A Rally2-es bajnokságban eddig enyhén szólva is feledhető teljesítményt nyújtott Bartha Nándor. Másképp tervezete, de így alakult, beragadt a rajtnál. Most azonban számára is az a rendezvény jön, amely mindegyik fölött áll. A hazai futamra értelemszerűen nagyon készül, mert szeretne bizonyítani. A tavalyi tapasztalatot azonban azt mutatják, hogy ilyenkor a plusz terhet is el kell viselni, ami nem mindig egyszerű.

Voltak gondok

- Már tettem a csuklómra egy piros madzag karkötőt, mert szeretném magamról levetetni a rontást – jelentette ki határozottan Bartha Nándor. – Egerben én hibáztam, mert a verseny előtt nem vittem el az autót programoztatni, a téli beállítások maradtak rajta. Ennek köszönhetően kevés üzemanyagot adott, a dugattyúk pedig teljes mértékben elolvadtak. Azt megelőzően Orfűn pedig kuplunghibánk volt, tehát elértek minket a gyenge pontjaink. Most azonban gőzerővel készülünk. Új motorral, új navigátorral, a Greenplan Kazincbarcika Rally előtt mindent kicseréltünk, úgyhogy semmi nem jöhet közbe.

Forrás:

A következő Rally2-es és Rally3-as futam számos érdekességet kínál résztvevőnek és nézőnek egyaránt. A változatos gyorsasági szakaszok mellett annak számít a szombati körverseny. A prológnak több év szünet után ismét a miskolci salakpálya ad majd otthont. A Népkertben előbb a Rally3 majd a Rally2 párosai mérik össze a tudásukat.

- Megalapítottam a North Racing Kupát, amelyet a prológon legjobb teljesítményt nyújtó páros kapja meg mindkét értékelésben – újságolta el Bartha Nándor. – A futam értékelésébe ugyanis most sem számít bele a salakon elért eredmény, de ez a különdíj plusz motivációt jelenthet mindenki számára. Bízunk benne, a hazai rali kultikus helyszínének újbóli becsatolása a közönséget és a nevezett párosokat is lázba hozza majd.

Inkább máshol

Rendezőként és versenyzőként egy és ugyanazon a rendezvényen egyáltalán nem egyszerű. Ezt már tavaly is megtapasztalta Bartha Nándor, de most erre kell készülnie a Greenplan Kazincbarcika Rallyn.

- Ilyenkor túl sok az ismerős, rengeteg a kritika, elég nagy a nyomás. Sokkal nehezebb így a ralira koncentrálni, mint amikor a lakóhelyünktől távolabb versenyzünk – tette hozzá Bartha Nándor. – Ezúttal most az jelent majd nagy erőt, hogy velünk lesz a család. Sokat fogunk főzni, mindenki kitelepül közénk a szervizparkba. Egy nagy dzsemborit fogunk tartani. A külső körülményeket igyekszem majd kizárni, és azon a napon csak a ralira valamint a szeretteinkre koncentrálni. Optimistán várom július első hétvégéjét, igyekszem majd mindenkinek megmutatni, hogy mire vagyok képes. Nagyon szeretnék ugyanis jó eredménnyel és jó szájízzel zárni a hazai megmérettetést.