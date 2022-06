A női maratonisták mezőnyében – hosszú sérülése után – ismét ott volt a miskolci Szanyi Ágnes, aki az elmúlt években több alkalommal is nyerte itt a „király”-futamot. Nos ezen a szokásán ezúttal sem akart változtatni, nemes egyszerűséggel rajt-cél győzelmet aratott.

A félmaratoni távon Molnár Péter iskolázta le a vetélytársakat, köztük a hosszú kihagyás után visszatérő Karlowits Tamást. Érdekesség, hogy az ezen a távon abszolútban 5. helyen végzett, 60. születésnapját nemrégiben ünneplő Harsányi Zsolt 1991-ben is ott volt a rajtnál, 2:51:18 órával a maratoni távon 5. lett. Ez az idő idén aranyérmet ért volna. A hölgyeknél az első három között nem volt 5 perc különbség, győzött az erejét legjobban beosztó Csehné Bocskai Gabriella.



Vasárnap újra az „erdei stadionban”

Másnap, június 12-én, vasárnap a Királyasztalon folytatódott a verseny, amikor is a jól bevált 10,5 km-es erdei körön kismaraton és félmaraton párban versenyszámok közül lehetett választani. A szervezők ezúttal is gondoltak a gyermekekre és a kevésbé felkészültekre, akik számára egy 3,5 km-es futamot is kiírtak erre a napra.

Az első rajt előtt a szervezők - Brógli Máté, a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány elnöke, a futók nevében a miskolci Karlinger Ferenc és Szűcs István, a Marathon Club Egyesület elnöke -ezúttal is megkoszorúzták a Marathon Club alapító elnökének, a Bükki Hegyi Maraton megálmodójának és 18 éven át megvalósítójának, Kisgyörgy Ádámnak az emléktábláját.

A kismaratonon Bényei Szilárd a diósgyőrieknek szerzett egy aranyérmet, míg a hölgyeknél az ózdi Bari Ágnes nyert.

A félmaraton-párban versenyszámban a nőknél Popovics Adrienn-Sallai Annamária nyert, a férfiaknál a Szolgálati Agarak II.-es csapata megtréfálta az I-es egységet és behúzta az első helyet.

A minimaratonon Pocsai Noémi és Kruzsely Ádám futotta legjobb időt.



Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt rendezvényének a céljában mindkét napon, mindenkit egyedi befutóérem és egy babgulyás várt, melyhez Borsodi Friss és a HELL termékeket is kínáltak.

A kétnapos programot megvalósító rendezői stáb állandó tagjai és az alkalmi segítők ismét bizonyították rátermettségüket, és tovább öregbítették Miskolc város jó hírét.

A 30. Bükki Hegyi Maraton-Kisgyörgy Ádám Emlékverseny eredményei

Maraton (42,2 km):

Férfi abszolút: 1. Berta Gábor (DVTK SE) 2:58:42 óra, 2. Németh Csaba (Bükki Hegyi Maraton Old Boy’s) 3:00:02, 3. Újlaki Viktor (BorsodChem) 3:07:35

Női abszolút : 1. Szanyi Ágnes (ZSC) 3:28:43, 2. Gergely Petra (Agárlányok-Budapest) 3:45:48, 3. Csige Katalin (Debrecen) 4:32:13

Félmaraton (19,8 km):

Férfi abszolút: 1. Molnár Péter (HOTE SE-Miskolc) 1:19:53 óra, 2. Karlowits Tamás (Bükki Műhely) 1:27:51, 3. Fábián Norbert (Szilvásvárad) 1:27:52

Női abszolút: 1. Csehné Bocskai Gabriella (Radostyán), 1:41:34, 2. Kozmáné Kancz Eleonóra (DKFI) 1:42:39, 3. Szeredi Judit (Eger) 1:46:18

Félmaraton párban (2x10,6 km):

Férfiak: 1. Szolgálati Agarak II. (Jedlinszki Gábor-Deák Csaba) 1:33:38, 2. Szolgálati Agarak I. (Gráf Máté-Hajnal Kornél) 1:35:13, 3. Ó-Bükki Farkasok (Érsek Péter-Kormos Gyula) 2:02:51

Nők: 1. Popovics Adrienn-Sallai Annamária (Hell Energy) 2:33:36 óra

Kismaraton (10,7 km):

Férfi abszolút: 1. Bényei Szilárd (DVTK SE) 46:37, 2. Jedlinszki Gábor (B.-A.-Z. Megyei RSE-MFSE) 46:44, 3. Bede Ernő (BorsodChem) 47:24

Női abszolút: 1. Bari Ágnes (B.-A.-Z. Megyei RSE) 59:50 perc, 2. Papp Beatrix (Miskolc) 1:00:49 óra, 3. Boros Georgina (Miskolc) 1:01:35

Minimaraton (3,5 km):

Férfi abszolút: 1. Kruzsely Ádám (Miskolc) 12:20 perc, 2. Pocsai Botond (MSI-Nomád terepfutó Suli) 14:253, 3. Gödry Miklós (Budapest) 14:49

Női abszolút: 1. Pocsai Noémi (MSI-Nomád Terepfutó Suli) 13:58, 2. Beke Adrienn ((MSI-Nomád Terepfutó Suli) 14:35, 3. Fischer-Colbrie Fédra (MSI-Nomád terepfutó Suli) 14:36

/Részletes eredmények a www.maratonclubmiskolc.hu honlapon./