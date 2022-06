Róma ad otthont az idei junior birkózó-Európa-bajnokságnak. A hazai harcmezőkön elért eredményei alapján a tizennyolc éves Szinay Csaba és a tizenkilenc esztendős Zurai Rajmund lép szőnyegre az eseményen. Előbbi vasárnap kel útra, és kedden a 82 kilós mezőnyben próbál szerencsét, utóbbi szombaton repül, és hétfőn méretteti meg magát, a 77 kg-osok között.

– Edzőtáboraink Budapesten és Dunavarsányban zajlottak – kezdte Szinay Csaba, majd így folytatta: – Ezen a héten is szorgoskodunk, majd pénteken hazajövök, aztán vasárnap visznek fel a Ferihegyi repülőtérre. Sokáig zavarmentesen gyűjtöttem az erőt, aztán – ha szabad így fogalmaznom – elért az a végzet, amely a küzdősportokat űző versenyzőkre minden pillanatban leselkedik. Azokról a sérülésekről beszélek, amelyek bárkinek a pályafutásában benne vannak. Nekem az egyik tréningen a bal oldali lengőbordámból letört egy darab. Ezzel hirtelenjében sok mindent nem lehet kezdeni, így elutazom a kontinensbajnokságra. Az úgynevezett átlagos pozícióban nem fáj a bordám, levegőt is gond nélkül tudok venni, és csak akkor fáj, ha oldalra hajolok. Az orvosok arról tájékoztattak, hogy a törés különösebben nem fenyeget, a letört darab semmilyen szervet nem fog és nem tud kiszúrni. Megnyugtatásomra némi humorral azt is megemlítették, hogy nem túl fontos testrészről van szó, ha pedig sajogni fog, akkor nemcsak az ellenfeleimet, hanem a fájdalmamat is le kell győznöm az olasz fővárosban. Majd a történelmi ismereteimből merítek erőt: az elmúlt évezredekben már sokan és sokféleképpen jutottak túl a bajaikon Rómában, jómagam is igyekszem felnőni hozzájuk. Természetesen megkérdeztem, hogy mit tegyek majd, ha a bordámba nyilall, erre azt a választ kaptam, hogy az engedélyezett fájdalomcsillapítók mindig segítenek, aztán az érintett területet befújják majd nekem jégspray-vel.

Először érettségi

– Nekem egyelőre még nem Rómában járnak a gondolataim, mert nekem is megvannak a sajátos „bajaim” – mondta nevetve Zurai Rajmund. – Csütörtökön a szóbeli érettségi vár rám: sorrendben a magyar, a történelem és a német nyelv adta gátat kell átugranom. Nagyon remélem, hogy sikerrel veszem az előttem tornyosuló feladatot, aztán jöhet Olaszország és az Európa-bajnokság. Tanulás ide, tételkoptatás oda, esténként gyakoroltam a DVTK Medicalban lévő termünkben, pénteken este pedig remélhetőleg ötös vagy négyes érdemjegyekkel a zsebemben ülök majd fel a Budapestre tartó vonatra. A római mezőnyről tudom, hogy ott lesz az a nagyon ügyes moldáv fiú, aki korosztályos Európa-bajnoki címmel rendelkezik, és felnőttversenyeken is indult már. Rajta kívül biztosan lesz azeri, bolgár és török ellenfelem is. Egyetértek a válogatottban és a klubomban dolgozó szakvezetőkkel: fontos, hogy jó sorsolást kapjak, és ha hozok legalább egy bravúrgyőzelmet, számomra bejöhet a hőn áhított érem. Azt most ne boncolgassuk, hogy milyen színű, a puding próbája az evés, a csizmaországban úgyis minden nyitott kérdésre fény derül.

Így látja a klubedző

A DVTK-ban Juhász Sándor irányítja Szinay Csaba és Zurai Rajmund munkáját.

– Csaba elsőéves junior, és tisztes helytállást várok tőle. Azt még nem tudjuk, hogy új keletű sérülése vagy inkább egészségügyi problémája miként zavarja majd őt a versenye közben, de abban bízom, hogy sikerül felülemelkednie az esetleges fájdalmain. Rajmund jó sorsolással, és erejét, valamint remek technikáját maximálisan kihasználva eljuthat az éremesélyig.

(A borítóképen: Szinay Csaba)