Az Európai Egyetemi-Főiskolai Sport Szövetség (EUSA) obszerver- programjának keretében, egyrészt a júliusi Lodz-i rendezvényre utazó küldöttség tagjaiként, másrészt pedig a következő, a 2024-es EUG szervezőiként kaptak meghívást a miskolciak a lengyelországi programra. 11 nemzet képviselői vettek részt a tájékoztatón, akik 3200 sportolót küldenek majd a rendezvényre, ami a teljes sportolói létszám kétharmada. Az egybegyűlteket köszöntötte a főszervező Lodz-i Műszaki Egyetem rektora és a város alpolgármestere is.

Kása Tamás, az EUG 2024 szervező bizottságának tagja és Antal Éva, az esemény miskolci projekt irodájának munkatársa megismerhette, hogy a nemzeti szövetség csoportvezetői milyen információkra kíváncsiak, ők hogy készülnek fel a részvételre. Olyan kérdésekre is választ, vagy útmutatást kaphattak, hogy a lengyelek milyen standardokon keresztül valósítják meg az idei Európai Egyetemi Játékokat? Ennek a rendezvénynek az is a célja volt, hogy a jelenlevők általános áttekintést kapjanak a tervezett programról, a delegációk ellátásáról, minden olyan körülményről, ami érinti a sportolókat a kint tartózkodásuk során. Annál is inkább, mert delegációvezetőként ők koordinálják majd a teljes kint tartózkodást.

A szervezők területenként bemutatták, hogyan fog megvalósulni a szállásolás, étkeztetés, a közlekedés, hogy működik majd az akkreditáció. Bemutatták a különböző sport, szállás, étkeztetés helyszíneket, az ő szervezeti struktúrájukat, vezetőiket, a szervezésben közreműködő partnerek képviselőit. A látogatás jó alkalom volt arra is, hogy a szervezőkkel egyeztessék a miskolciak részvételét, a protokoll feladatokat, - köztük a hivatalos zászló-átvétel részleteit is - a július 14-31. között megrendezendő lodz-i EUG rendezvényt illetően.