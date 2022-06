A jobb oldali posztokon

Kállai Kevin a jobb oldalon minden poszton bevethető, elsősorban védőként számít rá a szakmai stáb. A fiatal labdarúgó a DVTK együttesében nevelkedett, a 2012-2013-as idényben az U13-as II. osztályú bajnokságban 23 meccsen 16 gólt lőtt. A játékos 2013 nyarán a Szombathelyi Haladáshoz igazolt, ahol az Illés Akadémián folytatta pályafutását. A 2015-2016-os szezonban az U14-es I. osztályban 27 meccsen 2 gólt lőtt, egy évvel később az U15-ös I. osztályú bajnokságban 29 meccsen 5 találatig jutott. A 2017-2018-as idényben az U16-os I. osztályú bajnokságban szerepelt 17 meccsen 4 gólt szerzett. Újabb egy évvel később már az U17-es csapatban játszott az I. osztályú korosztályos együttesben 26 meccsen 3 gól volt a termése. A 2019-2020-as szezonban az U19-es élvonalban 17 meccsen 3 gólig jutott. A felnőtt csapatban 2020. november 1-jén, a Békéscsaba ellen 5-0-ra megnyert bajnoki meccsen debütált csereként. Abban az idényben 23 mérkőzésen kapott lehetőséget a felnőttek között. A tavalyi évben alapembere volt a felnőtt gárdának, 32 bajnoki meccsen játszott, kivétel nélkül kezdőként. Kállai Kevin a magyar U19-es válogatott keret tagja volt.

Bal oldali támadó

Kállai Zalán a bal oldali támadó pozíciójában játszik. Pályafutását szintén Diósgyőrben kezdte, majd egy évig a Lurkó UFC-ben játszott, ezután testvéréhez hasonlóan a Szombathelyi Haladáshoz igazolt 2014-ben. A 2017-2018-as szezonban alap emberként számítottak rá az U14-es I. osztályú csapatban, ahol 21 meccsen 1 gólt szerzett, majd a következő évben az U15-ös és U16-os élvonalbeli csapata mellett a Vas Megyei Futsal U-15 ‘C/1’ és ’C/2’-es csoportjában is szerepelt, minden sorozatot figyelembe véve 29 gólt lőtt. A 2019-2020-as idényben az U17-es I. osztályú gárda oszlopos tagjaként 16 meccset játszott, emellett kétszer az U16-osok között is pályára lépett. A 2020-2021-es idényben az U17-es és U19-es együttesekben szerepelt az összes sorozatot figyelembe véve 25 meccsen 13 gól volt a mérlege, legeredményesebben az MLSZ Országos U-17 Kiemelt Csoportjában játszott, ahol 10 meccsen 9 gólig jutott. Az előző idényben már a Merkantil Bank Ligában is számítottak rá, 3 meccsen jutott szóhoz csereként, 2021. november 1-jén a DVTK vendégeként mutatkozott be a felnőtt csapatban. Kállai Zalán a magyar U18-as válogatottban 3 mérkőzésen kapott lehetőséget.