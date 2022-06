Szombaton 10 órától Diósgyőrben, a stadion mögötti területen nyílt napot szervez a DVTK sportegyesület kerékpárszakosztálya, amelyre a BMX, az XC, a CX, a DH és az országúti szakág iránt érdeklődő gyerekeket, fiatalokat várják, 6 éves kortól 18-ig.

– A kerékpár népszerűségét nem kell különösebben ecsetelni, a DVTK-nál az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, hogy az eddigieknél jobb körülményeket biztosítsunk azoknak, akik szervezett keretek között szeretnének sportolni, fejlődni ebben a sportágban – mondta Szász László, a DVTK sportegyesület sportszakmai igazgatója. – Ennek keretében a közelmúltban birtokba vehettük a DVTK-edzőcentrum és a Diósgyőri uszoda között található egykori Mivíz-épületet, ahol Vincze Levente szakosztályvezető irányításával megkezdődött a kerékpáros bázis kialakítása. Innen kiindulva az edzéseket a legkisebbek számára a stadion körüli területen, biztonságos körülmények között, a közúti forgalomtól elzárt területen tudják tartani az edzőink. A kerékpárosok fejlesztését szolgálja a tavaly átadott DVTK Arénában egy 200 négyzetméteres nagyságú új konditerem, amelyben 12 spinning, vagyis szobakerékpár is segíti az edzéseket a téli időszakban.

A sportszakmai igazgató azt is elmondta, hogy a kerékpárszakosztály edzői játékos feladatokkal várják a nyílt napra az érdeklődőket, és jó lenne, ha a fiatalok kerékpárt is hoznának magukkal, és nem utolsósorban fejvédőt. Szász László szavai szerint a DVTK-nak fontos célja a kerékpárszakosztály megerősítése, széles bázist szeretnének építeni, és a távlati terv az, hogy a most jelentkezők közül a legjobbak versenyeken is képviseljék a klub színeit.

(A borítókép illusztráció. | Forrás: Shutterstock)