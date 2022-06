A 22 esztendős, kiváló fizikai adottságokkal rendelkező Ján Blaško a harmadik új igazolása az Erste Liga 2022/2023-as idényére készülő csapatnak. Ján Blaško szülővárosában, Brnoban kezdte pályafutását és itt játszott egészen az U18-as korosztályig. Ekkor csatlakozott a cseh jégkorong egyik tradicionális klubjához, a HC Vitkovice-hez. A legrangosabb cseh U18-as és U20-as ligában eredményesen játszott, így meghívót kapott a cseh U19-es válogatotthoz is. A 2018/2019-es idényben bemutatkozhatott a HC Orli Orlová felnőtt csapatában, de ugyanebben a szezonban úgy döntött, hogy kipróbálja magát a tengerentúlon is és az Egyesült Államok egyik legjobb juniorligájában (NAHL) szerepelt. A következő szezont is az Odessa Jackalopes csapatánál kezdte, majd a szezont a szlovák Tipos Extraligában szereplő HK Dukla Trencin együttesénél fejezte be. Az elmúlt két idényben – egy rövid kölcsönjátékot leszámítva – a cseh másodosztályban játszott, előbb a Draci Šumperk, majd a HC Frýdek-Místek csapatánál – írja a dvtk.eu.

Várja a találkozást

– Már a legelső egyeztetések során nagyon szimpatikus volt az a koncepció, amit a general manager és a vezetőedző felvázolt számomra – kezdte nyilatkozatát Ján Blaško. – Az első telefonbeszélgetés után úgy éreztem, hogy érdekel a lehetőség és itt szeretném folytatni a pályafutásomat. Volt már egy elképzelésem a klubról, ugyanis amikor a Dukla Trencin csapatánál játszottam, akkor sok információt kaptam az akkor Szlovákiában szereplő csapatról. Ezért tudtam, hogy egy jó helyre kerülök, összességében könnyű döntést kellett meghoznom. A legfontosabb célom, hogy tovább fejlődjek és nagy szerepet szeretnék kiérdemelni a csapaton belül. Biztos vagyok benne, hogy nehéz kihívások várnak ránk, de hiszek abban, hogy sikeresek lehetünk csapatként. Minden pozíciót elfogadok, amit az edző nekem szán. Tisztában vagyok az erősségeimmel és azzal is, hogy hogyan kell hatékonynak lennem annak érdekében, hogy segíthessem a csapatot. Mindig én akarok az a játékos lenni, aki a legtöbbet dolgozik a sikerért, legyen szó a kapu előtti harcokról, blokkokról, emberhátrányos védekezésről, vagy a sarokban lévő piszkos munkáról. Nyilvánvalóan a szezon kezdete nagyon fontos, ezért jelenleg a konditeremben és a jégen is készülök. Spontán embernek tartom magam, így nyaralást nem terveztem, de az édesapámmal mindenképp szeretnék egy kis időt eltölteni a cseh hegyekben, ahol a kedvenc programunk a biciklizés. Végezetül pedig szeretném üdvözölni a klub szurkolóit, alig várom, hogy találkozzunk.

Névjegykártya

Ján Blaško

Születési hely: Brno (Csehország)

Születési idő: 1999. augusztus 1.

Súly: 106 kg

Magasság: 197 cm

Poszt: csatár

Pályafutása

2022/2023: DVTK Jegesmedvék

2021/2022: HC Frýdek-Místek, HC Bobři Valašské Meziříčí

2020/2021: Draci Šumperk

2019/2020: HK Dukla Trencin, Odessa Jackalopes

2018/2019: HC Vitkovice U19, HC Orli Orlová 1930, Odessa Jackalopes

2015-2018: HC Vitkovice U18, U20

2013-2015: HCM Warrior Brno U16, U18

