Jakub Dohnal maga is kapusként jégkorongozott, de viszonylag hamar úgy döntött, hogy edzőként folytatja pályafutását. Mindössze 23 éves volt, amikor komoly feladatot kapott és az Orli Znojmo U18-as és U20-as csapatának lett a kapusedzője. A következő idény során is az osztrák bázisú EBJL, EBYSL ligában induló együtteseknél dolgozott. A 2019/2020-as szezont már egy felnőtt csapat kispadján töltötte, a cseh másodosztályú VHK Vsetín szakmai stábját erősítette, majd a következő idényt ugyanezen klub utánpótlásánál töltötte. A legutóbbi, 2021/2022-es idényben visszatért Znojmoba és az Orli Znojmo ICE Hockey League-ben szereplő csapatának lett a kapusedzője. A negyeddöntőig jutó gárdánál együtt dolgozhatott egy olyan szakemberrel, akit a DVTK Jegesmedvék szurkolói jól ismerhetnek, a Glen Hanlon által vezetett szakmai stáb tagja volt – írja a dvtk.eu.

- Több ajánlatom is volt a nyár során, főleg Csehországból, az egyik lehetőség pedig az volt, hogy maradok a Znojmo-nál - kezdte nyilatkozatát Jakub Dohnal - Azonban amikor kiderült, hogy a csapat nem folytatja szereplését az osztrák bázisú ICEHL-ben, eldöntöttem, hogy külföldön szeretném folytatni a karrieremet. A legfontosabb szempontom az volt, hogy olyan helyre kerüljek, ahol tovább fejlődhetek szakmailag. A magyar jégkorong évről évre magasabb szintre jut, én pedig örülök, hogy részese lehetek ennek a folyamatnak. Korábban többször is részt vettem nemzetközi gyakorlaton és kapustáborban, többek között Kínában, Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban is, de ez lesz az első olyan szezonom, amikor egy egész idény során külföldön dolgozom. Már nagyon várom ezt a tapasztalatot, hogy új embereket ismerjek meg és teljes képet kaphassak a magyar játékosokról. Ami a szezont illeti, biztos, hogy sok kihívás vár majd ránk, de ha a motiváció a kemény munkával párosul, akkor szép dolgokat érhetünk el. Az első időszakban a kapusokkal a technikai képességek fejlesztésén lesz a hangsúly, aztán rátérhetünk a meccsszituációk gyakorlására. A célom az, hogy a kapusainkban rejlő tehetséget 100 százalékban előhozzuk így segítve a csapatot. Az interneten már tájékozódtam Miskolcról, több videót is megnéztem a városról. Szimpatikus volt amit láttam, de a mindennapok során a munkán lesz a fő hangsúly.

Névjegy

Név: Jakub Dohnal

Születési hely: Prerov, Csehország

Születési idő: 1994. május 3.

Edzői pályafutása

2022/2023 DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2021/2022 Orli Znojmo (ICEHL)

2019-2021 VHK Vsetín (Cseh 2.liga, U16,U20)

2017-2019 Orli Znojmo U18/U20 (EBJL, EBYSL)

A DVTK Jegesmedvék szakmai stábja

Tokaji Viktor - vezetőedző

Galanisz Nikandrosz - másodedző

Jakub Dohnal - kapusedző