Fazekas Miklósné, a Szervező Bizottság elnöke, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke úgy fogalmazott: - Az elmúlt hónapban szinte minden este még éjfél felé is leveleztünk Benőcs Dávid kollégámmal és kerestük a megoldást a szervezési feladatokra. Remek párost alkottunk! Hála a technikának, a már évek óta fővárosi Daragóné Gabi is ugyanúgy segített, mintha még miskolci lakos lenne. Szóval a kemény mag működött és szerencsére a megszállott, sportot szerető diáksportos megyei és miskolci kollégáink is bekapcsolódtak a munkába. Szerencsére a hat sportcsarnok, a szálláshelyeink is mindent megtettek a sikerért. Ha összeszámolom, hogy mennyien érezték sajátjuknak a rendezvény sikerét, akkor az önkéntes diákokkal együtt a száz főt is elérjük. De megérte a sok munka! A gyerekek felszabadult öröme a megnyitó ünnepségen, a mérkőzések színvonala, remek hangulata, az eredményhirdetések a gazdag ajándékokkal, amivel értékelhettük a döntőn való részvételt a diákoknak és a testnevelőknek, mind-mind ide sorolható. Köszönet a segítőknek, támogatóknak (Borsod-Abaúj-Zemplén megye Önkormányzata, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Decathlon, Szerencsejáték Zrt., XIXO, Lillafüredi Ásványvíz, Észak-Magyarország, BOON). Egy ilyen rendezvény örök életre szóló élmény nemcsak a részvevőknek, hanem a szervezőknek is! Ezért érdemes élni és dolgozni! "A hosszú és jó életet nem évekkel, hanem élményekkel és megismeréssel mérik".