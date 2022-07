– Akkor más volt a helyzet – mondta Bém Gábor. – Mert akkor a külföldi játékosok számát nem korlátozták. Ebben tavaly volt egy szabálymódosítás, amiben az van, hogy csak négy külföldi játszhat. Ennek kapcsán kap támogatást az egyesület, és nyilván a Diósgyőr nem volt, nincs abban a helyzetben, hogy erről lemondjon. Ha csapatépítésben gondolkodunk, akkor sokkal könnyebb dolga volt az elődömnek, mert ezek a külföldiek jobbak voltak, mint a hazai magyarok, és nem kellett átigazolási díjat fizetni értük. Nem csak a Diósgyőrben, más csapatban is elég sok külföldi játszott. Látni kell, hogy Magyarországon van körülbelül 30-35 olyan magyar játékos, akik NB I.-es szintűek, és most van 12 csapat, amelyek közülük a legtöbbet meg szeretnék szerezni. Az utánpótlásprogram hozhat ebben újat, a klubok rá lesznek kényszerülve arra, hogy még több fiatalt építsenek be, és ez lehet, hogy segíteni fog a magyar futballnak.

A 2022/2023-as NB I. lebonyolításáról: a csapatok 2x11 fordulót, vagyis 22-22 mérkőzést játszanak az alapszakaszban. Ezt követően az első két helyezett vív meg a bajnoki címért, a harmadik és a negyedik pedig a bronzéremért. A helyosztók kettő nyert meccsig tartanak majd, a többi csapat végső helyezése az alapszakaszban elért helyezése lesz. Az NB I. utolsó két helyezettje kiesik, az NB II.-ből a Keleti és Nyugati csoport bajnoka feljut az élvonalba.

A DVTK jelenlegi kerete Kapusok: Ádám Anna, Böröcz Bettina, Bokros Veronika (DVTK LSA).

Védők: Boros Kinga, Geréd Erika, Balázs Csilla, Jáhn Klaudia, Somogyi Diána (DVTK LSA), Havasi Bernadett (DVTK LSA).

Középpályások: Voila Chrysanthi, Mikó Erika, Horváth Lili, Sain Anna.

Támadók: Krisztin Sára, Oláh Adrienn (ETO FC Győr), Nagy Panna (Nyíregyháza Spartacus FC), Zahár Flóra (DVTK LSA). Az NB I. mezőnye A tizenkét csapatos női NB I. mezőnye a 2022–2023-as idényben: Astra HFC, Diósgyőri VTK, ETO FC Győr, Mol Fehérvár FC, Ferencváros, MTK, Haladás-Viktória, Puskás Akadémia, Szekszárdi UFC, Szent Mihály, Újpest, Kelen SC.

Nemrégiben helyt adott a Kelen SC óvásának a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) illetékes bizottsága, a Soroksár egyik játékosa jogosulatlanul lépett pályára a két női csapat NB I.-es osztályozóján, így a XXIII. kerületi együttes helyett a kelenvölgyiek szerepelhetnek az első osztályban a következő idényben.

(A borítóképen: Bém Gábor vezetőedző (balra) szemléli, ahogy a játékosok edzenek | Fotók: Bujdos Tibor)