Az NB III.-ba jutásért zajló osztályozóra, a sorsolásnak köszönhetően, a Békés megyei bajnok Körösladányi MSK csapatát kapta ellenfélül a Cigánd SE gárdája, amely a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I. osztály 2021/2022-es küzdelemsorozatát nyerte meg.

Jól megszervezték

Az oda-vissza vágós párharc első meccsét a múlt vasárnap a bodrogközi város stadionjában rendezték meg, s bár a vezetést a házigazda szerezte meg Katona révén a 25. percben, Czirok a 30. percben egyenlített, majd tíz perccel a félidő lefújása előtt emberelőnybe került a CISE, ugyanis a látogatóktól Szántót kiállította a játékvezető. Ennek ellenére a tíz emberrel futballozó ladányiak jól megszervezték a futballjukat, Urbán az 51., Csicsely a 83. percben betalált, majd a véghajrában, Farkas piros lapját követően Csicsely másodszor is a 92. percben, így alakult ki az 1–4-es végeredmény.

– Visszanéztem a mérkőzést, és az a véleményem, ami a helyszínen is volt, hogy az első félidőben rendben voltunk – mondta Szatmári Csaba, a cigándiak vezetőedzője. – Az első húsz-huszonöt perc jól alakult, gólt is rúgtunk, de öt perccel később elkövettünk egy nagy hibát. Védőnk hátul, középen szeretett volna beállni a vendégek csatárának, aki szorongatta, el is vette a labdát, majd élt a tiszta lehetőséggel. Bosszús voltam, mert lett volna lehetőség arra, hogy játékosunk hazapasszoljon, de mindkét oldalra tisztázhatott volna... A Körösladány számára már ez a találat is tökéletes volt, az idegenbeli gól, ám a 35. percben ember­előnybe kerültünk. Azt hozzá kell tenni, hogy az első félidőben 0–0-nál és 1–1-nél is volt egy komoly lehetőségünk, ha valamelyiket értékesítjük, minden másképpen alakul, viszont a fociban nincs „ha”... A szünetben úgy cseréltünk, hogy a széleket szerettük volna jobban kihasználni, támadóbban fellépni és türelmes játékkal, tíz ember ellen előnybe kerülni. Ellenfelünk átadta a területet, 4–4–1-es felállásra tért át, amit nem igazán tudtunk átjátszani. Mert kevés volt a labdás és a labda nélküli mozgás, nemegyszer feleslegesen ívelgettünk előre, hiányzott az átütőerő, éreztem befeszülést, ami kapkodást is eredményezett. Az 51. percben egy előrevágott labdára rosszul helyezkedtünk, s hátrányba kerültünk, a békésiek viszont nagyon jól zárták le a területeket. Sajnáltam a végét, mert két pontrúgásból még két gólt kaptunk, illetve nálunk is történt egy kiállítás, picit elvesztettük a fejünket. Ebben a meccsben több lehetett volna, nagy részben magunknak köszönhettük, hogy 1–4 lett a eredmény.

A kollégák nem hagyják

Hogy egy ilyen jelentős hátrány után miként kell nekiindulni a vasárnap délutáni visszavágónak, arról az alábbiakat nyilatkozta a CISE trénere.

– Hadd kezdjem egy személyes dologgal: 2001 őszén, az UEFA-kupában, a DVSC játékosaként a francia Bordeaux ellen kellett megküzdenünk. Az idegenbeli első meccset 5–1-re elveszítettük, majd a debreceni visszavágóra úgy mentünk ki, hogy mindent beleteszünk, lesz, ami lesz... A 65. percben 3–0-ra vezettünk már, eksztázisban volt a csapat és a szurkolók is. A végén elmaradt a csoda, 3–1 lett a végeredmény, mert Pauleta szépített, de úgy jöhettünk le a pályáról, hogy kiadtunk magunkból mindent. Most ugyan az osztályozó visszavágója idegenben van, ám valami hasonlót remélek, ugyanis a Körösladány bukhat nagyobbat az első meccs eredménye miatt. A fociban amíg nem dől el végérvényesen valami, nem lehet mondani, hogy nincs esély... Ilyenkor az is előfordulhat, hogy ellenfelünk játékosai esetleg elbízzák magukat, úgy gondolják, hogy már megnyerték ezt a párharcot, de biztos vagyok abban, hogy ezt az ottani edzőkollégák nem fogják hagyni. Nem lesz egyszerű, azonban szeretnénk győztesen elhagyni a pályát, akár számunkra kedvező arányban. Muszáj kockáztatni, ugyanis nem egy gólt kell, kellene szereznünk.

Nem játszhat

A cigándiaknál kiállított Farkas M. két meccsre szóló eltiltást kapott a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságától, így vele nem számolhat a szakmai stáb.

Labdarúgás: a tények

A további osztályozók első mérkőzéseinek eredményei: Szegedi VSE-Pizzamonster – Technoroll Teskánd KSE 3–4, Gödöllői SK – Csornai SE 0–1, Nyíregyháza Spartacus II – Majosi SE 2–2, Pécsi TE PEAC – Zsámbéki SK 2–0, Balatonlelle SE – Bánk-Dalnoki Akadémia 1–0, Pénzügyőr SE – Balmazújvárosi FC 0–0.

(A borítóképen: A ladányiak [fehérben] komoly előnyt szereztek)