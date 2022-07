Július első hétvégéjén Pápán rendezték a felnőtt, U23 és U20 összetett atlétikai magyar bajnokságot, amelyen a Diósgyőri VTK sportolója, Nemes Rita nem tudott rajthoz állni. A hétpróbázónak pedig nagy esélye lett volna a bajnoki cím megszerzésére, ugyanis a hazai mezőny legjobbja, Krizsán Xénia az ezen a héten pénteken kezdődő világbajnokságon szerepel, emiatt nem fért bele a felkészülési programjába, hogy a magyar bajnokságon rajthoz álljon.

Mint kiderült: Nemes Ritának sem. Ugyanis a verseny előtti héten a régebb óta tartó sérülése miatt orvosnál járt, és a vizsgálatok eredményei alapján nem javasolták számára a részvételt a magyar bajnokságon.

– A derekammal bajlódtam egész májusban, úgy edzettem, hogy folyamatosan éreztem egy kisebb fájdalmat. Bíztam benne, hogy előbb-utóbb túl leszek ezen, de végül a gerincgyógyász eléggé határozottan arra kért, hogy inkább hagyjam ki a magyar bajnokságot, pihenjek, edzés helyett pedig gyógytornán vegyek részt – mondta Nemes Rita, majd így folytatta: – Mondanom sem kell, hogy nagyon szerettem volna rajthoz állni a bajnokságon, annak ellenére, hogy tisztában voltam azzal, nem voltam, vagyok túl jó állapotban. Viszont be kellett látnom, hogy az indulást nem szabad megkockáztatni.

Hónapokban

A diósgyőri sportolótól megkérdeztük, hogy pontosan mit diagnosztizáltak nála.

– Sajnos, gerincsérvem van – mondta Nemes Rita. – Edzeni nem edzhetek, pihennem kell, és gyógytornára járok. Úgy érzem, minden szempontból jó kezekben vagyok, ez sokat segít. Amire még szükség van, az a türelem. Szívem szerint mennék ki a pályára, de nem lehet, nem szabad elsietnem semmit, mert ezzel csak rontanék a lassan javuló egészségi állapotomon. Hogy mikor tudok újra edzésbe állni, azt nem csak én nem tudom, az orvosok sem tudják megmondani, de a felépülés inkább hónapokban mérhető, semmint hetekben. A mostani versenyszezon szempontjából nagyon fontos lett volna, hogy elinduljak a magyar bajnokságon, hogy legyen egy idei eredményem, amivel esetleg az Európa-bajnokságon is részt vehettem volna. Sajnos, ennek híján szinte az egész évad elmegy, őszintén szólva most ott tartok, hogy annak is örülnék, ha a szeptemberi csapatbajnokságon segíteni tudnám néhány számban a DVTK-t. Amikor kiderült, hogy a magyar bajnokságon nem tudok elindulni – függetlenül attól, hogy nem ért teljesen váratlanul a hír, hiszen mint mondtam, fájdalmaim voltak –, lelkiekben ez nem tett jót velem. Azóta eltelt két hét, és azért már jobb állapotban vagyok. A mostani időszaknak, ami a türelemről szól, az lehet a kimenetele, hogy tudom folytatni a versenyszerű sportolást, vagy az, ami az idén velem történt, esetleg a pályafutásom végét jelenti.

(A borítóképen: Nemes Rita semmilyen edzésmunkát nem végezhet | Fotó: MW)