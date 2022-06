A sprinttávú triatlon-világbajnokságot június utolsó hétvégéjén rendezik meg a kanadai Montreal városában. A négytagú magyar junior-korcsoportos válogatott tagjaként ott lesz a 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és 5 km futásból álló erőpróbán Kovács Gyula, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolója is, aki hétfőn utazott el a távoli földrészre. Az elsőéves junior versenyző számára elsődleges cél a nemzetközi tapasztalatszerzés, annál is inkább, mert tanulmányai miatt nem volt lehetősége a ráhangoló edzőtáborozásra. Lehmann Tibor, a tiszaújvárosiak elnök-vezetőedzője szerint Kovács Gyula szereplését illetően a realitás az első húszba kerülés. A magyar színeket képviseli még a junior-világbajnokságon Dobi Lili, Kropkó Márta és Kropkó Márton is.

(A borítóképen: Kovács Gyula)