Tóth Dorka, a miskolci Swimming PC fiatal öttusázója, aki idén lesz 18 éves, a vasárnap kezdődő junior-Európa-bajnokságon vesz részt a spanyolországi Barcelonában. A fiatal sportoló az idei évtől versenyez a borsodi klub színeiben, a versenyekre azonban lakhelyén, Budapesten készül.

– Tavaly decemberben egyeztünk meg Ecsédi Zsuzsával és Fázold Henrikkel, hogy a Swimming PC-ben folytatom a pályafutásomat, és örülök, hogy tagja lehetek ennek a csapatnak. Miskolcon keveset voltam ugyan, mert az edzéseim Budapesten vannak, de szoros kapcsolatban állok a klub elnökével és szakmai vezetőjével, akik sok mindenben segítik a munkámat – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Tóth Dorka.

Az idei évben több versenyen állt már rajthoz a 2004-ben született öttusázó, de a lovas számokkal néhányszor meggyűlt a baja.

– Semmi bajom a lovakkal, olyannyira nem, hogy éppen a lovaglás szeretete miatt választottam az öttusát, és nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy ezt a csodás számot kivezetik a sportágból – mondta Tóth Dorka. – Ami pedig az idei lovas teljesítményemet illeti: volt, hogy nem volt szerencsém, és volt, amikor én hibáztam. Az idei junior országos bajnokságon, Budapesten, négy tusában kedvező eredményeket értem el, és ha a lovas számban is egy viszonylag jó pontszámot hozok, akár egy verőhibával is a dobogóra kerültem volna. Ugyanez volt a helyzet az U24-es bajnokságon is, viszont a felnőtt országos bajnokságon rendben volt a lovaglás. Ez utóbbi versenyen az 5. helyen végeztem, ami jónak mondható, de a teljességhez hozzátartozik, hogy a felnőtt ob-n gyenge volt a vívásom, és a kombinált számban sem azt mentem, amire valójában képes vagyok.

Idősebbek ellen

Tóth Dorka a mostani junior-Európa-bajnokság után nem sokkal egy újabb korosztályos világversenyen, az U19-es Eb-n képviseli majd a magyar színeket. Utóbbi versenynek a lengyelországi Krakkó ad majd otthont július 5-től. És hogy mit vár magától a spanyolországi junior-kontinensbajnokságon a miskolci klub sportolója?

– Úgy vélem, jó formában vagyok. Izgatottan várom az utazást és persze a versenyt is. Helyezésbeli, illetve pontszámbeli elvárásaim nincsenek, nem is lehetnek, hiszen a mezőnyt nem igazán ismerem, csak azt tudom, hogy javarészt három évvel idősebbek ellen kell majd küzdenem. Azon leszek, hogy amire képes vagyok, azt kiadjam magamból. A verseny lebonyolítása megegyezik a felnőtt-világkupaversenyekével, ugyanis az első napon a selejtezőket rendezik meg, két csoportban, ahonnan a legjobb 36 sportoló jut tovább az elődöntőbe. Akiknek ez sikerül, azok a körvívással folytatják a szereplésüket, majd az elődöntő következik, két csoportban, 18-18 fővel. Innen a mezőny fele jut tovább a fináléba, amelyben már a lovas számot is megrendezik. Jó lenne idáig eljutni, az első versenynap után jobban látszik majd, hogy mekkora ennek az esélye.

A junior-Európa-bajnokságon a magyar színeket négy női és négy férfi induló képviseli.

A borítóképen: Tóth Dorka és a lova. Fotó: Olvasónktól