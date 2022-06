Az első két Rally2-es futamon egyaránt dobogós helyen zárt a saját kategóriájában Bencs Zoltán és Bencs Gábor. A Hondás kettős az orfűi szezonnyitón harmadik, Egerben pedig második lett, utóbbi hétvégén ráadásként egy abszolút Top10-es eredménnyel is dicsekedhetnek. Jól kezdődött tehát számunkra a 2022-es bajnokság még akkor is, ha a pályák jellege egyik rendezvényen sem feküdt számukra.

Kihozták a maximumot

- A kanyargósabb, technikásabb szakaszok sokkal közelebb állnak hozzánk – árulta el érdeklődésünkre Bencs Zoltán. – Éppen ezért gondolom én is, hogy az első két futamon kihoztuk magunkból, amit lehetett. Értékes pontokat gyűjtöttünk, egyáltalán nem vagyunk elégedetlenek. Természetesen nagyon boldogok lennénk, ha a Greenplan Kazincbarcika Rallyn ismét a dobogóra állhatnánk. Képesek vagyunk rá, de látva a fiatalokat és a megerősödött Rally2-es mezőnyt egyáltalán nem bízhatjuk el magunkat. Nem is fogjuk, becsülettel felkészülünk a versenyre, és igyekszünk a tudásunk legjavát nyújtani.

Bencsék tavaly is jól muzsikáltak a Greenplan Kazincbarcika Rallyn, hiszen abszolútban felfértek a pódiumra – ötödikek lettek – az 5/RC3-as kategóriában pedig a dobogó második fokán zártak. Ezzel a végeredménnyel ezúttal is kiegyeznének, hiszen egyáltalán nem lesz egyszerű dolguk július első hétvégéjén.

- Ahogy szokás mondani: lehet eső, lehet hó, bármi megtörténhet – folytatta Bencs Zoltán. – Ránk egyébként is az a jellemző, hogy nem autózunk full-gázon, általában 80 százalékos teljesítménnyel szoktuk lehozni a versenyeket. Mégpedig azért, mert mindig szeretnénk egyben hazavinni az autót. Most is ez az elsődleges. Legyen egy jó rendezvény, érjünk biztonságosan célba, ha pedig még jó helyezés is párosul hozzá, az csak hab a tortán. Örülnék neki, ha a versenyzőtársak, a Rally2-es és a Rally3-as mezőny ismét jó szájízzel távozna Kazincbarcikáról, mert nagyon fontos, hogy olyan rendezvények legyenek, ahol a résztvevők és a szurkolók is megkapják azt, amit várnak.

Hosszú távon

Bencs Zoltán abban is bízik, hogy ismét az év versenye lesz a Greenplan Kazincbarcika Rally, ez pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy hosszú évekre megvesse a lábát a rendezvény a szakág versenynaptárában. Ehhez hozzájárulhat az is, hogy szombaton egy salakprológgal kezdődik a futam érdemi része.

- Szeretünk ebben a katlanban menni, és a nézők is ki vannak már éhezve egy jó salakos körözésre – folytatta Bencs Zoltán. – Két éve nem járt már ezen a pályán raliautó, ezért nagyon várjuk már ezt a pillanatot. Az időjárás azért közbeszólhat, én ugyanis általában szakadó esőben, vagy locsolás után jártam a Népkertben. Ilyen körülmények között viszont nehéz látványosan és gyorsan közlekedni ezen az oválon. Meglátjuk mi lesz, a legfontosabb, hogy célba érjünk. A szakaszok útvonala is csak részben hasonlít a tavalyihoz, ismét klasszikus pályákat használunk, de lesz mindenféle minőségű aszfalt. Sőt Rudabányánál még a murván is át kell küldeni. A csúszós sajókazai gyorson fordítva fogunk közlekedni, úgyhogy változatos program vár ránk. Részben barcikaiként sok ismerős, barát lesz ránk kíváncsi, éppen ezért némi plusz nyomás lesz majd rajtunk.