A legnagyobb hagyományokkal rendelkező magyarországi helyszínen, Pécsett találkoztak egymással a legjobb hazai ralisok. Az 55. Mecsek Rallyn nem csupán a hazai első osztály randevúzott egymással, hiszen a Historic Európa-bajnokság negyedik futamának is ez a rendezvény adott otthont.

Az eseményen egymás után másodszor nyert Mads Östberg, aki hatalmas csatában előzte meg a második helyen zárt Vincze Ferencet és a harmadik Velenczei Ádámot. A pénteki napot a második pozícióban fejezte be a norvégok korábbi világbajnoka, szombaton azonban rögtön az elején robbantott. Hatos és Trefort-puszta között átvette a vezetést, amit egészen a futam végéig meg is tartott. Ettől függetlenül a gyorsaságikon belül óriási küzdelmet láthatott a kilátogató közönség. Velenczei Ádám és Vincze Ferenc abszolút felvette a kesztyűt, és helyenként a C3-as Citroennel versenyző Bútor Róbert is beleszólt a küzdelembe.

Szűk 14 másodperccel

Östberg 2021 után 2022-ben is győztesként pezsgőzhetett Pécsett, miután szűk 14 másodperccel jobbnak bizonyult Vincze Ferencnél, és 18,8 másodperccel előzte meg a harmadik Velenczei Ádámot.

– A szombati nap első körében tudtuk megnyerni ezt a versenyt, akkor voltunk a leg­gyorsabbak – fogalmazott a pécsi célban Mads Östberg. – Ezután is igyekeztünk kihozni magunkból a maximumot, de a tempónk ekkor már nem volt annyira erős. Trükkös futam volt, nem mindig találtuk a ritmust, de nagyon boldog vagyok, hogy a kedvenc magyarországi helyszínemről ismét győzelemmel távozhatunk.

Vincze Ferenc ezúttal is a dobogó második fokára állhatott fel. A 2019-es abszolút magyar bajnok Salgótarjánban, Boldogkőváralján, a Dunakanyar Rallyn és most a Mecsekben is ezüstérmes lett.

– A szűk erdei utakon jobban fel tudtuk venni a versenyt Mads Östberggel, a kialakult különbség inkább a széles, tempós részeken alakult ki – osztotta meg az érzéseit Vincze Ferenc. – Érdekes, mert előzetesen pont fordítva gondoltam. Ismét jó helyen végeztünk, úgy néz ki, hogy idén erre vagyunk jók. Szépen gyűjtögetjük a pontokat, de azért jó lenne már ismét futamot nyerni.

Lassítót érintett

Az 55. Mecsek Rally második és harmadik helyén a két szécsényi ralis csatáját Velenczei Ádám lassító érintése döntötte el, amiért 10 másodperces büntetést kapott.

– Egészen a végéig rendben volt minden. A tíz szakaszból ötöt megnyertünk, de a második helyezésünk valóban ennél a pontnál úszott el – tette hozzá az abszolút harmadik helyezett Velenczei Ádám. – Sajnálom, de a sportban nincs ha, így alakult. Annak viszont örülök, hogy a váci győzelem után ismét versenyképesek voltunk. Úgy néz ki, kezdünk felnőni a feladathoz.

Az élmezőnyhöz tartozó miskolci versenyzők közül Német Gábor számára jött ki jobban a lépés. A Rally1 értékelésében ismét célba ért, méghozzá a hatodik helyen, ami újabb értékes pontokat jelent számára. Bodolai László számára rövid ideig tartott az 55. Mecsek Rally, hiszen az R5-ös, MK II-es Ford Fiestával induló versenyző már az első szakaszt sem tudta teljesíteni, így kénytelen volt feladni a száguldást.

Az élen ifj. Érdi

Az 55. Mecsek Rallyn azonban nem csupán az első osztályú hazai bajnokság mezőnyére, hanem a Historic Eb résztvevőire is komoly figyelem irányult. A pénteki négy gyorsasági szakasz után ifj. Érdi Tibor és Csökő Zoltán állt az élen a nemzetközi mezőnyben, amit a magyar egység hatalmas izgalmak után meg is tartott. Az utolsó két gyorsasági előtt még félperces előnye volt ifj. Érdiéknek, de ezután a Ford Sierra Cosworthnál műszaki gondok adódtak. Az előny kis híján elolvadt, de 9 tized másodpercet végül sikerült megtartaniuk. A Historic Eb- futamot tehát a Mecsekben ifj. Érdi Tibor nyerte meg. A dobogó második helyén egy finn, a harmadikon pedig egy osztrák egység zárt. A Mecsek Rally után a magyar ralibajnokság szűk egy hónap múlva a Székesfehérvár–Veszprém Rallyval folytatódik.

Az 55. Mecsek Rally végeredménye

Rally1

1. Mads Östberg, Patrik Barth (Citroen C3 Rally2) 1:10:15,2

2. Vincze Ferenc, Németh Gergely (Skoda Fabia R5) +13,9

3. Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt (Skoda Fabia Rally2 Evo) +18,8

4. Turán Frigyes, Farnadi Ágnes (Volkswagen Polo R5) +45,1

5. László Martin, Berendi Dávid (Skoda Fabia Rally2 Evo) +2:07,2

6. Német Gábor, Adorján Szabolcs (Skoda Fabia R5 Evo) +2:31,8

Historic Eb

1. ifj. Érdi Tibor, Csökő Zoltán (Ford Sierra Cosworth) 1:19:04,5

2. Ville Silvasti, Risto Pietillainen (Lancia Rally 037) +0,9

3. Karl Wagner, Gerda Zauner (Porsche 911) +1:21,5

(A borítóképen: Mads Östbergnek jól ment a Mecsekben)