játszott. Ám ennek a transzfernek abban az esetben lehet realitása, ha a diósgyőriek le tudják igazolni az egyik fővárosi csapattól a kinézett, jelenleg élő szerződéssel rendelkező belső védőt.

Bényei is

A DVTK-ból a még mindig maródi Viczián ezúttal sem volt bevethető, Szőke és Szűcs K. kisebb sérülése miatt nem tudta vállalni a játékot, valamint betegség miatt Könyves és Korbély sem. A harmadik számú kapus, a fiatal Bánhegyi most sem volt keretben, míg Bényei, aki kezdő lett volna a Kövesd ellen, a bemelegítés közben fájlalta a lábát, ezért óvatosságból kimaradt a csapatból, helyette a fiatal Benkő öltött gyorsan meccs­szerelést. Érdekesség, hogy a hiányzókkal összefüggésben két olyan fiatal is szóhoz jutott a szombati edzőmeccsen, Mrva Patrik és Oláh Balázs személyében, akikről néhány napja derült ki, hogy nem számítanak rájuk az első csapatnál. A hasonló kategóriába tett fiatalok közül Kispált és Csatárit már nem lehetett visszahívni az első csapathoz, ugyanis az NB III.-as diósgyőri tartalékhoz irányított két fiú közül előbbi az NB III.-as Eger SE, utóbbi az NB II.-es KC Kazincbarcika SC játékosa lett, kölcsönbe. És ha már kölcsön és távozás: Makrai, aki az előző évadot az NB II.-es FC Csákvárnál töltötte, kölcsönben, és mint arról beszámoltunk, nem lesz a DVTK játékosa, a szerződésének felbontását követően a szintén másodosztályú Pécsi MFC-hez igazolt.

Ezen a héten lesz, lehet érkezője a DVTK-nak: az irányító középpályással, a 33 éves Koman Vladimirral ugyanis – lapunk információja szerint – már megállapodott a klub, az egykori diósgyőri labdarúgó eddig betegség miatt nem tudott csatlakozni a kerethez. Az is biztosra vehető, hogy a szintén 33 esztendős, az előző évadokban a Debreceni VSC-ben szerepelt Korhut Mihály nem lesz a Diósgyőr labdarúgója, ugyanis a piros-fehéreknél a keret korfájára is tekintettel vannak, és túl sok 30 feletti labdarúgót nem szeretnének szerződtetni.

A meccset követően a hazaiak szakvezetője, Supka Attila arról beszélt, hogy a sérültek és a betegek hiányában nem tudtak olyan csapattal és úgy játszani, ahogy szerettek volna, de azon reményének adott hangot, hogy a szerdai, ausztriai edzőtáborba utazva már jobb lesz a helyzet a játékosállomány egészségügyi állapotát illetően.

Dragan Vukmir, a diósgyőriek vezetőedzője úgy nyilatkozott, hogy egy nehéz hét után küzdelmes meccset játszottak, és azt is hozzátette, hogy a szombati találkozón nem az eredmény volt a lényeg. Az edző azt is kijelentette, hogy a játékkal elégedett volt, de hozzátette: azért van még mit javítani.

Edzőmérkőzés

Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK 2–3 (1–1)

Mezőkövesd, zárt kapuk mögött. V: Karakó (Szilágyi, Tőkés).

Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (Ryabenko, 46.) – Kállai K., Karnitski, Kotula (Kállai Z., 59.) – Madarász, Cseke, Besirovic, Vajda S. – Molnár G. (Kis, 46.), Drazic (Jurina, 46.), Cseri (Derekas, 59.). Vezetőedző: Supka Attila.

Diósgyőri VTK: Póser (Danilovic, 46.) – Mrva (Bokros, 46.), Szatmári, Bárdos (Hegedűs, 68.) – Farkas D. (Csirmaz, 46.), Vajda B. (Bertus, 46.), Holdampf (Illés B., 85.), Benkő (Oláh Bálint, 46.), Papp (Eppel, 46.) – Jurek (Oláh Balázs, 81.), Lukács D. Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerző: Drazic (7.), Jurina (66.), ill. Lukács (43., 67.), Csirmaz (83.).

(A borítóképen: Lukács (labdával) ezúttal is eredményes volt | Fotó: dvtk)