A labdarúgó NB III. Keleti csoportjának 2021/22-es küzdelmeiben a 12. helyen végzett a Diósgyőri VTK tartalékcsapata, ami biztos bennmaradást jelentett, ugyanis 19 ponttal többet szerzett, mint a legjobb kieső, a 17. helyezett gárda. A piros-fehérek második számú együttese tavasszal valamivel jobban szerepelt, mint ősszel, hiszen az előző év 20 fordulójában 24 pontot gyűjtött, az idei 18 körben pedig 26 egységet.

– Ez volt a második évad, amelyben a csapat vezetőedzője voltam, a két idényben összesen 104 pontot gyűjtöttünk, de mindkét bajnokság lehetett volna jobb is – mondta Zsivoczky Gyula, a DVTK tartalék együttesének edzője. – Maximalista vagyok, mindig a legtöbbet akarom kihozni mindenből és mindenkiből, és bár a DVTK második csapatnál sem közömbösek a meccsek eredményei, de fontosabb a játékosok fejlődése. Ugyanis az a cél, hogy a fiatalokat eljuttassuk a professzionális szintig. Azért dolgozunk itt a tartalékegyüttesnél, hogy minél több játékos be tudjon mutatkozni az első csapatban, és nem azért, mert az NB II.-re vonatkozó fiatalszabály miatt valakit be kell állítani. Azért dolgozunk, hogy olyan játékosaink legyenek, akik képesek megállni a helyüket a Diósgyőr első számú gárdájában. Időről időre kritika éri a tartalékcsapatokat, a miénket is, hogy nem adnak, nem adunk annyi játékost fel, az első csapatba, mint azt a szurkolók elvárnák, de reálisan nézve egy évjáratból általában 1-2-3 olyan játékos van, akit a tehetsége, szorgalma, mentalitása oda juttathat, hogy a felnőtt futballban is megállja a helyét. Ezeket a fiatalokat kell fejlesztenünk úgy az edzéseken, az NB ­III.-as mérkőzéseken, hogy célba érjenek.

Fiatalszabály

Felvetettük az edzőnek, hogy ez az évad ezek szerint eredményes volt, hiszen Zsemlye és Jurek személyében két olyan ifjú is szerepelt a DVTK első csapatában, akik megállták a helyüket, amire Zsivoczky Gyula a következőket mondta:

– A két labdarúgó előtörténete nagyon más, a most 20 esztendős Zsemlye Balázs csak három évet töltött el a DVTK-akadémián, ugyanis őt 2018-ban az Újpest FC-től igazoltuk le. A 18 éves Jurek Gábor helyzete más, ő egyértelműen a DVTK akadémiájának a növendéke, az ő fejlődése, fejlesztése, építése mögött a diósgyőri edzői kollektíva munkája van. Most is látunk 2-3 olyan további fiatal labdarúgót, akik alkalmasak lesznek arra, hogy a felnőtt futballban magas szinten megállják a helyüket, de velük, nekik még sokat kell dolgozni, hogy ez valóra váljon. Az NB II.-es csapatokra vonatkozó fiatalszabály az, hogy minden meccs minden percében pályán kell lennie egy 2003. január 1-je után született labdarúgónak, azt is jelenti, hogy egy másodosztályú csapat meccskeretében legalább 3-4 fiatalnak benne kell lennie. Közülük egy a pályán van, a többiek pedig a kispadon várnak bevetésre. Ezek miatt is erős kereslet mutatkozik a fiatalok iránt, és nem utolsósorban azért is, mert az NB III.-as együttesekben egy 19 éves vagy fiatalabb labdarúgónak végig a pályán kell lennie. Nyilván egy akadémiára épülő tartalékcsapatnál ez nem gond, de a harmadosztályú klubok nem mindegyikénél adottak a feltételek a megfelelő szintű utánpótlás-neveléshez, így az akadémiai fiatalokat keresik, hívják, szerződtetik.

Arra a felvetésre, hogy ez mennyire érinti a DVTK utánpótlását, Zsivoczky Gyula így felelt:

– Mi sem maradunk ki az országos trendből, a mi fiatal játékosainkat is hívják más NB III.-as csapatok. Akik elmennek az akadémiákról, jellemzően a felnőtt futballba csatlakoznak, és ez adott esetben segítheti a fejlődésüket. Nem csak az esetleges távozók miatt mondom, de ha abból indulok ki, hogy az előző két év nehéz volt, akkor a mostani toronymagasan a legnehezebb lesz. Mivel a szövetség pénzügyileg ösztönzi a fiatalok szerepeltetését az NB-s osztályokban, ezzel összefüggésben is, a klubnál az a döntés született – a szövetség koncepcióját követve –, hogy az NB III.-as meccseink kezdőcsapataiban legkevesebb 5 főnek 2004-es vagy ennél fiatalabb játékosnak kell lennie. Ez nagy kihívás. Mi azonban szeretjük a kihívásokat, bár azt is tudjuk, hogy ez sok buktatóval járhat, de nem kérdés, hogy ezen az úton kell haladnunk.

Közbevetettük az edzőnek, hogy „viszonylag” egyszerű a helyzet, mert az eddigi U18-as csapatot kell bevetni az NB III.-as bajnokikon, illetve azt is szóba hoztuk, hogy felülről, az első csapat keretéből érkezhetnek-e játékosok.

– Az elmúlt két évben nagyon jó együttműködés volt az első gárda és a tartalékcsapat között, a vezetőedző személyétől függetlenül. Most is az, Dragan Vukmirral többször egyeztettünk, úgyhogy tisztában vagyunk azzal, hogy az első csapat keretéből érkezik majd olyan játékos a meccseinkre, akinek a játékba, formába lendüléshez szüksége van a játékra – mondta Zsivoczky Gyula. – Így volt ez eddig is, és hasznunkra vált. A fiatalok sokat tanultak azoktól a rutinos labdarúgóktól, Suljictól, Szelestől, Molnár G.-től, akik az évad NB III.-as mérkőzésein pályára léptek, de ugyanez igaz Makraira, Cortezre, akik a 2020/21-es évadban szerepeltek nálunk.

(A borítóképen: A DVTK tartalék (pirosban) a 12. helyen végzett a labdarúgó NB III. Keleti csoportjában | Fotó: ÉM)

Reális

Arra a felvetésünkre, hogy mennyire adja vissza a bajnoki tabellán elfoglalt helyezés a DVTK tartalék 2021/22-es évadját, Zsivoczky Gyula ezt válaszolta.

– Tulajdonképpen reális a 12. hely, ahogy az volt az előző évad 9. pozíciója is. Egy éve 54 ponttal zártunk, most 50-nel. Soha nem vagyok megelégedve, szerintem mindkét évadban lehetett volna 8-10 ponttal többünk is, de ha ezeknek az elmaradt egységeknek az volt az ára, hogy 1-2-3 játékos bemutatkozhatott az NB II. felnőttmezőnyében, akkor megérte.