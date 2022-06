A Diósgyőri VTK NB II.-es labdarúgócsapatával kapcsolatban ezen a héten új érkezőről eddig nem tudtunk beszámolni, viszont távozók vannak. Mint arról hírt adtunk: a 28 éves támadó, Hornyák Marcell a szintén a másodosztályban szereplő FC Csákvár csapatában folytatja pályafutását, a diósgyőri klub közleménye szerint kölcsönjátékosként. A névsorban őt követő Horváth Zoltán is elköszönt a piros-fehérektől, vele szerződést bontott a DVTK. A 32 éves támadó a diósgyőriek új szakvezetőjénél, Dragan Vukmirnál a május első napján, a Budaörsi SC vendégeként elszenvedett 2–1-es vereség után lett kegyvesztett, és Molnár Gáborral, az azóta már a Mezőkövesdhez szerződött támadó középpályással egyetemben kikerült az első csapat keretéből, a DVTK tartalék NB III.-as gárdájához irányították. A Horváthtal történt szerződésbontás után a támadó szabadon igazolható, úgy tudjuk, hogy kérőben nincs hiánya, több másodosztályú együttes szívesen látná. Horváth Zoltán a tavalyi keret 12. távozója volt, és aligha ő az utolsó, ugyanis az első keret korábbi három tagját a tartalék­együtteshez küldték, Eperjesi Gábor, Szeles Tamás és Németh Márió már nem az első csapattal készül. A DVTK-hoz eddig hét új labdarúgó érkezett, és nem kizárt, hogy mivel sok játékosnak a mai napon jár le a szerződése a klubjánál, a héten újabb játékosok megszerzését jelentik be a DVTK-nál. Továbbá az is lehet, hogy az újak közül lesz, aki pályára lép a piros-fehérek első felkészülési meccsén, amelyet szombaton 10.30-tól az NB II. újonca, a KC Kazincbarcika SC csapatának vendégeként vívnak, zárt kapuk mögött.