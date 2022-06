A diósgyőri kosárlabdaünnep programja Az eseményen fellép, koncertet ad Kozma Orsolya (ex-Szűzriadó, ex-Kimnowak, ex-Jazz+Az, ex-Cotton Club Singers) 14.00: Bevezető köszöntő

14.04: A Miskolci Mazsorett Együttes zászlós műsora

14.10: Videós múltidéző

14.16: A DVTK Kosárlabda Akadémia csapatainak köszöntése

14.37: Tánc: Induló (Huszák Zsófia)

14.42: Az 1991/92-es ezüstérmes diósgyőri kosárlabdacsapat köszöntése

15.58: Diósgyőr vegyes – K8 magyar ligaválogatott meccs I. negyed

15.11: Tánc: Time of our lives (Bohus Hanna és Ragány Dorka)

15.15: Diósgyőr vegyes – K8 magyar ligaválogatott meccs II. negyed

15.30: A Miskolci Mazsorett Együttes pomponműsora

15.36: Videós köszöntő

15.44: Diósgyőr vegyes – K8 magyar ligaválogatott meccs III. negyed

15.56: Tánc: Szalagvarázs

16.00: Diósgyőr vegyes – K8 magyar ligaválogatott meccs IV. negyed

16.20: Tánc: Latin trió (Balogh Viktória, Gáspár Marianna, Kiss Patrícia)

16.25: Videós múltidéző

16.30: Király Sándor köszöntése

16.40: Tánc: I will show you (Bohus Hanna)

16.45: Boros Árpád köszöntése (szöveg, rövid riport)

16.55: A Miskolci Mazsorett Együttes Miskolc dal műsora