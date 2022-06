A fináléba hat együttes jutott be – közte a házigazda Vegyész RC Kazincbarcika korosztályos gárdája –, melyek előbb két hármas csoportban kezdték a csatározásokat.

A hazaiak először az elvesztett első játszmát követően 3:1 arányban két vállra fektették a címvédő DSE Röplabda Akadémiát, bár azt is hozzá kell tenni, hogy ekkor a dunaújvárosiak még két alapemberükkel nem számolhattak. A Vegyész amilyen jól játszott az első meccsén, annyira gyengén teljesített a másodikon, ugyanis a MÁV Előre Akadémia sima 3:0-val intézte el a Toronyai Miklós által irányított Barcikát. Vagyis az első napot követően eldőlt, hogy a VRCK-nak csoportmásodikként pályára kell lépnie az elődöntőbe jutásért.

Ennek során az A csoportban harmadik Pénzügyőr következett a sorban. A házigazda szereplésére sok néző volt kíváncsi a sportközpontban, nagyon jó hangulat közepette röplabdázhatott a két együttes. Toronyai Miklós remekül cserélt és kérte az időket, így az első szettet nyerni tudta a Barcika. Ezt követően még össze tudta magát szedni a fővárosi egylet, de utána már nem engedte ki a kezéből az irányítást. A negyedik szettben pedig egy igazi örömjátékot mutattak a VRCK játékosai.

Kétszer öt szettben

Még aznap, vasárnap délután az elődöntőkkel folytatódott a finálé programja. Az észak-borsodiak ekkor a B csoport győztesével, a Szolnokkal mérkőztek meg. A lelátón megint csak rengeteg barcikai drukkerrel lehetett találkozni, ők pedig folyamatosan biztatták a kedvenceiket. Meg is lett ennek az eredménye, 25:22-re tudta a Vegyész nyerni a szettet, de a Szolnok talpra tudott állni, és egyenlített. Aztán a VRCK újra nyomás alatt tartotta ellenfelét, az előny megint az ő oldalukra került. A negyedik játszmában már csak pár pont kellett volna nekik a döntőbe kerüléshez, azonban a Szolnok nem engedte ki a kezéből az irányítást, nyerte a játszmát, és jöhetett a mindent eldöntő 5. szett. Itt pedig már a lélektani előny a szolnokiaknál volt. Ők álltak talpra kétszer a mérkőzésen, és a kulcsfontosságú pontokat is nyerni tudták, amire már nem volt válasza Toronyai Miklós csapatának.

Eldőlt tehát, hogy a házigazda a 3. helyért küzdhet meg hétfőn kora délután. Az első felvonást a KRC húzta be, majd a Vegyész két szoros szettben átvette a vezetést. A negyedik elején simán előnybe került a Kecskemét néhány perc alatt, és ezt meg is őrizte, így következhetett az ötödik felvonás – amiben 13–12-es hazai vezetésnél a játékvezető nagyot hibázott, pedig 14–12 után másképpen is alakulhatott volna. A Kecskemét azonban megérdemelten lett bronzérmes, viszont a barcikaiaknak is kijárt a taps a lelátóról.

– Szerettünk volna érmet szerezni, bekerülni a döntőbe, de sajnos az elődöntőt öt játszmában elveszítettük – értékelt Péter Benedek, a hazaiak „ásza”. – Ettől függetlenül nem lehetünk csalódottak, mert nagyon keveset tudtunk együtt edzeni. Örülök, hogy viszonylag jól ment a játék, mostantól arra koncentrálok, hogy a felnőttcsapattal jó nyarat, jó felkészülést csináljunk.

A torna legértékesebb játékosa, egyben az MVM ösztöndíjasa Boa Szabolcs (MÁV Előre) lett, míg a legtechnikásabbnak Fenyvesi Dánielt (Szolnok), a legjobb előkészítőnek Török Somát (Kecskemét), a legjobb támadónak pedig Péter Benedeket (VRCK) választották. Minden csapatból választottak még egy-egy legjobbat: a DSE-ből Winter László Zétény, a PSE-ből Balogh Levente, a VRCK-ból Komlósi Márk, a KRC-ből Sütő Krisztián, a Szolnokból Tímár Mike, a MÁV-ból pedig Tóth Kristóf vehette át az ajándékcsomagot, melyet a klub ajánlott fel a támogatók segítségével.